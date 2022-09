Fájdalmasan unalmas a Netflix új romantikus vígjátéka

A legnagyobb streamingplatform folyamatosan ontja magából a saját gyártású produkciókat, és ez gyakran az igényesség rovására megy. Ez történt a Nem várt találkozás (Love in the Villa) című romantikus vígjátékkal is. Az „ellenségekből szerelmesek” tematikájú film fájdalmasan unalmasra és idegesítőre sikerült – és ezen a gyönyörű veronai látképek sem tudtak segíteni.

Az „ellenségekből szerelmesek” toposz gyakran megjelenik a kortárs romantikus irodalomban és filmekben. Nemrég a Bíbor szívek című, szintén netflixes film bolygatta fel az internetet ezzel a témával, és most kaptunk még egy hasonló filmet az oldaltól. Hozzá kell tenni, hogy erős különbség van a két produkció között, hiszen míg a Nem várt találkozásban egy szálláshelyről vitatkozik a pár, addig a Bíbor szívekben többek között a főszereplő nő édesanyjának emberi jogairól.

Ez most romantikus?

Mindkét film hamar a magyar nézettségi toplista élére ugrott, az viszont már kérdéses, hogy miért. Persze lehet mondani, hogy a romantikus filmek mindig aratnak a Netflixen, hiszen sokszor inkább nézünk meg egy könnyed filmet, mint egy sokrészes, komoly témákkal foglalkozó sorozatot. Ennek tudatában a streamingplatform az év végén – főleg karácsony környékén – rengeteg megkérdőjelezhető minőségű romantikus filmet nyom le a nézők torkán.

A Nem várt találkozás legnagyobb problémája, hogy a két főszereplő kifejezetten irritáló.

A frissen szingli, harmadikos tanítónő Julie és a cinikus borszakértő Charlie annyira idegesítő, hogy végül is megérdemlik egymást. A karaktereken a tapasztalt színészek, Kat Graham (Vámpírnaplók) és Tom Hopper (Az Esernyő Akadémia) sem segítenek, és a kémia sem az igazi kettejük között. A produkció írója és rendezője, Mark Steven Johnson a Marvel-rajongóknak lehet ismerős, hiszen neki köszönhetjük a kétezres években készült Daredevil – Fenegyerek, Elektra és A szellemlovas filmeket.

A sztori elég egyszerű. Julie imádja Shakespeare legismertebb tragédiáját, a Rómeó és Júliát, ezért elutazik Veronába. Előtte azonban szakít vele a pasija, így kénytelen egyedül menni az olasz városba, ahol nem várt bonyodalom éri. Szállását duplán foglalták le egy sármos idegennel, az ingatlanon kénytelenek osztozni. Persze mindent megtesznek, hogy a másik elmenjen a villából, Charlie eladományozza Julie később érkező ruháit egy árvaháznak, Julie pedig egy estére fogdába juttatja a férfit. Hogy ezek után miért szeretnek egymásba, az számomra érthetetlen, de ahogyan a filmben többször is elmondják: „A szerelem utat talál”.

Átlátszó limonádé

A film több sebből vérzik, a dialógusok sokasága és a kameramunka leginkább egy Hallmark-produkcióra emlékeztet, bár egy-két szép látkép bekerült Veronáról és környékéről. Julie tanítónőként simán felvásárol egy fél butikot – hogy ezt milyen pénzből teszi, az nem derül ki –, bár ne tenné. Kat Grahamre kifejezetten előnytelen ruhákat aggattak a jelmezesek, Tom Hopper pedig végig úgy néz ki a filmben, mint aki nagyon nem szeretne ott lenni.

A Nem várt találkozás igazi limonádé film, csak a citromot és a cukrot is kihagyták belőle, így maximum háttérzajként élvezhető.