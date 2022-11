Pont az RTL-től nem vártuk, hogy ennyire provokatív sorozattal jelentkezik

Megdöbbenve keressük a szavakat azután, hogy leültünk a november 16 óta széles körben elérhető, RTL+ névre keresztelt streamingszolgáltató új magyar sorozata, A Nagy Fehér Főnök elé. 45 perc alatt volt itt kőkemény cigányozás, buzizás, zsidózás, mindenezés, alig győztük a fejünket kapkodni. Az elhangzott gyalázkodások 90 százaléka annak a Nándinak a száját hagyja el, aki még A mi kis falunk Gyurijához képest is irtó nagy suttyó – a párhuzamot nyilván azért hozzuk, mert mindkét karaktert Lengyel Tamás alakítja, aki vélhetően nem mostanában lesz képes a háta mögött hagyni a vidéki bunkó skatulyáját, amibe az elmúlt években a tévéképernyőn belekényszerült.

Mondjuk a színész azt, amit kell neki, jól csinálja. A pajkaszegi fociedzőn néha szétröhögtük az agyunkat, Nándin pedig iszonyúan meg lehet botránkozni. A Nagy Fehér Főnök készítőinek nyilvánvalóan ez is volt a céljuk a csehek sikersorozatának, a Most!-nak a magyar adaptációjával, amely humor helyett ezúttal jó adagnyi drámával nyakon öntve vezet be minket a lehangoló magyar rögvalóságba.

Lengyel Tamás figurája abban nem különbözik Gyuritól, hogy ő is szeret kocsmázni. Éppen sörözés közben, a helyi lebujban találják meg a férfit az Anikó Show szerkesztői, és kérik fel, hogy jöjjön be az egyik adásba. Merthogy van valaki, aki nagyon szeretne vele találkozni. Vajon a rég nem látott, gazdag, külföldi nagybácsiról van szó? Nándi fellelkesedik, elkéri egyik ivócimborája kellemetlenül festő öltönyét és úgy megy be az RTL Klubba. Itt aztán jó nagy sokk várja A Nagy Fehér Főnök főszereplőjét, aki azzal szembesül, hogy Ottó nevű öccse szőke bombázóvá operáltatta át magát, és Brigiként (Rujder Vivien) éli már az életét.

Nem csak az állandó káromkodásokból lehet észrevenni, hogy A Nagy Fehér Főnök nem egy finomkodó sorozat. Nándi ott helyben, a felvételen bemos egyet testvérének, majd dúlva-fúlva, még a buszmegállóban is hímringyózva, köcsögözve elszelel. Nyugodalma azonban csak addig tart, míg haza nem ér, ahol Brigi vár rá, monoklival a szeme alatt, és közli, hogy innentől ketten laknak majd egy fedél alatt.

A Nagy Fehér Főnök elég fura néznivaló, mert nehezen lehet megérteni, hogy vajon kiknek szánta a szériát az RTL. Azoknak, akik Nándihoz hasonlóan kirekesztően gondolkoznak? Mert ők az új streamingszolgáltatón biztos nem fognak rátalálni, ha pedig november 27-én este, az RTL-en odakapcsolnak, tuti két percen belül váltanak majd máshova. A maradéknak, aki látja a produkcióban a társadalomkritikát, a görbe tükröt, pedig szimplán nem szórakoztató az egész. Mert lehangolják az embert a látottak, és csak arra tudunk gondolni, hogy Magyarországon a vidék elég balkáni hely.

Mi a gond a vidékkel, de tényleg?

Itt tesszük hozzá, hogy fogalmunk sincs, a kertévéknek mi a bajuk a vidékiekkel, mert nem ez az első sorozat, amelyben ilyen szinten pellengérre állítják őket. Ott volt a már említett A mi kis falunk, a Drága örökösök, és a TV2-n a Bödörék, csak így kapásból, amelyekben a tapló falusiakat/kisvárosiakat humorforrásként használták. A Nagy Fehér Főnökben feltűnően ostobának láttatják a kisvárosiakat, reggel 10-kor már részeg, céltalan szerencsétlen a szereplőgárda nagy része.

A színészi játékokat illetően Rujder Vivient ki kell emelnünk, aki tisztességgel helyt tud állni a transznemű nő szerepében. Ha Nyugaton élnénk, valószínűleg kapná A Nagy Fehér Főnök az ívet, amiért nem transznemű színésznőre bízták ezt a karaktert, de

idehaza már az nagy szó, hogy ebbe a provokatív témába egyáltalán bele mert állni az RTL. Emiatt meg is emeljük előttük a kalapunkat egyébként.

Az érdekes alapvetés miatt ültünk le izgatottan A Nagy Fehér Főnök elé, de picit lelombozott minket a pilot epizód. Főleg azzal, hogy a szereplőgárda nagy része mennyire kedvelhetetlen, a párbeszédek is inkább a Barátok közt minőségéhez közelítenek, mint A Királyhoz, és úgy összességében sugároz magából igénytelenséget ez a sorozat. Mondjuk, mivel igénytelen embereket mutogat, ezért lehet, hogy ezt inkább A Nagy Fehér Főnök erényei közé lenne érdemesebb sorolni...

Nagyobb a füstje, mint a lángja. Nagyjából így lehet körülírni A Nagy Fehér Főnököt, ami inkább csak egy lájtos délutáni néznivaló, ami lecsúszik kajálás közben. Pedig mi nagyon szerettük volna, ha társadalmilag érzékeny, okosan és makacsul nem píszí sorozat lesz a végeredmény. Ahogy beharangozták, az RTL új dramedyje provokatívnak tényleg provokatív, de bántó és otromba egyszersmind. A közepes szintnél egy pillanatra nem emelkedik magasabbra, ami azért nagy kár, mert jobb rendezéssel és írással az utolsó jelenet érzelmességét sikerült negálniuk Tasnádi Istvánéknak. Rujder Vivien pedig a zárósnittben is beleadott apait-anyait, de addigra olyan rossz szájízünk lett az egésztől, hogy nem tudtuk már igazán értékelni.

5/10

A Nagy Fehér Főnök az RTL+-on látható.