Két rész alatt levett minket a lábunkról a Netflix új török sorozata

Komoly hangvételű, posztapokaliptikus sorozat a törököktől? Valahogy így lehetne röviden összefoglalni az Izzó koponyát (Hot Skull), amelynek első évadát december 2-án mutatta be a Netflix. A produkció első ránézésre tipikus járványos sztorinak tűnik, pedig elég komolyan szakít a műfaj hagyományaival. Ahelyett hogy a szokásos zombitémát venné elő, egy szokatlan és emiatt újdonságként ható járványt mutat be.

Az Izzó koponya egy olyan világba kalauzol, ahol a beszéddel és a nyelv használata által terjedő vírus csinál locsogó elmeháborodottakat az emberekből, ezzel megbénítva a kommunikációt és szinte teljes anarchiába döntve országokat. Az egyedüli fegyver a kórság ellen a zajszűrős fejhallgató, amelynek a viselését kötelezővé teszik az emberek számára. Ebben, a török tévégyártástól mindenképpen szokatlanul komor alaphelyzetben ismerjük meg Murat (Osman Sonant) karakterét, aki szellemként jár-kel a zűrzavarban, eltitkolva mindenki elől, hogy immunis a betegségre.

Ha nagyon le akarnánk egyszerűsíteni, az Izzó koponyát akár a Netflix Walking Deadjének is nevezhetnénk. A reménytelenségbe csomagolt Törökország az agyilag zombi fertőzöttekkel és a megviselt főszereplőkkel nagyon hasonlít az AMC nemrég befejeződött produkciójára.

Mondjuk nagy különbség, hogy rögtön az elején tudjuk, hogy ki lehet a probléma megoldása. A kulcs a szebb jövő felé Murat, aki azonban egyáltalán nem hajlik rá, hogy a nép felett hatalmaskodó járványügynek segítsen, de ez már más kérdés. A főhős ráadásul tiszta Rick Grimes, csak cowboykalap helyett kapucnit hord a fején, és amúgy elég érdekes figura: bár a vírus nincs hatással rá, cserébe folyamatosan durva hallucinációk gyötrik.

A sorozat két szálon indul el a pilotban, és mindkettő középpontjában egyfajta nyomozás áll, hiszen Murat egy mindenki által halottnak vélt tudóstársát kezdi el keresni, egyszersmind megszállottan kutat egy titokzatos leányzó után, akit egy buszmegállóban lát meg, és halálosan beleszeret. Itt kapjuk meg az első emlékeztetőnket, hogy bár minőségi drámáról van szó, csak a törökök csinálták, így a kötelező románcot muszáj beleerőltetni a világvégébe. Na meg a játékidő is túlnyújtott, a 60 perces epizódokban jócskán előfordulnak megingások, mivel teli vannak olyan beszélgetős jelenetekkel, amiket simán a vágóasztalon lehetett volna hagyni.

A világépítés azonban nagyon tetszetős, nemcsak a Walking Dead juthat eszünkbe a tálalásról, hanem a The Last of Us című videójáték is, azzal a különbséggel, hogy ott egy kislány volt immunis a veszélyes betegségre.

Felmerülhet a kérdés, hogy császkáló élőhalottak, hörgés és vérengzés nélkül mennyire lehet hátborzongató egy posztapokaliptikus sorozat.

Az Izzó koponyából kiderül, hogy eléggé, már amennyiben odafigyelve rakják össze. A törökök ebből a szempontból odatették magukat, már-már ijesztőbbek az összevissza hablatyoló, világtalan emberek, mint az ebben a zsánerben nagyon népszerű zombik. Talán azért, mert a zombikhoz már hozzászoktunk, és nincsenek annyira vérfagyasztó és meghökkentő hatással ránk, mint jó tíz-tizenkét évvel ezelőtt.

Érdekes adalékot jelentenek a sorozatban Murat látomásai is, vizuálisan mindenképp, hiszen ezek a jelenetek látványosan eltérnek a török főváros, Isztambul indusztriális látképétől, ugyanakkor elborultak és ötletesek is. Az se hátrány, hogy rendesen el vannak magyarázva, ugyanis ha hősünk egy locsogóval érintkezik, felszökik a láza, és a feje forró lesz. Innen a cím is, az Izzó koponya.

Nem kertelünk, minket két epizód alatt levett a lábunkról a Netflix új szériája, mindenképpen végigpörgetjük majd az évadot. Annak ellenére hogy látjuk a hibáit: a túlnyújtottságát, az érdekes, de kötelező körként ható szerelmi szálat és a helyenként szappanoperás tálalást. Ennek ellenére a világ, amelyet az Izzó koponya bemutat, iszonyúan sötét, komor, és egyediségével magába szippantja az embert. A törököktől nem ehhez szoktunk. Az egyedi alapötlet és a zombiktól elszakadó világvége-állapot miatt meg pláne jár a piros pont az alkotóknak.

8/10

Az Izzó koponya (Hot Skull) szinkronnal és magyar felirattal elérhető a Netflixen.