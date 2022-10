Gabby Petito meggyilkolása tavaly sokkolta Amerikát, de máris film készült róla

Nem csak Amerikát, hanem a világsajtót is megrázta a 22 éves Gabby Petito meggyilkolása tavaly nyáron. A fiatal nő a vőlegényével, a nála egy évvel idősebb Brian Laundrie-val indult el 2021 július 2-án egy négy hónapos országjárásra, amelynek során azt tervezte a pár, hogy furgonjukkal meglátogatnak egy csomó természeti csodát. Petito az Instagramon és Youtube-csatornáján is közvetítette a látottakat, egészen addig, míg augusztusban a bloggernek nyoma nem veszett.

Laundrie nélküle tért vissza Wyomingból Floridába, a szülei házába. Amikor Petito családja azonban érdeklődni kezdett, hogy hova tűnt a lány, semmilyen választ nem kaptak. Szeptember 13-án Brian Laundrie-nak is nyoma veszett, aki elment szülei házából, négy nappal később pedig őt is eltűnt személyként jelentették.

Szeptember 19-én bukkantak rá a hatóságok Gabby Petito élettelen testére a Grand Teton Nemzeti Parkban, akit a halotti jelentés szerint megfojtottak. Brian Laundrie után hajtóvadászat indult, a vőlegény hulláját egy hónappal később, október 20-án találták meg – a férfi pisztollyal vetett véget az életének. Az FBI később azt is megerősítette, hogy naplójában, melyet mellette találtak meg, Laundrie beismerte Petito meggyilkolását, ám a bűntény körülményei a mai napig zavarosak.

A pár külső szemmel tökéletesnek tűnt, legalábbis azok számára, akik követték Gabby Petito ténykedését az interneten. A valóság azonban sokkal csúnyább volt, mint ahogy az Instagram-képek mutatták: még 2021 augusztusában a Utah-államban található Moab Cityben többen látták, hogy Laundrie és Petito veszekedése tettlegességig fajult. Később a rendőrök meg is állították őket emiatt, de a kiszivárgott testkamerás felvételek alapján az egyenruhások leginkább a síró Petitót hibáztatták, és Laundrie-t kezelték áldozatként. 24 órára mindenesetre elkülönítették őket, így próbálva lecsillapítani a kedélyeket.

A mai napig nagy kérdés, hogy másképp alakulhatott volna-e Gabby Petito sorsa, amennyiben a rendőrség jobban kezeli a dolgot. A Petito család Moab City rendőrkapitányságát azért perelte be 50 millió dollárra, mert nem részesítették embereiket olyan képzésben, amelynek felhasználásával rájöhettek volna, hogy a párkapcsolatban Laundrie a bántalmazó fél. Mindemellett a titkolózó Laundrie szülők is kaptak egy pert a nyakukba, miután 2021 szeptember 14-én arról adtak ki közleményt, hogy remélik, a Miss Petito utáni keresés sikerrel jár és a Petito család újra egyesül. Petitóék szerint ekkor már tudták Laundrie-ék, hogy Gabby halott, ezzel szándékosan kegyetlenkedtek az ekkor még reménykedő szülőkkel.

Bizarr fejlemény, hogy máris nézhető a Gabby Petito-film

Alig egy év telt el Gabby Petito meggyilkolása óta, az amerikai Lifetime-tévécsatorna máris feldolgozta az esetet. Az október 1-jén közzétett, The Gabby Petito Story című filmben a Scream Queensben és a The Giftedben is látott Skyler Samuels alakítja a bloggerlányt, míg a gyilkos Brian Laundrie-t a korábban a netflixes Orange Is the New Blackben 19 részen keresztül szereplő Evan Hall.

A The Gabby Petito Story rendezőjének, Thora Birch-nek már a bemutató előtt magyarázkodnia kellett, aki elmondta, nem akarnak nyerészkedni, a címszereplő Gabby előtt szeretnének tisztelegni egy olyan filmmel, amelyben a toxikus párkapcsolatok veszélyeire hívják fel a figyelmet.

A Petito családdal kezdetben még folytak egyeztetések, de ezek megszakadtak, így a rokonok nem adtak engedélyt a film forgatására. A közösségi médiában, amint az emberek megneszelték, hogy érkezik a gyilkosság fiktív feldolgozása, vehemens kiírások kezdtek keringeni.

Most komolyan nem tudtak még legalább pár évet várni? A család még mindig gyászol, folynak a perek, ezek a gyökerek meg fogták magukat a Lifetime-nál, berendeltek egy filmet, szereplőket válogattak hozzá, és le is forgatták az egészet pár hónap leforgása alatt?

– méltatlankodott egy dühös felhasználó a Twitteren.

Kezdjük a legfontosabb dologgal, ami a The Gabby Petito Storyval kapcsolatban egyértelmű számunkra: ennek a filmnek nem volt még itt az ideje. Pláne nem ilyen minőségben. Az alaposságot illetően nem érheti szó a Lifetime háza elejét: egészen 2019-től bemutatja a film, hogy Gabby Petito és Brian Laundrie hogyan találkoztak, és miképp vált egyre riasztóbbá a férfi viselkedése, akinek a lányon kívül semmi elfoglaltsága nem volt. Ahogy az kiderül, szerelmét Laundrie az idő elteltével egyre keményebben elnyomta, megalázta (blogjával kapcsolatban is), és bár voltak jó perceik közösen, saját önbizalomhiánya és féltékenységi rohamai elidegenítették tőle a lányt.

A Gabby Petito-film azt sugallja, végül az vezetett a lány meggyilkolásához is, hogy Petito szakítani akart párjával, aki ezt nem bírta elviselni, így megfojtotta menyasszonyát.

A bűntény köszönhetően a közösségi médiának, szemtanúknak, rendőrségi felvételeknek – egy jól dokumentált 21. századi eset. Már-már hátborzongatóan alaposan tudjuk a részleteket, de azt is hozzá kell tenni, hogy rengeteg a kérdőjel. A The Gabby Petito Story pontosan azért aggályos, már a létezése, mert a tényszerűen megtörtént dolgokat a készítők fiktív beszélgetésekkel, jelenetekkel töltötték fel.

Magyarul teli van találgatásokkal a produkció.

A Lifetime még csak arra sem hivatkozhat, hogy manapság erre igenis igény van, hiszen a true crime műfaját imádják az emberek. Egyszerűen érzéketlenség részükről, hogy nem látták be, bizonyos időnek el kell telnie ahhoz, hogy egy ilyen sztorihoz hozzá lehessen nyúlni. Jeffrey Dahmer rémtetteit sem véletlen, hogy a Netflix csak három évtized után merte fikciós sorozatként adaptálni.

Fotó: New York Post / Twitter Gabby Petito a valóságban és a filmben

Bármennyire is igyekszik a Lifetime tagadni, a The Gabby Petito Storynak köze nincs semmilyen prevencióhoz vagy éppen megemlékezéshez. Színtiszta exploitationről van szó, ami igyekszik nézettséget kicsikarni egy fiatal lány tragikus, erőszakos halálából.

Szégyen, hogy ezt így volt képük megcsinálni.