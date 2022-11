Sylvester Stallone maffiózónak állt élete első sorozatában, és minden percét imádjuk

Jó sok víz folyt le a Dunán azóta, hogy 1976-ban az addig anyagilag küszködő, mégis lelkes feltörekvő Sylvester Stallone nevét a Rocky című sportfilmnek köszönhetően megismerte a világ. Az olasz csődör igazi franchise-építő lett később, a Rocky hatrészessé bővült, és emellett még a Creed-spinoffok is kinőtték magukat belőle, de Stallone nevéhez méltán kapcsolják a Rambo-filmeket és A feláldozhatók-trilógiát is. Nem csak lövöldözésből és izommutogatásból állt azonban az idén 76 éves színész karrierje, időről időre Sylvester Stallone megpróbálkozott azzal, hogy kitör a skatulyából. Az olyan filmek, mint az Állj, vagy lő a mamám!, a Tango és Cash vagy épp a Suicide Squad, bizonyították, hogy Stallone lazaságnak és humorérzéknek sincsen híján.

A november 13-án a Paramount+-on az első epizódjával bemutatott Tulsa King mintha egy best of válogatás lenne, már abból a szempontból, hogy Sly egyszerre bunyózik és viccelődik benne. A Tulsa King ráadásul egy fontos mérföldkő Sylvester Stallone karrierjében, aki ezt megelőzően soha nem vállalt főszerepet tévésorozatban. Ezt is megértük: az egyik utolsó akciósztár streamingezik.

Mégpedig nem is akárhogy. A Tulsa King egyáltalán nem lett rossz, főleg azok fogják imádni, akik kicsit maguk mögött hagynák az erőszakos 21. századi woke-kultúrát, és valami oldschool keménykedésre vágynak. A történet középpontjában egy Dwight Manfredi (Stallone) nevű maffiózó áll, akit 25 évre sitteltek le egy gyilkosság miatt, ám ő végig hű maradt bandájához. Kiszabadulása után a férfi nagy pofont kap főnökétől. Lojalitásáért cserébe ugyanis száműzik „falura”, így kénytelen New Yorkból az oklahomai Tulsa városába költözni, azzal a feladattal, hogy épkézláb bűnszövetkezetet építsen fel ott a semmiből.

Negyed évszázad azért nem kevés idő, a frissen szabadult Dwight pedig majdnem úgy mozog az emberek közt, mint egy földönkívüli. Fogalma sincs róla, mi az az Uber, és úgy nyalja a fagyit, mint egy kisgyerek, merthogy a rácsok mögött folyton csak tiramisut adtak nekik. Első útján a repülőtérről Stallone karaktere összetűzésbe keveredik egy fekete taxissal, akit aztán felfogad sofőrjének, útközben meg még egy füvet áruló boltot is a védelme alá vesz. Igaz, a tulajnak, Bohdinak (Martin Starr) utóbbi ügyben nincs túl sok választása. Dwight az a fajta maffiózó, aki nem tűr ellentmondást.

Arról, hogy a Tulsa King mennyire oldschool maffiózós sorozat, két húzás árulkodik a legjobban. Az egyik, hogy bár 75 éves, Dwight először üt, és csak aztán kérdez. A másik, hogy a műfajnak megfelelően itt is muszáj, hogy legyen legalább egy sztriptízbáros jelenet. Bármilyen klisés dolgok, mindkettőnek van legalább funkciója: az első arról tanúskodik, hogy lehet, hogy jó idős már, Slynak még mindig el lehet hinni, hogy képes seggeket szétrúgni… a másik pedig egy meglepő fordulatot hoz magával. A Tulsa King főszereplője rögtön az elején kulcsfontosságú hibát követ el, és összefekszik a törvény egyik őrével. Hogy ebből mi sül ki, egyelőre nem tiszta, de hogy nem túl sok jó, az biztosnak látszik.

Sylvester Stallone simán, rutinból viszi el a hátán ezt a kis gengszteres mókát, és mivel a készítőgárdában olyan neveket találunk, mint a Yellowstone-univerzumot jegyző Taylor Sheridan, illetve a Maffiózókat és Boardwalk Empire-t korábban készítő Terence Winter, így erősen bízunk benne, hogy a folytatás hasonlóképp szórakoztató lesz.

A jelenetek többsége tényleg annyiról szól, hogy Stallone megy egyik helyről a másikra, és a csicskájává tesz mindenkit, de ez egyelőre bőven elég. Van olyan, akinek az új Gossip Girl a bűnös élvezet, nekünk ugyanebbe a kategóriába tartozik a Tulsa King, melyre sokan ráfogták, hogy nem Taylor Sheridan legjobb munkája, de attól az unalmas középszertől is messze van, mint aminek próbálták a külföldi kritikusok beállítani. Nem is egy szinttel, hanem legalább kettővel.

7/10

A Tulsa Kinget idehaza a 2023 februárjában elstartoló SkyShowtime nevű új streamingszolgáltató fogja bemutatni, az első évad összesen 10 részes lesz.