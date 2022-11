Új évaddal tért vissza az HBO legviccesebb sorozata

Az HBO-t a többség mindig a remek drámasorozatokkal azonosította, gondoljunk a Maffiózókra, a Drótra, vagy az új érából a Trónok harcára és spinoffjára, a Sárkányok házára, de említhetnénk még akár a True Detective-et, A hátrahagyottakat, és a Westworldöt a kötelezők közül. Akadnak azért a csatornán kiemelkedő vígjátékok is, amelyeket a többség valószínűleg kihagyott sajnos, pedig iszonyúan szórakoztatóak: ez utóbbiak közé sorolnánk az elmúlt pár évből a kockahumorral támadó A szilícum-völgyet, a kissé hullámzó minőségű, de cserébe nagyon elborult Az erényes Gemstone-ékat és a fanyar, néha egyenesen lesújtó hangvételű Barryt is, ami morbid fordulatokért nem kell, hogy a szomszédba menjen kölcsönkérni.

A Survivort versenyzőként megjárt, tehát elég kalandos életű Mike White alkotása, a Fehér Lótusz a két világ legjobb aspektusait vegyíti: a nyaralós széria többnyire iszonyúan vicces, máskor gyomorba vágóan drámai. De pont emiatt imádjuk, és vártuk tűkön ülve a második évadot, amely október 31-én végre elstartolt idehaza az HBO Maxon az első részével.

A Fehér Lótusz – ha valaki nem ismerné ezt az amúgy 10 Emmy-díjat nyert szériát – az első évadában Hawaiiba kalauzolt, egy luxushotelbe, ahova a felső tízezerből érkező, viszonylag frusztrált emberek érkeztek kiereszteni a gőzt. Közöttük volt feltörekvő, de a férje árnyékában szenvedő újságírónő, akit a remek Alexandra Daddario játszott, gonoszkodó tinilányok, Sydney Sweeney vezényletével, na és Steve Zahn erősen hipochonder karakteréről, Markról sem érdemes megfeledkezni. Bár a kiszolgáló személyzet oldalát is ügyesen mutatta be a Fehér Lótusz annak köszönhetően, hogy a szálloda menedzserét Murray Bartlett élete alakítását nyújtva hozta le, az HBO szériájának abszolút sztárja mégis Jennifer Coolidge (Stifler mamája, az Amerikai pitéből) lett – a 61 éves színésznő zsigerből bújt Tanya McQuoid, a megfáradt üzletasszony bőrébe, aki anyja hamvait szétszórni ment a csodálatos üdülésre.

Bár az első évad mindenféle kérdőjel nélkül, kerek egészként lezárult, a készítő talált módot a folytatásra: egy másik, Szicíliában található hotelbe tette át a székhelyét a sorozat. Aggódni nem kell, az új karakterek a 2021-ben látottakhoz hasonlóan elborult arcok lettek, mindjárt bemutatjuk őket. De még gyorsan azt is leszögezzük, hogy a Fehér Lótusz-hotel mint visszatérő helyszín használata mellett milyen remek húzás volt az olaszországi szigetre is átrángatni régi ismerősként Jennifer Coolidge-et, aki ezúttal is csúnyán lopja a show-t. Még úgy is, hogy az erősebb szereplőgárdának köszönhetően nem annyira látványosan.

Ahogy a Fehér Lótusz legelső epizódja egy rejtéllyel indult, most is hasonlóan rúgja be a cselekményt Mike White.

Egy fiatal szőke nő épp amiatt szomorkodik a tengerparton, hogy véget ér az egyhetes vakációja, amikor még egyszer, utoljára beúszik a hullámok közé. Itt pedig nem egy, hanem több hullát is talál a vízen lebegve. De mi a fene történt itt mégis?

Természetesen visszaugrunk az elejére, hét nappal korábbra, amikor Fehér Lótusz-tradícióknak megfelelően a nyaralókat, köztük Daphnét (Meghann Fahy) és bunkó-beképzelt férjét, Cameront (Theo James) hajóval viszik a szálloda elé. A bagázsban találunk a szicíliai gyökereit felkutatni vágyó nagypapát (F. Murray Abraham), aki 80 éves kora ellenére folyton csajozna, a fiát, a kiégett hollywoodi producer Dominicot (Michael Imperioli), és a visszahúzódó unokát, Albie-t (Adam DiMarco), de az unatkozó feleség szerepkörét Alexandra Daddariótól ezúttal átvevő, mindig savanyú képű, de jó humorú Aubrey Plaza karaktere, Harper is simán megér egy külön misét.

Az új fehér lótuszosok megint csak sokszínűek, és nagyjából öt perc kell hozzá, hogy a szereplők közötti nyers adok-kapok beinduljon. Mi pedig rögtön fuldokoljunk a röhögéstől.

Legutóbb a Sárkányok háza hozott ennyire erős dinamikát a karakterei közt, csak ott ugye inkább a dráma dominált. A Fehér Lótusz esetében még mindig a szatíra, a gazdagok kiröhögése, és a könnyedebb, de azért tragikus sorsok bemutatása a lényeg.

Az alkotónak jó érzékkel sikerült egy plusz, helyi vonatkozású szálat is hozzáadni a sorozathoz: hiszen, amikor az új vendégek megérkeznek a Fehér Lótuszba, egy szicíliai prostituált és barátnője is árgus szemekkel figyelik az érkezőket, miközben kommentálják őket. Merthogy egy titokzatos, fizető vendég van a külföldiek között, csak az nem világos, hogy kicsoda. Jókat lehet mulatni rajtuk is, alaposan kidolgozott figurákról van szó, az örömlány Luciát játszó Simona Tabascóban ott van a potenciál, hogy Hollywoodban befusson. Nem a külsejének, hanem a karizmájának köszönehtően, Coolidge mellett ő a második évad nyitányában az, aki viszi a hátán az eseményeket, ahogy a szicíliai menedzsert elküldi a francba, egyszerűen frenetikus.

Bár az első évadban hallott remek dallamokat kicsit lejjebb tekerték és remixelték, a szórakoztatás még mindig maximumon pörög a Fehér Lótuszban. Nem sok sorozat akad manapság, amely már a szemtelen főcímével megmosolyogtatja az embert, és ami utána jön, az tényleg maga a hahota. Már csak az aggaszt bennünket, hogy a gyilkosságok/öngyilkosságok/tömegbaleset kérdését értelmes csattanóval zárja le az alkotó.

Mike White-ban mondjuk érdemes bízni, ha a Fehér Lótusz első évadában így összefonta az őrületet kerek egésszé, megint sikerülni fog neki. Az HBO sorozata humor szempontjából még mindig igazi ínyencség, ami ráadásul az egyre borúsabb időben visszavarázsolja a nappalinkba a legforróbb hónapokat. Mi ott leszünk hétfőnként, ezt a nyaralást nem akarjuk kihagyni.

9/10

A Fehér Lótusz szinkronnal és magyar felirattal elérhető az HBO Maxon.