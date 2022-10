Kik ezek az új arcok a Sárkányok házában?

Ugyanez a módszer a Sárkányok házában is bevált. Bár a jó szándékú királyt, Viseryst alakító Paddy Considine-t sokan ismerhetik A kívülállóból és a Birmingham bandájából, illetve Matt Smitht egy bizonyos réteg szó szerint imádta 11. Doktorként a Ki vagy, doki?-ban – ezúttal is főképp még nem befutott, emiatt az újdonság varázsával ható színészek közül válogattak a castingszobában.

A Sárkányok háza első öt részének így lett abszolút közönségkedvence a fiatal Rhaenyra Targaryent alakító Milly Alcock, aki remekül hozta a tűzről pattant, anyáskodásra cseppet sem vágyó trónörököst. A 22 éves színésznő, aki eddigi karrierje során főleg mellékszereplőként dolgozott tévésorozatokban, kiváló párost alkotott a nála picivel ismertebb Emily Carey-vel. Az Alicent Hightower zöld gúnyájába bújó 19 éves Carey a 2017-es Wonder Womanben a főszereplő, Diana 12 éveskori verziójaként volt látható, és a 2018-as Tomb Raiderben is hasonló szerepkör jutott neki, utóbbi filmben a 14 éves Lara Croftként bukkant fel.

A „fekete levest” – ami szerintünk amúgy jól sült el és feldobta a sorozatot – az HBO a Sárkányok háza hatodik epizódjával öntötte a nézők nyakába: a történet ekkor 10 évet ugrott. Mindez azzal járt, hogy több főszereplőt is lecseréltek…

Emma D'Arcy lett az új Rhaenyra Targaryen.

A még pályakezdőnek számító Milly Alcockot egy tapasztaltabb színésznő, a 30 éves Emma D'Arcy váltotta a trónörökös szerepében. D'Arcy látható volt a 2018-as, a BBC One és a Netflix közös gyártásában készített hatrészes minisorozatban, a Wanderlustban, és 2020-ban az Amazon Prime két szériájában, a Hanna című akciódrámában, és a Nick Frost főszereplésével készített brit sci-fi vígjátékban, a Truth Seekersben. A való életben a külsejét tekintve a színész a legkevésbé sem hasonlít Rhaenyrára, elég extrém arcról van szó, aki nonbináris és az ők névmást használja saját magára.

Alicent Hightower szerepében már Olivia Cooke gonoszkodik.

Olivia Cooke-tól nem állnak messze az elborult karakterek, láttuk ezt már a 2017-es Telivérek című fekete komédiában, amelyben a színésznő egy Amanda nevű, gyilkos lelkületű lányt alakított. Meg azt is, hogy a klasszikus jónő szerepköre sem áll távol a 28 éves szépségtől, aki a Ready Player One-ban, Steven Spielberg sci-fi filmjében a meghódítandó nőt, az amúgy elég vagány Art3mist alakította. Cooke-ra sokan emlékezhetnek az Én, Earl és a csaj, aki meg fog halni című szívfacsaró tinidrámából is, akinek mindenféleképpen előrelépést jelent Alicent, és az HBO-n való szereplés hétről hétre. A Sárkányok háza királynéja már most majdnem annyira emlékezetes főgenya, mint Cersei Lannister volt. Készülhet Olivia Cooke, hogy arra a sorsra fog jutni, mint Lena Headey – azaz a rajongók elkerülik majd őt a Conokon az aláírás és közös képgyűjtésnél, a karaktere iránt érzett gyűlöletből.

David Tennant fia is beszállt a buliba, Aegon Targaryenként.

A hatodik részre a gyerekszereplők is nagyobbak lettek, érdekes húzás a készítőktől, hogy a Ki vagy, doki? másik korábbi sztárja, a Broadchurch című krimiben is remek David Tennant fiát válogatták be az öntelt Aegon eljátszására. Ty Tennant, aki a War of the Worlds egyik főszereplője, és a Tolkien című filmben is benne volt, sajnos csak két rész erejéig lesz látható a Sárkányok házában. A nyolcadik epizódtól kezdve Aegont tovább öregíti a széria, a karaktert a hátralévő két részben a Dunkirkből ismert Tom Glynn-Carney alakítja.

A nyolcadik résztől két Netflix-sztár ugyancsak a tiszteletét teszi Westerosban.

Osferth from the last kingdom playing as Prince Aemond in #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/Zmr60fhWL5 — ƑƖօყɗ (@FloydKenny2) September 17, 2022

Nemcsak az Aegont játszó színészt cseréli le a Sárkányok háza az október 10-én érkező új epizódban, hanem többek között a félszemű, de most már saját tűzokádó bestiával rendelkező Aemond Targaryent is. Őt a Magyarországon forgatott, Az utolsó királyság című Netflix-sorozatból Osferthként, Uhtred jobbkezeként megismert Ewan Mitchell alakítja innentől. Mitchell számára nem lesz mindenki idegen a szereplőgárdából, hiszen rajta kívül érkezik a látnoki képességgel rendelkező Helaena szerepére Phia Saban, akit Az utolsó királyságban Aelfwynn lázadó lányaként láthattunk.

A Sárkányok háza első évada összesen tízrészes lesz, a finálé október 24-én, hétfőn válik elérhetővé az HBO Maxon. A folytatást az HBO már berendelte, melynek Ryan Condal egyedül lesz a showrunnerje, Miguel Sapochnik távozását követően.