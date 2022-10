Két rész alatt idegroncsot csinált belőlünk ez az új sci-fi-sorozat

Valószínűleg azért, mert a sci-fiben alkotók szeretnek visszatérni a gyökerekhez, és bizony ez volt az egyik első olyan népszerű történet, amelyben az emberiség űrlényekkel került konfliktusba. Láthatóan a szerzőnek ráadásul sikerült olyan örök érvényű gondolatokat elrejtenie a Világok harcában, hogy az napjaink filmiparát emiatt is megmozgatja. A modern adaptációk közül ki kell emelni Steven Spielberg 2005-ös verzióját, amelyben Tom Cruise menekült a hatalmas és félelmetes tripodok elől, de 2019-ben a tévéipar is rátalált Wellsre.

A BBC háromrészes minisorozatban dolgozta fel a Világok harcát eredeti, 19. századi körítéssel, míg a Fox Networks Group és a StudioCanal ehelyett úgy döntöttek, hogy a Spielberg által kitaposott irányt követik, és azt mutatják meg, napjaink Európája hogyan reagálna arra, ha a semmiből felbukkanna egy idegen faj, és rajtaütésszerűen elpusztítana mindenkit, aki él és mozog.

A modern felfogásban készített Világok harca (War of the Worlds), vagyis az utóbbi, amit említettünk, az első két évadával került fel idehaza is a Disney+-ra szeptember 14-én, és olyan jókat olvastunk róla, hogy kénytelenek voltunk utánajárni, milyen lett ez az új adaptáció. Nem kertelünk, cefet jó. A cselekmény a francia Alpokban indít, két asztrofizikus, Catherine (Léa Drucker) és kollégája arra eszmélnek rá a számítógép előtt ülve, hogy az űrből érkezett jelek, amiket épp befogtak, értelmes lényektől érkezhetnek. A tudósnő nem titkolózik, a NATO-val is simán közli a hírt, amelynek hallatán még a nagy hatalmú szervezet vezetői is hirtelen bereccsentenek.

Nem kell rá sokat várni, és az űrből fémgömbök hullanak alá, mégpedig a sűrűn lakott nagyvárosokra. Senki sem tudja, hogy mi lehet ez... felderítés vagy egy támadás előkészítése? A Világok harca-sorozat, bár közel sem annyira grandiózus, mint Spielberg filmje, a látványt a készítők realizmussal és emberi drámákkal helyettesítik. A Világok harca földhözragadt sorozat, és pont ezért annyira megrendítő, amikor a pilot epizód végén annyian meghalnak.

A széria amúgy a The Walking Dead szebb napjaira emlékeztet, amikor még azon volt a hangsúly, hogy Rick Grimesék egymással veszekedve hogyan igyekeztek túlélni az élőhalottak által dominált Amerikában. Itt is valami hasonló van, csak Európában és kíméletlen űrlényekkel.

A szereplőgárda sokszínű, és gyorsan meg tudjuk találni köztük a kedvenceinket. Meglepően sok az ismert arc, az In Treatment egykori főszereplője, Gabriel Byrne egy, az exnejével a világégést követően békülni próbáló neurofizikust játszik.

Hogy ne csak tudósokat nézzünk állandóan, rajta kívül kapunk egy szétszakadt családot is. A családfő Franciaországból jutna haza Angliába szeretteihez, míg gyerekei az anyjukkal együtt a kiürült városban császkálnak. A kölykök között találunk több, most felkapott tehetséget: az empatikus vak lány bőrébe bújó Daisy Edgar-Jonest a nézők a Normális emberekből ismerhetik, míg sorozatbeli testvére, Ty Tennant épp a Sárkányok házában szemétkedik a többi Targaryennel.

Az első két részben rengeteg minden történik, de a Világok harca valahogy mégis komótosnak érződik. A fényképezés is ezt a reményvesztettséget támogatja, és ahelyett, hogy a főszereplők az alienekkel küzdenének állandóan, a túlélésre kerül a fókusz. Előkerülnek komoly morális kérdések, és ahogy az ilyen sorozatokban lenni szokott, kiderül az is, hogy még amikor össze kéne tartaniuk, akkor is ember embernek a legnagyobb farkasa.

A Világok harca nem kegyelmez a nézőjének, sok jelenetben mutogatják az utcákon fekvő rengeteg halottat, ami depresszív és lélekölő húzás. De ide pont ez kell. Lövöldözésből, akciózásból nincs sok, cserébe minden összetűzés az idegenekkel idegőrlően feszült. Annak köszönhetően pedig, hogy nemcsak nagy hatalmú embereket nézünk a képernyőn, hanem viszonylag hétköznapi embereket is, nem ússzuk meg, hogy egy kicsit az egészségesnél jobban beleéljük magunkat ebbe a posztapokaliptikus sztoriba.

8,5/10

A Világok harca első és második évada magyar felirattal nézhető meg a Disney+-on.