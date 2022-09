A Disney új mesesorozatának betiltását követelik az aggódó szülők

Több ezer aláírást szedett össze és petícióban követeli a One Million Moms nevű keresztény konzervatív csoport, hogy szedjék le a képernyőről a Little Demon című új mesesorozatot. A Disney berkeibe tartozó, FXX nevű tévécsatornán augusztus 25-én dupla résszel bemutatott, és azóta hetiben sugárzott produkciónak már az alapvetése elég figyelemfelkeltő: a középpontjában egy 13 éves kislány áll, akiről kiderül, hogy ő maga az Antikrisztus, és az apja a pokol ura.

„Veszélyes sorozat!”

Így jellemezték az aggódó szülők a Little Demont, és arra szólították fel a Disney-t, hogy hagyja abba a boszorkányság pozitív hangnemben történő reklámozását. A szervezet mellé beállt Mike Johnson amerikai képviselő, aki színtiszta gonoszságként jellemezte a produkciót, de lelkészek és jó pár mezei néző is kibukott a látottakon.

Miután az első három epizódot megnéztük, ki merjük jelenteni, hogy a Little Demon abszolút nem való tizennyolc alatt. Ahogy amúgy az Archer sem gyerekbarát, de a vérengzős Happy Tree Friends, a káromkodós South Park vagy a sűrűn erőszakos és groteszk Rick és Morty elé ugyanúgy nem ültetné le az ember a fiatalabb korosztályt. Ez a zsáner, aminek az elmúlt években képernyőre került, legfelkapottabb képviselőit most felsoroltuk, megkövetel egy bizonyos fajta érettséget a nézőjétől.

A Little Demon megvalósítása valóban feszegeti a határokat, a főszereplő, Chrissy menstruációját alapból nagyon grafikusan ábrázolják az alkotók, aztán jön a béltrancsírozós gyilkolászás, néhány jelenettel később meg azon kapjuk magunkat, hogy

a tinilány anyja mindenféle kitakarás nélkül meztelenre vetkőzik, elvágja egy csirke nyakát, hogy alászálljon a pokolba pofozkodni a sátánnal.

Gyanús, hogy a Little Demonnal az volt a fő cél, hogy valami irtó polgárpukkasztót tegyen le elénk az asztalra a Disney. Ez sikerült nekik, nem csak a vetkőzést tekintve bevállalós ez az animációs sorozat, a vér is kegyetlenül sokat fröcsög benne. Ha azonban a körítés mélyére ásunk, bőven találunk értékes mondanivalót a produkcióban.

Ott van a Lucy DeVito által megszólaltatott Chrissy, aki alapból sem találja a helyét a világban, de miután kiderül róla, hogy szó szerint pokolfajzat, még inkább számkivetetté válik. Az Antikrisztust azonban a Little Demonban korántsem az hajtja, hogy pusztítson, igyekszik különleges képességeit jóra is használni. Ez akkor a legviccesebb, amikor az emberek megszállását tanulgatja a leányzó, kevés sikerrel, durva kalamajkát okozva.

A Little Demonban a Magyarországon is nagyon népszerű, veterán színész Danny DeVito adja a sátán hangját, akin érezhető, hogy mennyire élvezte ezt a projektet. Rajta kívül a kőkemény, Sarah Connorról mintázott tetovált és kigyúrt anyukát szinkronizáló Aubrey Plaza is belead apait-anyait. Kettejük párosa megér egy külön misét, már csak miattuk érdemes egy esélyt adni ennek az új botránysorozatnak, ami lecsupaszítva egy diszfunkcionális családot állít a középpontjába, nem szól többről.

Nekünk sikerült jókat nevetnünk a Little Demon kezdésén, persze ehhez az sem árt, hogy ne úgy álljon hozzá az ember, mint aki citromba harapott. Szó nincsen itt propagandáról, vagy arról, hogy a Disney bármi rosszra akarná nevelni a gyerekeket. Főleg, mivel optimális esetben az FXX-en sugárzott széria el sem jut hozzájuk.

A Little Demon pofátlanul szórakoztat, feszegeti a saját határait és a nézőkét is, de mit várunk egy olyan animációs sorozattól, melynek az executive producerét úgy hívják, hogy Dan Harmon? Pontosan ezt.

7/10

A Little Demons az FXX-en mutatkozott be a tengerentúlon, idehaza a Disney+-on várható, ha ideér.