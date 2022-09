Rokonok randiznak a Netflix új valóságshow-jában

Kevés dolog annyira biztos az életben, mint az, hogy a legbetegebb randizós valóságshow-kat az ember a Netflixen találja meg. A streamingszolgáltató jócskán sokkolta a közönségét a 2020-ban indult, már a negyedik évadára készülő Ellenállhatatlan kísértéssel, melyben fiatal nőket és férfiakat eresztettek össze egy gyönyörű villában, hogy aztán a felajzott játékosokkal közöljék: rossz helyre jöttek, mert itt tilos a szex. Ám, ha visszafogják magukat, a győztes jókora nyereménnyel távozhat. Aztán ott van még a vakrandizós Vak szerelem, amelyben úgy kell párt választaniuk a játékosoknak, hogy a lánykérésig nem láthatják egymást, a Szexi dögökben pedig konkrétan vadállatoknak, szörnyetegeknek öltöztetik be az egymással randizókat.

Lehetetlennek tűnik, de bizonyos tekintetben még ezekre a műsorokra is rátesz egy lapáttal a szeptember 2-án a Netflixen bemutatott Randizó rokonok című új, tízrészes reality. Ebben, ahogy a cím is mutatja, rokonok randiznak, de persze nem egymással.

Ez nem a Trónok harca.

Mondjuk így is elég kínos, amikor besétál az első alulöltözött testvérpár, a Justin Timberlake-hasonmás Joey és a szende szűznek tűnő Corrina, és közlik, hogy ők aztán megállíthatatlanok, és ha kell, kézen fogva támogatják egymást, hogy mindkettejükre rátaláljon a szerelem. Rajtuk kívül vannak még emlékezetes arcok, Diana és Nina hiába származnak Oslóból, olyanok, mintha Kim Kardashian eltitkolt ikertesói lennének. Mady és Lily a 90-60-90-es szőke dívák, akik most jöttek a Playboy-villából. De ki lehet még emelni Dyman és a kocka Deyon párosát, az ő esetükben a lány feszül meg nagyon, hogy az öcsike végre felcsípjen valakit, és közben lehetőleg ne záporozzanak A Gyűrűk Ura-kulisszatitkok a szájából, mert az a szexuális vágyat eléggé lohasztja.

A többiek elég felejthetőek, akiknek, ha a fiúkról beszélünk, az a legfőbb ismertetőjegyük, hogy ki vannak gyúrva és imádják a lányokat… ha lányokról, akkor ők a nagy mellükre büszkék és arra, hogy bármelyik fiút fel tudják csípni. Elvileg. Merthogy rögtön az első három epizódban elég sok az ajtócsapkodás, féltékenykedés, hisztizés. Na, meg a csókolózás. Valamiért ez utóbbit mindenki úgy csinálja, hogy a jelen lévő testvér a lehető legközelebbről nézze végig. K, mint kínos.

A Netflix új realityje mellett simán el lehetne menni szó nélkül, ha nem lenne benne a rokonos csavar. Így viszont tényleg sokat feszengünk a képernyő előtt, merthogy a készítők – érthető módon – rá is játszanak erősen a dologra. Gondoljunk itt olyan apróságokra, hogy egy ágyban altatják a tesókat, páros randikra zavarják el őket.

Ahol például megesik olyan, hogy a már említett szende, szőke Corrina kigyúrt fekete srácoknak ajánlja fel túlságosan is nyíltan a bájait. Miközben ott ül mellette fivére, hörögve, fennakadt szemekkel. Nem csodáljuk.

Aztán vannak a műsorban elég intim kérdéseket tartalmazó kvízek, ahol kiderül, mennyire ismerik a másikat a részt vevő vérrokonok. A mikor vesztette el a bátyád a szüzességét, és a hány fiúval volt a húgod, a könnyedebbek közé tartoznak. A többit sajnos csak elképzelni tudjuk, mert a szerkesztők pont a pilot legizgalmasabb részét mismásolták el, béna vágásokkal. Ezzel némiképp agyonverve a műsor koncepcióját és pikantériáját.

A későbbiekben a megszokott valóságshow-s húzások: kiszavazás, új párok… némiképp kinyírják, vagyis inkább néha unalmassá teszik a Randizó rokonokat. De azt aláírjuk, hogy a Netflix még mindig képes úgy castingolni a kigyúrt macsók és feltöltött szájú influenszer csajok tengeréből, hogy néhány érdekes arc is becsúszik. A koncepció is az lenne, ha több elfoglaltságot adtak volna a szereplőknek. Így néha azt éreztük, hogy egy jobb stílusú ValóVilágot nézünk. De amíg az Ellenállhatatlan kísértés visszatér, ez is megteszi. Már, ha valakinek rajtunk kívül van ingere a trash realitykre.

6,5/10

A Randizó rokonok (Dated and Related) magyar felirattal elérhető a Netflixen.