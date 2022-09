Doktor House óta nem láttunk ennyire nagyképű orvost a tévében

Orvosnak lenni nem csak egy munka, hanem hivatás. Ezt számos, amúgy remek tévésorozat igyekezett már bemutatni: a Vészhelyzet, a Doktor House, a Doktor Murphy, de ide sorolnánk a Kés/Alattot is. Nagyon nehéz a legjobbak közé bekerülni ebben a műfajban, mindig kell hozzá valami plusz, hogy az ember felkapja a fejét egy-egy új trónkövetelőre. Az Ez most fájni fog (This Is Going to Hurt) című új brit dramedy, amelyet nemrég az HBO Max is bemutatott idehaza, pont ilyen.

A BBC és az AMC által közösen készített sorozat főszereplője egy Adam Kay (Ben Whishaw) nevű rezidens, aki a szülészet-nőgyógyászat osztályon gürizik éjt nappallá téve azért, hogy minél több egészséges baba jöjjön világra. Ebben a helyzetben elkerülhetetlen, hogy a rangidős doki olyan kismamákkal, rokonokkal találkozzon, akik nehéz esetek. Adamet azonban nem kell félteni, olyan jól irányzott, velős beszólásai vannak, amelyeket még Doktor House is megirigyelne.

Az Ez most fájni fog egy különös egyveleg, hiszen bizonyos jeleneteket látva dől az ember a röhögéstől. Nem csak a párbeszédek lettek okosan, és szellemesen megírva, hanem a fizikai humor is működik. Mivel dramedyről van szó azonban, ahogy az elején írtuk, vannak olyan fordulatok benne, amelyektől az ember szíve hirtelen összeszorul.

Hogy ne legyen egyszerű az egyszeri néző dolga, ráadásképp egészen grafikus műtős jelenetekkel van teli a széria. Ha valakinek a gyomra nem bírja a vért, és a felnyitott hasakat, az kerülje el az Ez most fájni fogot, de jó messzire.

A többieknek, de főleg a morbid humor kedvelőinek ez tökéletes néznivaló.

Nem lepődtünk meg túlzottan, amikor kiderült számunkra, hogy Adam Kay a valóságban is létezik, az ő visszaemlékezései, egészen pontosan a karrierje alatt végig vezetett naplóbejegyzései adták az alapot ennek az orvosos sorozatnak. Nyilván a főhőst alakító Ben Whishaw-nak is köze van a főszereplő gyors megkedvelhetőségéhez, de gyönyörűen kiérezhető a valós háttér ugyanakkor. Ennyire elborult dolgokat, mint a fekete nővérkével ordibáló rasszista kismama, kitalálni sem lehetne. Az élet írja a legelborultabb sztorikat, szokás mondani, itt is besegített a forgatókönyvnél.

Meg kell jegyeznünk, hogy valahogy tényleg így képzeljük el a kórházi munkát, az ember bemegy, hosszú órákat lehúz, majd beleszakad. Eközben egyetlen hibát sem véthet, máskülönben elveszíthet nem egy, hanem rögtön két pácienst. Jó nagy nyomás, mit ne mondjuk, arról nem beszélve, hogy az egyszeri orvosoknak és nővéreknek még magánéletük is van jó esetben, ami sokszor megsínyli, hogy ennyire sokat követel tőlük az egészségügy. Adam sem kivétel ebből a tekintetből. Szerencséje, hogy párja iszonyúan türelmes.

Orvosos sorozatoktól szokatlan húzás, hogy a főszereplőt alakító Ben Whishaw a negyedik falat áttörve sűrűn kiszól hozzánk, nézőkhöz is. Amennyire egy Deadpoolban működött ez, úgy itt is megteszi a magáét, mert az alapból szimpatikus Adamet még közelebb hozza.

A nyitórész végén nem csak Adam, hanem mi is kapunk egy váratlanul nagy pofont. Pont azt követően, hogy kinevetgéljük magunkat, és jókedvűen elkönyveljük volna, hogy végre egy ütős kórházi komédia. Sokkal több ez annál, de örülünk neki, hogy a készítők be merték vállalni, hogy a komorabb témákhoz hozzányúljanak.

Épp a könnyfacsaró drámától válik még kézzel foghatóbbá az Ez most fájni fog.

A sorozat (és persze a könyv) címe egyébként zseniális, pont olyan, mintha egy doktor mondaná egy vajúdó kismamának, hogy Ez most fájni fog. De akár nekünk is szólhat az üzenet, amit az alkotók adtak fel a streaming-szolgáltatón keresztül. Ez a produkció hol a rekeszizmunknak fáj és betegre röhögjük magunkat rajta, hol a lelkünknek és keressük szipogva a zsebkendőt. Ritka vegyes felvágott, de mi csak ajánlani tudjuk. Nem csak az orvosos sorozatok megszállottjainak, hanem mindenkinek, akinek hiánya van ebből a fajta, csontig hatoló és néha bizony naturalista szórakozásból.

8/10

Az Ez most fájni fog magyar felirattal elérhető az HBO Maxon.