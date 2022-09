Függőséget okoz ez az új szektás sorozat a Netflixen

A Netflixet sokszor szidjuk a közepes thrillerek miatt, amelyeket a streamingszolgáltató kis túlzással megállás nélkül okád ki magából. Egyik jön a másik után, de két hét múlva már nem is emlékszünk rájuk. Az ördög Ohióban (Devil in Ohio), melynek első évadát szeptember 2-án mutatták be, hasonszőrű sorozatnak tűnt. Ezúttal azonban a Netflix meg tudott lepni minket.

A történet azzal indul, hogy egy szőke lány a kukoricáson keresztülvágva, az éjszaka közepén autósoknak integet, hogy segítsenek neki. A kezében véres kést szorongat, nem csoda, hogy elhajt mellette az első szembejövő. Másodjára – miután a fegyvertől megszabadult, már felveszik a sérült fiatalt, akiről csak a kórházban derül ki, hogy Mae-nek (Madeleine Arthur) hívják. A helyzet nem könnyű, mert a megviselt tizenéves egyszerűen senkit sem hajlandó közelebb engedni magához.

Az ügyben sokat segít az intézmény pszichiátere, Dr. Suzanne Mathis (Emily Deschanel), aki nemcsak a tinilány nevét fejti meg, hanem láthatóan célul tűzi ki, hogy utánajárjon, ki bántotta Mae-t, és egyáltalán honnan szökött meg. A doki ezután szokatlan ötlettel áll elő egy gyors ismerkedést követően: amíg Mae-t be nem fogadja valaki, náluk lakhat. Ez a legelső furcsa húzás Az ördög Ohióban című sorozatban, amin felhúzzuk a szemöldökünket, de nem kell sokat várnunk a következőre sem. A készítők elszántan adagolják a bizarr történéseket, ráadásul egyre durvábbakat. De a thrillerek már csak ilyenek, nem?

Még a pilotepizódban láthatunk egy családi vacsorát, ahol Suzanne először bemutatja férjének, Peternek (Sam Jaeger) és három gyerekének: a művészi hajlamokkal rendelkező, introvertált Julesnak (Xaria Dotson), a gimis nagymenő Helennek (Alisha Newton), valamint a legkisebb Daninek (Naomi Tan) a jövevényt.

Ekkor derül ki számunkra kristálytisztán, hogy bár a családi szál borzasztónak tűnik a mesterkélt párbeszédek és egysíkú karakterek miatt... A titokzatos Mae miatt mégis megéri a tévé előtt maradnunk.

Madeleine Arthur nagyszerűen játssza el a bociszemű, mindenre rácsodálkozó leányzót, akiből ártatlan külseje ellenére süt, hogy valami nagyon nem stimmel vele. Kezdve azzal, hogy az említett vacsoránál az ördögnek címezve mond asztali áldást, de a későbbiekben is hátborzongató megmozdulásai vannak a tinédzsernek: mások haját gyűjti a fésűkből, madarakat áldoz, megfordítja a fali keresztet, hogy fejjel lefelé álljon. Ja, és a legfontosabbat ne felejtsük, a hátába pentagramm van karcolva, ami sátánista jelkép ugyebár.

Ahogy a sorozat halad előre, kezd tisztulni a kép: Mae egy szektából szökhetett meg, és nem kell rakétatudósnak lenni ahhoz sem, hogy leessen az embernek, hogy Emily Deschanel karakterének is köze lehetett (egyszer... régen... vagy még most is?) az ördögimádó gittegylethez. Emiatt nem dobja ki a fura lányt a házából azonnal, amikor az elkezdi Lucifer Morningstart áhítattal emlegetni.

A Dr. Csont annak idején elég ismert volt idehaza, sokan nyilván azért indították el Az ördög Ohióbant, mert Emily Deschanel arca ismerős volt nekik, esetleg szerették a színésznőt abban a produkcióban. Kijelenthetjük, hogy a 45 éves tévésztár leigazolása ebbe a Netflix-sorozatba kiváló húzásnak bizonyult, Deschanel az egészet csont nélkül, rutinból lehozza. Legfőképp azért, mert Az ördög Ohióban minden érdekfeszítő fordulata, ijesztgetése ellenére egy tipikusan a FOX-tól, az NBC-től, a CBS-től, vagy bármelyik másik amerikai országos tévécsatornától megszokott szériának bizonyul.

A szereplők közül szinte senki nem érződik igazi embernek, mindenkiről lerí, hogy betanult forgatókönyvet mondanak a kamerák előtt, mindez a beleélésünket is akadályozza kissé. Igaz, Suzanne-nek és Mae-nek legalább van erre némi mentsége, de a pszichiáternő férje és egyforma tinilányai csak lógnak a levegőben. Ők maximum azért vannak benne a szériában, hogy mégse csak 20 perces legyen a játékidő, a készítők jobb ötlet híján láthatóan a családi szappanoperás szálra szavaztak. Szomorúak vagyunk, ez az oldala Az ördög Ohióbannak elég közepes lett.

Az ördög Ohióban a thrillerek könnyebben fogyasztható válfajába tartozik, ám a rejtélyeket úgy adagolják nekünk az írók, hogy a sokszor lelassuló tempó és a ködös hangvétel ellenére ott maradjunk a képernyő előtt a folytatásra. Ügyesen felkeltik az érdeklődésünket a csepegtetett új infókkal, és egyszerűen nem bírjuk ki, hogy ne indítsuk egymás után a részeket.

A 2017-ben megjelent, Az ördög Ohióban című regényt íróként, majd a tévés verziót showrunnerként jegyző Daria Polatin alkotására nem mernénk azt mondani, hogy kötelező néznivaló. De tény, hogy van benne plusz élvezeti faktor, amely kiemeli az egyforma Netflix-thrillerek tengeréből. Délutáni, hétvégi darának, ha épp nem akad más az ember kezébe, tökéletes.

6/10

Az ördög Ohióban szinkronnal és magyar felirattal elérhető a Netflixen.