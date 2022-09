Alig hisszük el, hogy ennyire jó lett az új Star Wars-sorozat

2019 novemberében, amikor a Disney+ nyitócímei között bemutatkozott az első élőszereplős Star Wars-sorozat, A Mandalóri, joggal dobta el mindenki az agyát tőle. Elvégre kaptunk egy olyan, a messzi-messzi galaxisban játszódó sztorit, ami vérbeli űrwestern volt. Nem annyira hardcore, mint mondjuk a Firefly, de jó közel járt ahhoz a szinthez. Aztán a második évadba már beleerőszakolták a jediket, megjött Luke Skywalker, Ahsoka Tano, és még a főhősnek is valahogy a kezébe nyomtak egy fénykardot, mert hát a rajongókat csak ki kell szolgálni, nem?

A nézők görcsös kiszolgálási kényszere, vagy ahogy emlegetni szokás, a fanservice tette konkrétan élvezhetetlenné A Mandalóri első spinoffját, a Boba Fett könyvét is később, amelynek a létjogosultságát még a Disney sem tudta megmagyarázni. A sisakos, fejvadász fickóról, akit azért imádott mindenki, mert csöndes és vagány, nem sikerült az egeres cégnek olyan történetet elmesélnie, ami bármilyen szempontból mérvadó lett volna. Bár később az Obi-Wan Kenobi 1. évada javított a csorbán, és az előzményfilmek kedvelőinek nagy örömére visszahozta Ewan McGregort a címszerepben és Hayden Christensent Darth Vaderként, joggal húzták sokan a szájukat miatta. Pár jelenet kivételével elég súlytalan lett a végeredmény.

A fene se gondolta volna, hogy a rossz tendencián épp a Zsivány Egyes előzménysorozata, az Andor fog javítani, amelyet szeptember 21-én idehaza is elérhetővé tett az első három epizódjával a Disney+. Márpedig így történt. A cselekmény a Halálcsillag terveinek Leia Organához való eljuttatása előtt játszódik öt évvel, a középpontjába pedig azt a Cassian Andort állítja, akit a mozifilmben is Diego Luna játszott, és aki az életét adta azért, hogy a Galaktikus Birodalommal szemben végre lépéselőnybe kerüljön az Ellenállás.

Na, már most. Ezt a hősieskedő vonalat kell elfelejtenie mindenkinek, aki leül az Andor pilotja elé, mert a főszereplő ettől még nagyon messze áll. Amikor először látjuk Cassian Andort a szériában, egy baljós jelenetben sétál végig egy sötét utcán, hogy aztán egy kocsmában kerüljön összetűzésbe néhány egyenruhással.

Diego Luna karakteréről akkor bizonyosodik be, hogy tényleg kőkemény arc, amikor közvetlen közelről arcba lő egy birodalmit sugárpisztollyal, majd dicstelenül elmenekül.

Az Andorban nyoma sincs az optimista, már-már gyermeki bájnak, ami az eredeti filmtrilógiát, legfőképp a IV. epizódot, az Egy új reményt jellemezte. Hősünk egy piti tolvaj, aki egy még nála is kétszínűbb mechanikussal, Bixszel (Adria Arjona) kereskedik, lopott kütyükön próbál túladni, mielőtt a Birodalom rátalál, és megrángatják a kettős gyilkosság miatt.

Félreértés ne essék, az elit osztagosok befutnak, és akkora csetepatét rendeznek a bolygón, ahol Cassian Andor bujkál, hogy öröm nézni. Persze a főhős újdonsült mentorával, Luthen Raellel (Stellan Skarsgard) karöltve jól seggbe rúgja őket, de ahogy ezt a pár jelentet összerakták a készítők, tényleg a nagy akciófilmeket idézik. Az Andorból szerencsére az érzelmek sem maradtak ki, ezeket főképp a főszereplő nevelőanyja (Fiona Shaw) és a picit fentebb említett ex-barátnő, gépészlány szállítják.

Ami a látványt illeti, az emberek folyton piszkosak, esik az eső, az Andor hangulata megviselt, sötét és noiros. Néha még a Szárnyas fejvadász is eszünkbe jut a sorozat vizualitásáról Erre a hangulatra tesznek rá egy nagy lapáttal a zenei betétek, amelyekért Nicholas Britell felelt, és abszolút egyedülállóak lettek, picit sem kapaszkodnak az egyébként kiváló John Williams munkáiba. Ezért jár a piros pont. Ebben a sorozatban végre azt tudjuk mondani, hogy nem fenyeget sem a jedik felbukkanása, sem pedig, hogy a fanservice bedarálja majd a hosszúra nyúlt kémfilmet.

Merthogy az Andor egyelőre az. Űrben játszódó kémfilm, és az eddig látottak alapján piszkosul élvezetes ráadásul.

Igaz, az epizódok játékideje inkább a félórához közelít, mint a negyven-ötven perchez, de ennek köszönhetően semmi üresjáratra nincs idő. A flashbackekben ráadásul úgy építgetik Andor karakterét, hogy a végére azon kaptuk magunkat, hogy egészen megkedveltük ezt a fickót. Pedig tudjuk a végzetét, hogy a Halálcsillag terveinek csempészése során meghal a Zsivány Egyesben, de így is érezzük a sorozatban a tétet.

Rettenetesen izgalmasnak ígérkezik, hogy láthatjuk, az Ellenállás hogyan kap erőre egy olyan galaxisban, ahol a Birodalom emberei önteltté, beképzeltté váltak, és eszükbe sem jut, hogy bárki lázadozni merne a fennálló rezsimmel szemben.

Kicsit szkeptikusak voltunk az Andorral kapcsolatban, nem csak azért, mert felemásak lettek az eddigi Star Wars-sorozatok. Hanem, mert papíron semmi szükség nem volt rá, hogy az Egy új remény előzményfilmje, a Zsivány Egyes kapjon még egy előzménysorozatot. Ráadásul egy olyan szereplőjére építve, akire nem is igazán emlékszünk már. Andorból azonban a sorozat már most izgalmas figurát tudott építeni, nem csak Diego Luna játékának köszönhetően, hanem a jobb vágás, a koherensebb és okosabb történetmesélés miatt is.

Az Andor készítője, Tony Gilroy csinált nekünk egy felnőttes, darkos Star Wars-sorozatot, amin alig lehet érezni, hogy a Star Wars univerzumában játszódik. Mi pedig irtó hálásak vagyunk ezért.

9/10

Az Andor szinkronnal és magyar felirattal is elérhető a Disney+-on, a teljes évad 12 részes lesz, és minden szerdán érkezik a folytatás A Disney már a 2. évadot is berendelte, ami az utolsó is lesz egyben.