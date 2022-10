Váratlanul befutott az év legizgalmasabb sci-fi sorozata

Öt évvel ezelőtt a Lisa Joy–Jonathan Nolan páros nevét mindenki hozsannázva emlegette, hiszen ők ketten valami különlegeset alkottak a Westworld első évadával. Az HBO western sci-fije egy nagyszerű, fordulatos és elgondolkoztató néznivaló volt, egészen addig, míg a showrunnerek csúnyán a földbe nem állították azt. 2022-re eljutottunk odáig, hogy a többség azzal sincs tisztában, hogy a Westworld még mindig fut, annyira érdektelen lett az egész.

Az Amazon új sorozatát, az október 21-én az első két epizódjával bemutatott A perifériát (The Peripheral) szerencsére csupán executive producerként jegyzik a westworldösök. Így látunk rá esélyt, hogy a történelem nem ismétli meg önmagát, és nem nyírják ki ezt a produkciót is hasonlóképp. Igazán sajnálatos lenne, mert William Gibson 2014-ben kiadott regényének adaptációja egészen megkapó alapötlettel indít: nem egy, hanem rögtön kettő vészjósló jövőképet is bemutat nekünk.

A periféria egyik szála 2032-be kalauzol, egy olyan világba, ahol a társadalom nagyjából ugyanolyan, mint a miénk, eltekintve a vadabb high-tech kütyüktől, mint a gombnyomásra láthatatlanná váló kocsik. Akkor éldegél egy fiatal testvérpár, Flynne (Chloe Grace Moretz) és Burton (Jack Reynor), akik közül a hugica egy boltban robotol, míg a fivér VR-játékokat tesztel pénzért. Kettejük vállát jókora teher nyomja, hiszen súlyosan beteg anyjukat gondozzák, feszültséglevezetésnek azonban Flynne néha beül a nála ügyetlenebb báty helyett videójátékozni, és jól szétlő mindenkit a virtuális valóságban.

A sorozat a jóval távolabbi jövőbe is bátran merészkedik el, 2099 Londonja már pár fokkal durvább hely, ahol óriási, ókorinak kinéző szobrok tornyosulnak a megtépázott, posztapokaliptikus állapotban lévő metropolisz körül. Nem kell sokat várni, hogy a készítő, Scott Smith a két világot egybegyúrja, de az időutazás közel sem úgy történik meg, ahogy arra számítanánk.

A tesók kezébe kerül ugyanis egy új, kísérleti jellegű VR-headset, amely félelmetesen valóságosnak tűnő élményt nyújt Flynne-nek a használata közben. Mint kiderül, amit a lány videójátéknak hisz, az a kőkemény valóság, csak éppen a jövőben.

És, hogy miként lehetséges ez? Nem lőnénk le, hadd legyen mit felfedezni a sorozat nézése közben, de amennyiben ezt az ötletet a készítő ügyesen csavargatja a továbbiakban, bőven ott van a lehetőség A perifériában, hogy a korai Westworldhöz hasonló, moralizálós szériává váljon.

Chloe Grace Moretz egyszerűen zseniális A periféria főszerepében, a fiatal színésznőnek mindig jól mentek ezek az emberközeli, de azért vagány és az újdonságokra rácsodálkozó karakterek. Az Amazon új sci-fijében ő, és a bátyját játszó, a Midsommarből ismerős Jack Reynor nagyszerűen működnek együtt, és szállítják az életszagú, emberi drámát.

A szélesebb közönséghez szól, mégse ajánlanánk mindenkinek ezt az új sorozatot. Egyrészt azért nem, mert az epizódok eléggé hosszúak, eddig mindkettő bőven 60 perc fölött volt, és ezt biztosan sokan nem tolerálják. Megértjük, pár elnyújtott dialógust tényleg ki lehetett volna szedni A perifériából. Másrészt, ez megint egy agyalós történet, nagyon sok a kérdőjel, az olyan körülmény, amiket az írók direkt homályban hagytak. Egy csomó dolog nem tiszta így az elején, de attól nem kell tartanunk, hogy válaszok nélkül maradnánk, mint a Lost esetében, mert Gibson regénye stabil forrásként és támpontként szolgál.

Azok, akik a fentebb taglalt apróságokon képesek felülemelkedni, egy élvezetes popcorn sci-finek örülhetnek A perifériának köszönhetően. A Flynne által teljesített „videójáték-küldetések” akciódúsak, és izgalmasak, ráadásul egy lenyűgözően festő cyberpunk-világ szolgál háttérként hozzájuk. Ezen kívül is van itt minden, mi szem-szájnak ingere: kémkedés, verekedés, menekülés, titokzatos összeesküvés… na és persze egyszerre két jövőkép. Azt is mondhatnánk, hogy A periféria biztosra megy, mert képtelenség, hogy valakinek legalább az egyik ne jöjjön be. Mi korábban nem is hallottuk, hogy ez a sorozat jön majd az Amazonra, így duplán nagy meglepetés ért minket. Erősen reménykedünk, hogy a folytatásban is kitart az Amazon sci-fije, amelyben akár arra is megvan a potenciál, hogy franchise-t építsenek köré, spin-offokkal, filmekkel. Nekünk nem lenne ellenünkre.

8/10

A periféria szinkronnal és magyar felirattal elérhető az Amazon Prime-on.