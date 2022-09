Vadonatúj évaddal tért vissza a Netflix legütősebb sorozata

A Cobra Kai igaz, hogy eredetileg a Youtube Reden indult 2018-ban, mégis akkor robbant be igazán a köztudatba, amikor a már elkészült harmadik évada a Netflixen debütált. A negyediktől kezdve a piacvezető streamingszolgáltató kanyarította tovább a sztorit. Szinte csoda, hogy bár istállót váltott, a produkció nem vesztett a minőségéből. Sőt, a szeptember 9-én már az ötödik etapjával, 10 vadonatúj résszel visszatért Cobra Kai grandiózusabbnak érződik, mint valaha.

Ezt nem kell úgy érteni, hogy bármiféle világmegváltásról szó lenne a sorozatban. Egyszerűen mostanra gyönyörűen eszkalálódott a dódzsók harca, és átérezzük, hogy itt aztán vannak tétek. Mégpedig a sorsdöntő fajtából.

Az előző etap története az All Valley Tournament nevű helyi karatebajnoksággal ért véget és tetőzött, ahol a még Kreese-nél (Martin Kove) is jóval gonoszabb Terry Silver (Thomas Ian Griffith) győzelemre vezette a Cobra Kait, igaz, némi csalással, hiszen lefizette a bírót. A széria itt veszi fel a fonalat, és a szereplők némiképp érthető módon mindannyian a sebeiket nyalogatják: Miguel (Xolo Mariduena) világgá ment Mexikóba, megkeresni soha nem látott apját, Johnny (William Zabka) és örökké durcás fia, Robby (Tanner Buchanan) a nyomában loholnak, Tory (Peyton List) pedig amiatt szomorkodik, hogy mestere húzása miatt nem érezheti magát bajnoknak...

És hogy mi a helyzet a Cobra Kaijal? Él és virul, Terry Silver mindenkit besoroz a kőkemény és vérgonosz dódzsóba, akit csak tud. Az egykori Karate Kölyök, Daniel LaRusso (Ralph Macchio) ráadásul bezárja a saját iskoláját, ígéretéhez méltón, hiszen kikapott a bajnokságon.

Az első két rész, amit eddig megnéztünk az új évadból, két szálon játszódik, az egyiken Miguel viszontagságait kísérhetjük figyelemmel, míg a másikon egy éppen beinduló cselszövést, Daniel ugyanis régi ellenfeléből lett barátját, a második Karate Kölyök-film főgonoszát, Chozent (Yuji Okumoto) veszi rá arra, hogy segítsen neki az ellenség Cobra Kait végre taccsra tenni.

Daniel LaRusso nem adta fel, az nem lenne a Karate Kölyökhöz méltó, csak éppen módszert váltott, és Terry Silvert a saját terepén igyekszik megverni. Azt majd meglátják, hogy mekkora sikerrel, nem spoilerezünk.

A Cobra Kai még mindig egy iszonyúan élvezetes érzelmi hullámvasút, és annak ellenére, hogy néha vannak benne jó nagy hülyeségek és életszerűtlen jelenetek, dialógusok, mégis ez az egyik kedvenc sorozatunk jelenleg a Netflixen. Nyilván csak félig komolyan vehető, de a komédia is jól áll neki, méltóképp a Karate Kölyök-franchise-hoz. A klasszikus filmek sem voltak olyan „meredünk magunk elé a sötét szobában, és szomorkodunk” hangulatúak, a nosztalgiára és az új karakterekre építve pedig a Cobra Kai egy méltó folytatás lett.

Bár folyamatosan adagolják a készítők az archív felvételeket, mégis azok élvezhetik a legjobban a Netflix sorozatát, akik legalább a Karate Kölyök-trilógiát megnézték. Vagy a közelmúltban újranézték. Azt a világot építik ugyanis tovább az írók, és a taktikailag jól elhelyezett drámai momentumok, életbölcsességek és verbális odaszúrások is legfőképp azért ütnek akkorákat, mert Miyagi mesterre (Pat Morita) régi ismerősként gondolunk, tudjuk, mi történt Daniel-sannal, amikor elment Okinavába, és azt is, hogy miképp palizta be a Karate Kölyköt Terry Silver anno, a harmadik filmben.

Ami a verekedéseket illeti, a Cobra Kai még mindig egyedülálló. Az ötödik évad első epizódjában rögtön villantanak egy olyan pofonosztást, amitől kirázott bennünket a hideg, és a második részre is jut egy jelentősebb összecsapás.

A Cobra Kai az a sorozat a Netflixen, amelyről az évadok közti hiátus alatt mindig elfelejtjük, hogy amúgy mennyire jó. Amikor pedig visszatér, akkor képtelenek vagyunk leállni a darálásával. Az elmúlt években számos film és sorozat próbálkozott azzal, hogy egy-egy nagy klasszikust visszahozzon a köztudatba. Úgy, ahogy a Cobra Kainak a Karate Kölyök világával összejött, senki másnak nem sikerült. Ez azért beszédes, és valamilyen szinten kötelezővé teszi a produkciót. Már azoknak, akik szeretik a minőségi szórakoztatást. A többieknek ott vannak a gagyi thrillerek, a Netflix heti jelleggel ontja azokat is magából.

8/10

A Cobra Kai ötödik évada szinkronnal és magyar felirattal is elérhető már a Netflixen.