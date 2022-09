Mindenki a szexen pörög a Netflix új sorozatában

Az 1994-ben indult és hét évadot megélt Szívtipró gimit azért szerették még idehaza is a fiatalok, mert az akkoriban uralkodó prűd korszellemet jócskán maga alá gyűrte: nyíltan esett szó benne olyan univerzális problémákról, mint a rasszizmus, szexizmus, homofóbia, és mindenfajta kirekesztés. A szereplőgárda kissé klisés, de sokszínű és mélyen gyökerező problémákkal rendelkező fiatalokból állt, így könnyű volt velük azonosulni, hiába játszódott a történet a messzi Ausztráliában.

A Netflix kemény fába vágta a fejszéjét, amikor úgy döntöttek, eljött az ideje a Hartley High-ba való visszatérésnek, vadonatúj arcokat ültetve az iskolapadba. Míg az eredeti Szívtipró giminek nem igazán akadt nagy vetélytársa a műfajban, a 2022-es rebootnak olyan címekkel kell versenyeznie, mint az Eufória, az Elit, vagy éppen a Szexoktatás. Mi döbbentünk meg rajta legjobban, de a szeptember 14-én bemutatott új Szívtipró gimi simán megállja a helyét, az alapvetően laza szórakoztatásra kihegyezett hangvétele ellenére pár részenként jókora gyomrosokat küld be a nézőknek.

A sorozat főszereplője Amerie (Ayesha Madon), egy népszerű leányzó, aki elválaszthatatlan az Avril Lavigne-hasonmásnak is beillő Harpertől (Asher Yasbincek). Kettejüknek jókora titkuk van, a suli egyik elhagyatott folyosóján a falra festegetnek egy térképet arról, hogy a diákok közül ki-kivel, hogyan szexelt már. Igen, elég durván hangzik. Az is. Főleg, hogy már az első epizódban fény derül a dologra, Amerie-t secperc kiutálják a többiek, ha pedig a számkivetettség nem lenne elég, Harper is valamiért összeveszik vele.

A Hartley High kemény hely, gyorsan bedarálja az embert, ha egymaga marad. Szerencséjére Amerie hasonszőrű számkivetett barátokra lel, a nembináris Darren (James Majoos) és a leszbikus, és amúgy autista Quinni (Chloe Hayden) személyében. Ha a 90-es években a Szívtipró gimi formabontó volt, akkor a 2022-es sorozatra ez hatványozottan igaz, itt aztán mindenféle kisebbség képviselteti magát, találunk aszexuális drogdílert, biszexuális rockersrácot, és bennszülött újfiút is.

A nézőktől az új Szívtipró gimi jó adag nyitottságot követel meg, mert itt bizony mindenki mindenkivel csinálja, és ha nem csinálják, akkor is a szexen jár a diákok agya. ez nem annyira meglepő, lévén tinédzserekről van szó, akiket hajtanak a hormonok.

A szereplőgárda nem kicsi, de mindenki megkapja a maga idejét a képernyőn. Ennek köszönhetően gyorsan a szívünkhöz nő egy-két arc. Ahogy a régi szériában, úgy itt is vannak jófej tanárok, és megismerkedünk a tanulók olykor problémás családi hátterével is. Míg Amerie kanosszajárása azért elviszi a show-t a hátán, mégse ez az, amiért nem tudjuk letenni a sorozatot. Hanem, mert a készítők ügyesen beleraktak a Szívtipró gimibe egy nyolc részen át húzódó rejtélyszálat.

A kérdés, ami egyre erősebben kínoz minket, nézőket is, hogy vajon mi történt azon a bizonyos koncerten? Miért vágta le Harper majdnem kopaszra a haját, fordult ki magából, verte pofán legjobb barátnőjét és szakította meg vele a kapcsolatot örökre?

Mire eljutunk odáig, hogy megkapjuk a szívszaggató választ, a Szívtipró gimi ügyesen ingázik aközött, hogy lazán beszél a mai felvilágosult tinédzserek szexuális szokásairól, párkapcsolatairól... de nem felejti el az emberi oldalukat sem bemutatni a szereplőknek. Hiába szexőrült nagyjából mindenki a rebootban, a komoly témák sem maradnak ki. Csak, hogy néhány példát említsünk, az új Szívtipró gimi előtérbe hozza a gimis szexedukáció fontosságát, és a szezon felénél döbbenetes korképet mutat arról is, hogy nem csak az USA-ban jelentenek problémát a rendőri túlkapások a színesbőrűekkel szemben. Ausztráliát is sújtják hasonló dolgok.

Amire nem számítottunk ugyancsak, hogy a Szívtipró gimi mennyire vicces. Sikerült fanyar, szarkasztikus humorral megtölteni a sorozatot, így előfordul olyan epizód is, amelynek nézésekor öt percenként hangosan felröhögtünk.

Nem árt az sem, hogy a főszereplő Amerie elég jófej, a karaktert nagy beleéléssel hozza Ayesha Madon, neki köszönhető, hogy szinte ott érezzük magunkat a Hartley High-ban.

A Szívtipró gimi néha kicsit emlékeztet az Eufóriára a komor fordulataival és a Szexoktatásra a felháborítóan szexuális humorával, de így is simán van ennek az ausztrál rebootnak létjogosultsága. Hannah Carrol Chapman sorozata nem próbál a zsáner mostani sikercímeinek, vagy éppen a nézői nosztalgiának a hátán felkapaszkodni. Épp ellenkezőleg, friss hangvételben szórakoztat, ami össze is jön neki.

Ezért nagyon hálásak vagyunk a készítőnek, aki a stábjával együtt elhozta az ősz egyik meglepetéssorozatát. Mi a Szívtipró gimi első évadát nagyon élveztük, és a szokásosnál gyorsabban ledaráltuk az egészet. Végre egy méltó szellemi örökös, ami nem csúfolja meg a reboot jelzővel a nagy elődjét. Sőt, az új Szívtipró gimi könnyen függőséget okoz. Mi szóltunk.

8/10

A Szívtipró gimi szinkronnal és magyar felirattal is elérhető a Netflixen.