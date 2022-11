Soha nem láttuk még így az angol uralkodónőt

Rengeteg dokumentumsorozat és játékfilm készült már VIII. Henrikről és Boleyn Annáról. A történetet mindenki ismeri, ezért nehéz valami újat alkotni a viharos házasságról. Most a brit Netflix készített egy háromrészes sorozatot, amely teljesen másképp mutatja be a kivégzett uralkodónő életét.

A Vér és szex – A brit uralkodók története egészen különleges alkotás, hiszen keveri a dokumentum- és a játékfilmes elemeket, ráadásul jó adag humorral fűszerezve. Ez azt jelenti, hogy a többi dokumentumfilmtől eltérően nem rekonstrukciót látunk, miközben történészek beszélnek, hanem tényleg játékfilmet. Boleyn Anna többször is áttöri a negyedik falat, és közvetlenül a nézőkhöz beszél. Rengeteg modern utalást vittek be a dialógusba, tele van mai zenével, a színészi játék pedig kifejezetten igényes.

Az emberek egy része nem kifejezetten szokott szórakozásból történelmi dokumentumfilmet nézni, és ezzel nincs is baj. Ezek gyakran szárazok, túl sok információval és rengeteg megjegyezhetetlen névvel. Ezért is remek húzás a Netflixtől, hogy úgy döntött, szakít ezzel a tendenciával, és alkot egy vicces, de mégis hiteles sorozatot az egyik legismertebb angol uralkodói házasságról.

Kifejezetten izgalmas az is, ahogy bemutatja Boleyn Anna ellenérzését a katolikus egyházzal szemben, és azt, hogy az uralkodónőnek mennyi hatása volt a férjére.

Híres előzmények

VIII. Henrik és Boleyn Anna kapcsolatát már rengetegszer filmre vitték. Ezek közül talán a legismertebb A másik Boleyn lány Natalie Portman és Scarlett Johansson főszereplésével, de szintén az uralkodónőt mutatta be az 1969-es Anna ezer napja. A legtöbb alkotás nem meglepő módon sötétnek és borúsnak állítja be a Tudor-korszakot, ezzel együtt pedig VIII. Henrik uralkodását. A Vér és szex – A brit uralkodók története ezzel szemben megpróbálja bemutatni a tragédiába fulladt kapcsolat boldog kezdeteit is.

Boleyn Annát a Gentleman Jack és a Coronation Street sorozatokból ismert Amy James-Kelly alakítja kiválóan. A színésznő tökéletes a szerepre, hiszen jó érzéke van a humoros pillanatokhoz, közben pedig remekül hozza a drámai jeleneteket is. VIII. Henriket Max Parker alakítja, aki legutóbb a 2022-es Vámpírakadémia-sorozatban szerepelt. A színészhez illik a karakter, egyszerre alakít sármos szívtiprót és kegyetlen uralkodót. Azt hozzá kell tenni, hogy a valódi VIII. Henrik soha nem nézett ki annyira jól, mint Parker.

A sorozat rendezője, James Bryce olyan produkciókban dolgozott, mint a Top Gear és a Baleseti sebészet, így közel áll hozzá a dokumentarista műfaj. A jelmezek kifejezetten jól illeszkednek a félig valósághű, félig modern feldolgozáshoz, a tervező Kristina Malisauskiene részt vett a Stranger Things és a Nagy Katalin munkálataiban is.

A Vér és szex – A brit uralkodók története három részben úgy vesz rá minket a történelemtanulásra, hogy észre sem vesszük. Boleyn Annát a megszólaló történészek bátornak, szókimondónak és elképesztően intelligensnek írják le, ami az eljátszott jelentekben is kiütközik. Bár néha kidobja az embert a sok szleng és a modern beszéd, a fiatalok számára biztos, hogy szórakoztatóbb, mint bármilyen másik dokumentumfilm VIII. Henrikről és feleségéről.