Minden tabut megdönt a Netflix új erotikus filmje

Ha azt mondjuk, hogy a Lady Chatterley szeretője a maga korában igazi botránykönyv volt, akkor egy jottányit sem túlzunk. Bár az író, D. H. Lawrence 1928-ban egy firenzei magánnyomdában kiadatta, az Egyesült Királyságban 1960-ig kellett rá várni, hogy a romantikus sztori széles körben papírra kerülhessen. Érdeklődésnek híja nem volt, az összes elérhető példányt a megjelenés napján elkapkodták az emberek. A szenzációt az jelentette az olvasóknak, hogy egyetlen másik, brit szerző tollából megfogant mű sem ábrázolta annyira szemérmetlenül a szexualitást, mint Lawrence, emellett a Lady Chatterley szeretője teli volt káromkodásokkal. Na meg az is feltüzelte a közfelháborodást, hogy a középpontjában egy előkelő nő és egy munkás fickó tiltott szerelme állt.

Még a brit megjelenés évében a regény kiadóját pornográfia terjesztése miatt beperelték, de végül a Penguin Books javára ítéltek, és jól is járt a cég, hiszen kisvártatva hárommillió darabot adtak el a regényből, melyet obszcén tartalmai miatt az USA-ban, Kanadában, Ausztráliában, Indiában és Japánban is betiltottak.

Azok után, hogy az elmúlt pár évtizedben filmes és sorozatos adaptációk tömkelege mesélte el a tabudöntögető románcot, a Netflix is meglátta ebben az arisztokrata mesében a lehetőséget. Az új változat rendezői székébe azt a Laure de Clermont-Tonnerre-t ültették, aki korábban a The Mustang című, díjnyertes drámát és a The Act című tévészéria több epizódját is készítette, így nem volt kérdés, hogy jó kezekbe kerül-e a produkció. Az viszont már annál inkább, hogy vajon a kor modern emberének megüti-e az ingerküszöbét egy ilyen régi klasszikus megfilmesítése. Főleg, hogy azért a Netflixen csak úgy dőlnek a nézőkre az erotikus, már-már szoftpornós tartalmak.

A válasz erre a kérdésre, hogy igen. De ne szaladjunk annyira előre, nem biztos, hogy mindenkinek ismert az alapsztori, mely szerint Constance Reid (Emma Corrin), egy fiatal és gyönyörű nő hozzámegy egy daliás előkelőséghez, bizonyos Sir Clifford Chatterley-hez (Matthew Duckett). Az első jelenetekből úgy tűnik, hogy egy boldog házasság sülhet ki az egészből, ám az 1. világháborúban harcoló férj a csatározásokban megsebesül.

De annyira, hogy hazatérvén tolókocsiba kényszerül, és az ágyban képtelenné válik arra, hogy Lady Chatterley-t kielégítse.

A címszereplő egyre elégedetlenebb az óriási birtokon, ahol férjurával élnek, unatkozik, így kapva kap az alkalmon, amikor az uraság felajánlja neki, egyetlen alkalommal engedélyezi, hogy lefeküdjön egy másik férfival. Ha gyerek fogantatik az együttlétből, az sem gond, majd azt mondják mindenkinek, hogy a frigyükből született. Lady Chatterley fogja tehát magát, és az egykor hadnagyként szolgáló, most már vadőr Oliver Mellorsszal (Jack O’Connell) kezd el összejárni. Nem egyszer, nem kétszer, hanem irtó sokszor.

Ezen a ponton kell feltennünk a kérdést, hogy vajon létezik-e olyan, hogy egy filmben túl sok a szexjelenet? Mert ha igen, akkor a Lady Chatterley szeretőjére ezt abszolút ráfoghatjuk. Mindenféle pózban, szögből megcsodálhatja a néző a pucér Emma Corrin és Jack O’Connell párosát, akik ennél a forgatásnál bizony otthon hagyták minden szégyenlősségüket.

Még Netflixes mércével is zavarba ejtőek a film pucérkodásai.

Az ehhez hasonló, kőkemény erotikába hajló romantikus filmek nagy hibája szokott lenni, hogy hiába néz ki a női és férfi főszereplő vonzóan, amikor megszólalnak, le akarjuk kaparni az arcunkat tőlük, annyira pocsékul játszanak. Hasonlót kijelenteni a Lady Chatterley szeretője esetében nem lehet, Emma Corrin legalább annyira jó, mint A koronában, ha nem jobb. A legutóbb az Engedetlen hősökben látott, mindig sármos Jack O’Connell pedig nagyszerű kiegészítés a színésznő mellé. Két olyan színészről van szó, akiknek tényleg elhisszük, hogy együtt vannak, égnek a vágytól, és frusztrálja őket a beképzelt arisztokrata férj, akinek kvázi a fogságába esett a nő.

A szkript egy tipikus lányregény szintjét hozza, a szenvedő, unatkozó és fornikáló Lady Chatterley-vel a középpontban. Nagy kár, hogy nem sikerült több feszültséget belepumpálni a filmbe, mert így a dráma némiképp súlytalan maradt, és a végén a nagy katarzis is hiányzott. A készítők legalább jól választották a walesi forgatási helyszínt, ami folyton esős, borongós hangulatával, a jó operatőri munkának köszönhetően remek aláfestésként szolgál, ami egy ehhez hasonló már-már kamaradarabnál nem hátrány.

Minket, bevalljuk, zavar, hogy az elmúlt években a kosztümös zsánerre mennyire rányomta a bélyegét A Bridgerton család. A történelmi, szexközpontú drámák a Shonda Rhimes istállójából érkezett széria nyomában loholnak folyton, komolyan nem vehető párbeszédeikkel, csicsás-színes öltözékeikkel és díszleteikkel, na és az elmaradhatatlan modern slágerfeldolgozásokkal. Ebbe a hibába lépett nemrég a Sissi fiatalkorát feldolgozó A császárné is a Netflixen. A Lady Chatterley szeretője már ebből a szempontból is üde színfolt nekünk az online videótáron, mert oldschool és regényhű, mindezek tetejében a rendező bátran beleáll abba, hogy ízlésesen, de telinyomja szexszel ezt a tabudöntögető love storyt.

7/10

A Lady Chatterley szeretője szinkronnal és magyar felirattal elérhető a Netflixen.