Sosem csíptem Zámbó Jimmyt, de a róla készült új sorozat egy rész alatt levett a lábamról

Igazi gyászhír volt, amikor kiderült, hogy a Warner Bros és a Discovery egyesülése után az HBO változtat a stratégiáján, és belátható időn belül nem jelentkeznek többet fikciós magyar sorozatokkal. Csak hogy néhányat említsünk az elmúlt pár évből: Terápia, Aranyélet, A besúgó. Mind olyan produkciók, amelyeket nemcsak a nézők, hanem nagy többségben a szakma és a kritikusok is elismertek. A hazai közönség mellett persze a sorozatkészítőket, színészeket, forgatókönyvírókat is csapásként érte ez az HBO-s dolog. Nagy szerencsénk, hogy az RTL-nél viszont egyre nagyobb a hangsúly a magyar sorozatokon, nagy örömünkre pedig november 16-án indítottak egy új streamingszolgáltatót, rajta rögtön három vadonatúj magyar szériával és további, ötezer órányi exkluzív nyalánksággal.

Ami számunkra a legérdekesebb volt, hogy az első részével elstartolt A Király is az RTL+-on.

Már évekkel ezelőtt hallani lehetett pletykákat arról, hogy az RTL Magyarországnál egy Zámbó Jimmy-sorozatot terveznek összegyúrni. Meg is rettentem akkoriban a hírtől, mert amennyiben ezzel a produkcióval az RTL Magyarország a szokásos közönségét célozta volna be, akkor biztosan három perc után kinyomtam volna. A Király ehhez képest pozitív csalódás lett, az a fajta sorozat, amely simán tarolna a Netflixen is. Sőt, az HBO-nál konkrétan irigyek lehetnek rá.

A Király a történetvezetését tekintve összevissza ugrál az időben, így rögtön a pilotban háromféle élethelyzetben láthatjuk Zámbó Jimmy karakterét. A nyitójelenetben 1987-ben vagyunk, amikor az Olasz Renátó által játszott főszereplő már magabiztosan mozog a színpadon, alulöltözött táncoslányok és lelkes közönség előtt dalol, hogy aztán visszaugorjunk a kezdetekre, az énekes nehézkes szárnypróbálgatásai után pedig a végén még Jimmy tragikus sorsát is a képünkbe nyomják az alkotók: 2001-et, amikor a magyar sztár pisztollyal halálosan megsebesítette saját magát. Ekkor már Nagy Ervint látjuk, de csak egy pillanatig, így az ő játékát egyelőre nem tudjuk megítélni.

Az Aranyéletben is látott Olasz Renátóét azonban igen, aki nem túlzás, hogy olyan, mintha erre a szerepre született volna. Elsőre, amikor bejelentették, hogy ő játssza majd Zámbó Imrét ebben a sorozatban, voltak kétségeink, de a fiatal tehetség telitalálatnak bizonyult. Remekül hozza a kommunizmusban szélmalomharcot vívó, álmodozó művészt, akinek semmi kedve a gyártósor mellett állni, helyette a színpadon csinálna olyan dallamos muzsikát, hogy minden lányról leessen a fehérnemű.

Zámbó Imre hírhedt családja mellett az énekes romantikus élete is középpontba kerül A Királyban, és talán ezek a jelenetek azok, amelyek igazán emberközelivé teszik a hőst. Fontos azonban megjegyezni, hogy A Király picit sem áll romantikusan a később Jimmyként emlegetett sráchoz, aki vígan csalja éppen terhes feleségét a szőke szomszéd lánnyal, Edittel (Staub Viktória), és amikor úgy hozza a szükség, mindig karakán testvérét, Mariettát (Rainer-Micsinyei Nóra) is pofátlanul ráveszi némi telefonos csalásra.

A Király elég alaposan rávilágít arra is, hogy a politika anno még az utolsó kocsmába is betette a lábát. Olasz Renátó karakterének ugyanis az Országos Rendező Irodánál vizsgáznia kell, és engedélyt kell ahhoz szereznie, hogy olcsó lebujokban zongorázhasson és énekelhessen. Ráadásul nem is ő választhatja meg, hogy hol akar dolgozni, központilag osztja be őt mindig máshová egy unott hangú titkárnő.

Nekünk, a közösségi médiához és az állandó online jelenléthez szokott generációnak ezt a tempót látni bizarr és sokkoló. Pedig akkoriban nem volt még TikTok, sokkal nehezebb volt közönség elé kerülni, mint manapság, amikor bárki maga elé pattinthat egy kamerát, és nyomhatja a dáridót százezreknek.

A készítőgárda előtt le a kalappal, bár innen-onnan csentek elemeket, például a főcím erősen építkezik Az új pápa botrányt is kavart intrójára, mégis látszik, hogy azt célozták be, hogy hazai viszonylatban egyedi hangvételt kínáljon A Király. A fényképezés filmes, az éneklős jelenetek, amelyekhez az amúgy Zámbó Jimmyt nagyon kedvelő Peter Sramek kölcsönözte a hangját, megrendítően erősek, és picit sem unalmasak vagy hatásvadászak.

Igazából A Királyt nem is azoknak érdemes ajánlani, akik imádták Jimmyt, hanem a kétkedőknek. Itt alig 60 perc alatt feketén-fehéren kiderül, hogy mekkora tehetségről volt szó, és minden jellemhibája ellenére egy elszánt emberről, aki feltalálta magát egy igazságtalan rendszerben.

A fordulatok jól működnek, legalább három jelenetet számoltam, amikor kirázott a hideg, vagy elérzékenyültem. Mondjuk Zomborácz Virágról eddig is tudtuk, hogy nagy tehetség. A korábban A Tanárt, az Egynyári kalandot és az Utóéletet is jegyző forgatókönyvíró ezúttal is bizonyítja, hogy talán túl jó ő nekünk.

Bevallom, szkeptikusan álltam hozzá az RTL+ szériájához, Zámbó Jimmyt és a zenéjét én sosem szerettem, a végére már szívesen daráltam volna le a 10 részes évad maradékát is. Nagy kár, hogy nem egyben kapjuk meg az egészet, de azoknak legalább, akik a tradicionális tévézésre esküdnek, van egy jó hírünk: ezt az első epizódot november 27-én, 21:00-tól az RTL-en is leadják majd.

A folytatással kapcsolatban még sok a kérdőjel, nem jelentenénk ki egyelőre, hogy A Legjobb Magyar Sorozatról van szó, de a pilot alapján mindenképpen érdemes tenni vele egy próbát. Minőségi néznivaló, erős színészi alakításokkal, korrekt írással és rendezéssel, ráadásul még lelke is van. Csak remélni tudjuk, hogy a folytatás tartja ezt a szintet, és akkor teljes magabiztossággal jelenthetjük majd ki, amit most is sejtünk: A Király kötelező néznivaló.

8/10

A Király az RTL+-on érhető el.