Visítva nevettünk a Netflix új lengyel sorozatán, annyira vicces

Időről időre jó egy kis emlékeztetőt kapni arról, hogy nemcsak angol nyelvterületeken dübörög a film- és sorozatgyártás, hanem a közép-kelet-európai tartalmak között is simán van rá esély, hogy új kedvencre bukkanjon az ember. Így jártunk mi is, amikor a Netflixen elindítottuk a lengyel készítésű és december 1-jén bemutatott Zsákutca (Dead End) című, hatrészes szériát, amely amennyire egyszerű, annyira nagyszerű alapötlettel dolgozik.

A történet középpontjában egy megviselt apa, Leon (Juliusz Chrzastowksi) áll, akit azzal szembesítenek rögtön az első jelenetben, hogy amennyiben nem képes megfékezni lányát, Diankát (Maja Wolska), a következő kihágáskor fogják, és elviszik a javítóintézetbe. Arról, hogy a lány mennyire kezelhetetlen, mi is gyorsan meggyőződünk, amikor betoppan a nagyszájú, melegítős tinédzser, lekurvázza az egyik tanárát, majd lazán közli, hogy három hónapos terhes. A faternak nem is kell több, bevágja a kölyköt az autóba, és elindulnak Csehország felé. Hogy mi Leon pontos célja, az egy ideig nem derül ki, ellenben felszednek két utast, a felnőtt létére még mindig az anyjával élő Wojteket (Michal Sikorski) és a legegyszerűbben vénlányként körülírható, elképesztően hisztis Klarát (Anna Ilczuk), hogy ne járjanak olyan rosszul pénzügyileg a túra miatt.

A főszereplők közül egyértelműen Dianka a legszórakoztatóbb, aki folyton összevissza hazudik, ezzel kiakasztva a körülötte lévőket. Az alapból feszült szituáción sokat ront az is, hogy egy benzinkúti pisiszünet után a kocsijukat Leonék összetévesztik egy menekülő bankrablóéval, és a bűnöző járgányával hajtanak tovább. Miután rájönnek a gikszerre, jön a nagy kérdés, mit kezdjenek a csomagtartóban lévő kétmillió zlotyval, a nyomukban lihegő rosszfiúval, na meg azzal az örömlánnyal, aki egy elhagyatott erdőben akaszkodik rájuk, részesedést követelve a zsozsóból.

A Zsákutcát a fekete humor rajongói hozzánk hasonlóan nagyon élni fogják, az első két epizód rettenetesen fondorlatos és csavaros, elborult alakokkal és egysoros beszólásokkal megtámogatva. Az extrém helyzet nyilván elég hamar lezáródik, kétszer 25 perc elég ahhoz, hogy a véletlen autócsere megoldódjon, így nem is csodálkoznánk, ha sokan ennyi után elkaszálnák a produkciót.

Rosszul teszik, akik nem adnak esélyt a folytatásnak, mert igaz, hogy az évad második felére visszább szorul a poénkodás, de a dráma előtérbe kerül. És a Zsákutca alkotói, úgy tűnik, ehhez is nagyon értenek. Élményszámba megy annak visszafejtése, hogy a bankrabló miképp vált önmaga is a körülmények áldozatává, és persze hogy micsoda tragikus élet elől menekül a főszereplőket megzsaroló és meglopó szőke prostituált, Celina (Jasmina Polak).

Ha lefejtünk minden sallangot a Zsákutcáról, végső soron egy klasszikus apa-lánya sztorit kapunk, amely arra mutat rá, hogy néha teher alatt nő a pálma. Igaz, Leon és Dianka happy endjéhez tényleg elképesztően groteszk körülmények kellenek, de az utolsó rész után pont emiatt kelünk fel a képernyő elől elégedetten. A megérkezéshez vezető út beteg, de egyszersmind piszkosul szórakoztató is. A 20-25 perces epizódoknak köszönhetően ráadásul az egész etap nagyjából egy délután alatt ledarálható, hétvégi matinénak tökéletes.

Bevalljuk, az olyan sorozatokat elnézve, mint a Netflix lengyel újdonsága, kicsit irigyek vagyunk. Mert a magyar tévéipar is simán ki tudna termelni magából hasonló, ötletes dramedyket. Nyilván erre még várnunk kell, mert a streamingszolgáltatónak nem vagyunk prioritás, Magyarország túl kicsi ahhoz, hogy belefeccöljenek egy saját gyártásba. Hiába suttogják évek óta, hogy van esély magyar Netflix-sorozatra, túl sok realitása nincs.

A Zsákutca érkezésének már csak azért is örülünk, mert némi közép-európai ízt csempész a Netflixre, és bizonyítja, hogy a környéken is vannak jó humorú alkotók. A sorozatról lerí, hogy nem volt túl nagy költségvetése, a fényképezés meglepően sötét-reménytelen hangulatot áraszt magából, illetve az is tisztán látszik, hogy a játékidőt túlnyújtották, vannak töltelékepizódok. Filmként a Zsákutca szerintünk még jobban működött volna, ugyanakkor elég nagy szíve van az egésznek, minket rendesen odabilincselt a tévé elé ez a nyúlfarknyi széria.

7,5/10

A Zsákutca szinkronnal és magyar felirattal is elérhető a Netflixen.