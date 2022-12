Újabb tartalmakat távolítanak el az HBO Maxról, köztük több ismert sorozatot is

A Warner Bros. Discovery tovább folytatja a tulajdonában lévő HBO Max platformról a tartalmak törlését. Most az eddigi listát bővítve további, HBO saját gyártású tartalmat távolítanak el, többek között a Westworld és a The Nevers is lekerül a streamingszolgáltató felületéről.

Ez többek között azért is megdöbbentő, mert bár a Westworld nézőszáma jelentősen visszaesett az utóbbi évadokban, és el is kaszálták a negyedik után, mégis presztízsértékű sorozatnak számított.

A viktoriánus kori Londonban játszódó sci-fi-sorozat, a The Nevers eltávolítása nem olyan meglepő, de mindenképp szomorú, főleg, hogy a történetből nem is kaptunk egy teljes, csak egy csonka évadot. Az első évad második felét bár már leforgatták, bemutatni biztos, hogy nem fogják. Legalábbis az HBO Max felületén, ugyanis a Variety információi szerint a Warner megpróbálja értékesíteni a sorozatot.

A tartalmak törlése még nyáron kezdődött, amit Magyarországon egyből egy szolid arcon csapásként érzékelhettünk, ugyanis a Warner első körben eltávolított tartalmai között esett áldozatul a csupán idén áprilisban bemutatott A besúgó című sorozat is, ami lehet, hogy a Warner számokra egyszerűsített képletében kevésbé volt jelentős, de itthoni viszonylatban több szempontból is fontos sorozat lett. Még a lábujjainkat is keresztbe rakjuk, annyira szorítunk annak, hogy ne csak a The Nevers, akár A besúgó esetében is felmerüljön egy továbbértékesítés lehetősége.

A hatalmas tisztogatásra a Warner Bros. Discovery részéről azért volt szükség, mert az áprilisi fúzió után David Zaslav vezérigazgató bejelentette, hogy drasztikusan csökkentik a kiadásokat. Zaslav a harmadik negyedévi jelentést követően is hangsúlyozta az egészséges tartalomköltés fontosságát, mivel az HBO-nak még mindig több nagy költségvetésű drámája van, köztük a Sárkányok háza, az Eufória és a közelgő The Last of Us-adaptáció.

A sorozatok eltávolítása az HBO Maxról pedig rengeteg pénz megspórolását jelenti, kezdve azzal, hogy a folytatásokra egyáltalán nem költenek, illetve a már bemutatott produkcióknak is rengeteg láthatatlan költsége van.

Ám nem csak a The Neverstől és a Westworldtől búcsúzhatunk.

Az Anna Kendrick főszereplésével 2020-ban debütált Love Life sorozatot is leveszik, illetve a Minx című sorozatot is, aminek már leforgatták a második évadát.