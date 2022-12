Teljes csődöt mond Will Smith új filmje, senkinek nem ajánljuk

Hiába Will Smith a világ egyik legbefolyásosabb színésze, a renoméja mégis a béka feneke alatt van azóta, hogy az Oscar-gálán a nejének beszóló műsorvezetőt, Chris Rockot megütötte a színpadon. Az egyébként remekül sikerült Richard király egyik nagy kedvencünk volt 2021-ben, amelyben Smith tényleg zseniális, nagy kár, hogy ahelyett hogy dicsfényben úszva átvette volna az elismerését, kizáratta magát a legrangosabb filmes gáláról. Will Smith maga is tisztában van vele, hogy nem ő jelenleg Hollywood szíve csücske, pont ezért legújabb filmje, az Apple TV+-on december 9-én bemutatott Emancipáció kapcsán rimánkodott pár napja egy sort, hogy a baklövése ellenére mindenki nézze meg, legyenek szívesek az emberek az előítéleteiket elfelejteni, és ne küldjenek egy több száz fős stábot büntibe azzal, hogy ignorálják ezt a (szerinte) 10/10-es történelmi drámát.

Nos, kár volt a gőzért. Ha belefeszül is a reklámozásába Will Smith, erről az újdonságáról akkor se hiteti el senkivel, hogy jó film. Az Emancipáció ahol lehet, csődöt mond. Rögtön azt is elmondjuk, miért.

A film egy Gordon nevű rabszolga híres fotóját veszi alapul, akinek szétkorbácsolt hátáról készült felvétel iszonyúan jelentős lett. Igazi szimbólum, amit azóta is körbe-körbe mutogatnak, hogy tessék, ezért nem szabad egy népcsoportot a bőrszíne miatt igába hajtani, mert lelkileg és testileg tömegeket nyomorít meg. Az Emancipáció az ő történetét vagy inkább vesszőfutását meséli el, bár érdemes tudni, hogy az ürgét itt Peternek nevezik. Csak a félreértések elkerülése végett jegyezzük meg, hogy Will Smith karaktere az elején meghitten imádkozik a családjával, aztán egyszer csak a fehérek elrángatják egy vasúti építkezésre, elszakítva szeretteitől, rettenetes körülmények közé kényszerítve őt és afroamerikai társait.

Igaz, hogy valahol a távolban felcsillan a reménysugár, Abraham Lincoln kiadja ugyanis a feketéket felszabadító emancipációs kiáltványát, Észak és Dél között polgárháború tombol, ám Peterék mindezek ellenére nem várhatják meg, hogy ténylegesen elérje őket a szabadság szele.

Helyette fellázadnak, a fehérekre támadnak, és elmenekülnek.

Nem tudnánk klasszikus történelmi drámának nevezni az Emancipációt, de az sem egyértelmű, hogy Antoine Fuqua, a rendező célja mégis mi volt a filmmel. A fehérek és feketék szembenállását például a 12 év rabszolgaság sokkal alaposabban és megdöbbentőbben ábrázolta, és bár az Emancipáció nagyobbik részében valamiféle akciófilm akar lenni, vagy hasonló, ebből az aspektusból is elhasal.

Will Smithnek kár volt elvállalnia ezt a szerepet. Hiába bújik a színész egy ikonikus fekete bőrébe, egyszerűen képtelen közelebb hozni a nézőhöz Peter figuráját. Míg olyan korábbi filmjeiben, mint A boldogság nyomában, a Legenda vagyok és a már említett Richard király Smith nagyszerű teljesítménnyel bontott ki nekünk megviselt férfiakat, az Emancipáció esetében valami félrement. A legelső jelenettől idegesíti az embert a színész akcentusa, amit ráerőltettek, és az is, hogy bár Petert sokféle helyzetben megmutatják – harcol egy szál késsel egy krokodillal, dacol a fehérekkel a dzsumbujban, és végül katonaként is fegyvert ragad –,

mégse érezzük át a tragédiáját.

Nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy Will Smith legerőtlenebb, mindenfajta ihletet nélkülöző alakításáról van szó. Igen, még rosszabb, mint a Hancock című szuperhősös filmben. Az meg azért már valami.

Az Apple új filmje nem könnyíti meg a dolgunkat, a tömény unalomhoz, amit a több mint kétórás játékidő alatt érzünk, hozzáteszi a magáét az is, hogy a készítők egy egészen furcsa megoldást alkalmaztak. Az Emancipáció egy monokróm, majdnemhogy fekete-fehérben felvett alkotás lett. Ez a húzás könnyen megerősíthette volna bennünk a reménytelenség, a komorság érzését, amit az Emancipáció sugározni próbál magából. Ehelyett arra volt jó, hogy vagy háromszor majdnem elaludjunk rajta. Ki gondolta volna, hogy egy Will Smith-film idáig süllyed? Mi biztosan nem.

A legfőbb gond az Emancipációval, hogy bár a kiindulópontja, a hírhedt fotón látható férfi sztorija erős alapötlet, de a kifejtés borzalmas. Túlnyújtott, és könnyen észrevehető, hogy mindenáron Oscarra szánt produkcióról van szó, ami nagyon megnehezíti a dolgunkat, amikor a műélvezetről van szó. Will Smith halovány benne, a fényképezés rátesz egy lapáttal a vontatottságra, és úgy összességében a film nem tudja eldönteni, hogy mi akar lenni: egy sokkoló történelmi dráma vagy brutális akciófilm, ahol Peter végigrambózik árkon-bokron, és kinyír minden elnyomó fehéret.

Ezt a filmet nemigen ajánljuk senkinek, de ha valaki mégis vevő lenne a blaxploitation témakörére, és hasonló cuccot keres, akkor tessék a Quentin Tarantino-féle Django elszabadulra vetni egy pillantást. Az üt. Ez meg rondán mellément.

4/10

Az Emancipáció magyar felirattal elérhető az Apple TV+-on.