Eldobtuk a cowboy kalapunkat ettől az új westernsorozattól, annyira jó lett

Habár a BBC és az Amazon Prime közös gyártása, idehaza némiképp meglepő módon az HBO Max mutatta be Az angolok (The English) című új westernsorozatot november 11-én, a világpremierrel egy időben, amelyről előzetesen csak annyit tudtunk, hogy Emily Blunt angol kisasszonynak öltözik benne, hogy egy indián társaságában vérbosszút álljon néhány cowboyon. Ennyi azonban pont elég volt ahhoz, hogy nagyon bele akarjunk nézni a produkcióba.

A történet picit jobban kifejtve tényleg ennyiről szól, egy Cornelia Locke (Emily Blunt) nevű angol lady azért érkezik 1890-ben a prérire, hogy bosszút álljon a férfin, aki gyermeke halálát okozta. A nőnek egyszerre van balszerencséje és szerencséje, mivel egy, az Isten háta mögötti hotel kegyetlenkedő hangulatban lévő tulajának, bizonyos Richard M. Wattsnak (Ciarán Hinds) a markaiba kerül. Lady Locke itt ismerkedik össze egy pauni bennszülöttel, Eli Whippel (Chaske Spencer), aki bár éppen kötéllel a nyakában szenved a tűző napon, hamarosan közös utazásra indul a női főhőssel. Egy irányba vezet az útjuk ugyanis, északra.

A western rajongói, már ha vannak még ilyenek manapság, hozzá lehetnek szokva, hogy ez a műfaj nagy többségében egy elszánt tekintetű cowboyt állít a középpontjába, akit semmi nem állíthat meg abban, hogy feszült pisztolypárbajban lyuggassa ki ellenségeit. Az angolok pont ezt a tradíciót rúgja fel azzal, hogy a főszereplője egy – az akkori társadalom által lenézett – nő és egy számkivetett indián. Pont emiatt annyira izgalmas a széria koncepciója.

Emily Blunt és Chaske Spencer közös jelenetei aranyat érnek. Mindketten nagyszerűen hozzák a teljesen eltérő kultúrákból érkező egyéneket, akiknek mégis nagyon hasonló a sorsuk. Ráadásul ezek a karakterek a prekoncepcióinkkal is dacolnak, Cornelia nem annyira gyenge, mint sokan gondolnák, jól lő mindenféle fegyverrel és Eli Whip is sokkal megfontoltabb, mint egy átlag westernfilm indiánjai, akiktől ahhoz vagyunk szokva, hogy kifestett arccal, üvöltve rohannak megskalpolni bárkit, akit utolérnek.

Az angolok egy elnyújtott filmnek érződik, az író, Hugo Blick (The Shadow Line, The Honourable Woman) ennek megfelelően, a 6 órás játékidő nyújtotta lehetőségből adódóan néha le is veszi a fókuszt a két főhősről. Ami lehet, hogy sokaknak nem tetszik majd, de okos húzás abból a szempontból, hogy kicsit mélyebben beleás a készítő abba, hogy milyen rohadt hely volt a vadnyugat az 1800-as évek végén. Tucatnyi westernt tudnánk sorolni, amelyek bár izgalmasak és feszültek, mégis feketén-fehéren mutogatják a cowboyokat, Az angolok egy jó emlékeztető arra, hogy ha nem romantizálunk, hanem inkább naturalistább, véresebb irányba viszünk el egy ilyen sztorit, jóval ütősebb lesz a végeredmény.

A fényképezést külön kiemelnénk, ami nagyon színes és szemet gyönyörködtető lett. Lehet ezt így is csinálni, nem kell félhomályba burkolni a képernyőt, mint például a Sárkányok háza alkotói tették, így rákényszerítve a nézőket, hogy hunyorogva üljenek 10-20 perceket akár egyhuzamban a képernyő előtt. Nem, Az angolok bátran használja a színeket, ahogy azt egyébként el is várnánk egy hasonlóan nagyszabású szériától.

A vérengzést tekintve viszonylag meglepő, hogy mennyi embert puffantak le, már az első két epizódban. Fontos viszont megjegyezni, hogy ezek a jelenetek picit sem öncélúak, kiválóan szolgálják a narratívát – a nagyszerű zenei betétekkel együtt, amelyek még emelnek a sorozat amúgy sem alacsony minőségén.

Nem csak azoknak ajánljuk Az angolokat, akik beleuntak már esetleg az egysíkú westernekbe, hanem olyanok is bátran tehetnek vele egy próbát, akiket ez a cowboyos téma soha nem mozgatott meg úgy igazán. Bár a BBC és az Amazon Prime koprodukciója óvatoskodva, de mégis könnyen észrevehetően tiszteletben tartja az elődöket, például azzal, hogy egy bosszúsztorit mutat be, korántsem megszokott körítésben teszi mindezt. Az angol lady és a kőkemény indián sztorija tényleg egyedi, megérdemli a figyelmet. Főleg, hogy az HBO Max nem is reklámozta túl az érkezését.

8/10

Az angolok (The English) teljes hat részes évada az HBO Maxon érhető el, szinkronnal és magyar felirattal.