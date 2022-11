Ki ez a szadista kislány a Netflixen?

Az Addams Family története jó régre, 1938-ra nyúlik vissza, Charles Addams morbid képregénye ekkor került először a The New Yorker nevű újság lapjaira, és indult a világot meghódító útjára.

Ahogy idehaza emlegetik, A galád család iszonyatosan furcsa figurákból áll össze, élén az egymást folyton nyaló-faló Gomez és Morticia Addamsszel, de az öccsét kedvtelésből szadizó Wednesday, a Frankenstein szörnyetegére kísértetiesen hasonlító inas, Lurch, vagy éppen az életre kelt, levágott kéz, Izé is megérnek egy misét. Az Addams Familyvel rengeteg film és sorozat foglalkozott, de a közvélemény azt vallja, hogy az 1991-es és 1993-as, Barry Sonnenfeld által rendezett egész estés alkotásokon kívül a többi létezéséről tudomást sem érdemes venni.

Ebből a szempontból a Netflix új sorozata, a Wednesday, amelyet stílusosan november 23-án, egy szerdára eső napon mutattak be, megengedő – ez egy olyan spinoff, amelyet minden előtudás nélkül, újoncként is simán lehet élvezni.

A Wednesday elé nagy elvárásokkal ültünk le, hiszen az első négy epizódot a gótikus filmek nagymestere, Tim Burton rendezte. A legendás direktor a feljebb emlegetett, 1991-es filmre is pályázott anno, de a Batman visszatér miatt passzolnia kellett azt, ráadásul a cirka 10 évvel ezelőtt beharangozott, és rábízott mesefilmes változat elkaszálása miatt egészen mostanáig kellett várnia Burtonnek, hogy végre belemélyeszthesse karmait az Addams Family világába. A régi filmekkel kapcsolatban nem ez az egyetlen átfedés, a 90-es években Wednesday-t alakító Christina Ricci is visszatér mellékszerepben a netflixes változatban, amely bár a fiatalabb nézőket célozza főképp, emiatt nosztalgikus is egyszerre.

A történet szerint a folyton sötét hangulatban és ruhákban járó Wednesday (Jenna Ortega) egy napon azt veszi észre a gimiben, hogy pár srác a tesóját, Pugsley-t (Isaac Ordonez) zaklatja. Hősnőnk be is pöccen ezen, és elég komoly bosszút áll a bűnösökön, egy zsáknyi piráját ereszt szabadon az úszómedencében, miközben a fiúk benne edzenek. A lánynak az a szerencséje, hogy apja és anyja, Gomez (Luis Guzmán) és Morticia (Catherine Zeta-Jones) elsimítják az ügyet. Wednesday viszont így is megszívja, mert bentlakásos suliba küldik, nem akárhová, hanem a Nevermore Akadémiába, ahol anno az Addams-szülők is tanultak. Na, és kettejük szerelme is itt kezdett el bimbózni.

A Nevermore afféle groteszk Roxfort.

Mindenféle fura kölyök jár az akadémiára: vérfarkasok, vámpírok, szirének meg egyéb horrormesékből elszabadult lények. Az a lényeg, hogy itt mindenki elég vérszomjas és veszélyes, a tanév közben érkező, komolykodó Wednesday-t konkrétan körberöhögik.

A Netflix sorozata a szereposztást tekintve mindenképpen bravúros. Az új Sikolyban is látott Jenna Ortega rendkívül karizmatikus, és jól áll neki a mindenkinek beszólogató, szarkasztikus gót-rajongó kislány figurája. Az első epizód különösen frissen hat, az elmúlt években elég sok produkció igyekezett nagyszájú antihősöket sikerre vinni, gondolunk itt a nagyon hasonló Sabrina hátborzongató kalandjaira például. Ortegában azonban van valami zsigeri sötétség, ami miatt kenterbe ver mindenkit Wednesdayként. A főszereplő szobatársát, Enidet játszó Emma Myers ugyancsak elbűvölő, bár néha picit idegesítő, és bár Christina Ricci némiképp itt alulteljesít, őt is jó viszontlátni. A Nevermore igazgatóját alakító Gwendoline Christie-ről nem beszélve, aki rég a háta mögött hagyta már a Trónok harcát, és a Sandman után megint belenyúlt a tutiba, egy hozzá illő, kétszínű, de pont ezért izgalmas karakterrel.

Nagy szívfájdalmunk, hogy bár az Addams Familyből beköszön Catherine Zeta-Jones Morticiaként és Luis Guzmán Gomez Addams szerepében, belőlük nagyon keveset kapunk. Izé bevonása azért sokat javít a helyzeten,

de a Wednesday mégiscsak egy, a misztikus körítése ellenére bántóan tipikus nyomozós sorozatnak bizonyul, amelyben Jenna Ortega karaktere órákra jár, próbál dühében nem kinyírni senkit, és egyszerre két átívelő rejtélynek is utánajárna.

A második részre sajnos a Netflix új sorozata elfárad, és annak ellenére, hogy Wednesday beszólásai továbbra is megmosolyogtatják az embert, valahogy az Odaát későbbi évadainak stílusát látjuk visszaköszönni a produkcióban, ami nem jó jel. Pedig a készítőpáros, a korábban a Smallville-t jegyző Alfred Gough és Miles Millar sokat látott tévés szakemberek, de még Tim Burtonnel együttműködve is képtelenek arra, hogy két teljes óráig fenntartsák az érdeklődésünket. Akkor mi lesz a végére, hiszen egy nyolc részes szériáról van itt szó.

November egyik, ha nem a legjobban várt új sorozata volt a Netflixen a Wednesday, és bár szórakoztató, gótikus limonádé lett belőle, egyszerűen képtelen elszakadni a nézők által jól ismert young adult trópusoktól. Olyan, mintha a készítők egy padban ültek volna az iskolában J. K. Rowlinggal és megkérték volna, hogy hadd másolják le az írónő háziját. Így a végeredmény se lett sokkal több egy beteges Harry Potter-utánzatnál.

Az Addams Family régen azért működött annyira, mert a fura családot bátran, és élesen állították a készítők szembe a normalitással. A Wednesdayből szánt szándékkal kitörölték ezt az elemet, mert a főszereplőt olyan környezetbe rakták, ahol hasonszőrű fiatalokkal tölti az ideje nagy részét. Kicsit olyan ez, mintha egy vámpírnak kihúznák a fogait, és mondanák neki, hogy „eridj vadászni!”.

Félreértés ne essék, a Wednesday szórakoztató lett, biztos megtalálja majd a saját közönségét, ám Tim Burton első nagyszabású, élőszereplős tévészériájától több egyediséget vártunk volna. Sokkal többet. Nem pedig azt, hogy pár emlékezetesebb húzástól, és egy remek főszereplőtől eltekintve belesimuljon az átlag normiknak szóló sorozatok közé. Talán Netflix-filmként, feszesebbre vágva jobban működött volna Wednesday sztorija? Már sosem tudjuk meg.

6,5/10

A Wednesday szinkronnal és magyar felirattal elérhető a Netflixen.