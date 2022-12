Egy magyar búvár két és fél évig dolgozott az új Avatar-filmen, megkérdeztük, milyen volt

Sokoldalú tehetségeknek nincs híján Hollywood, de még köztük is figyelemre méltó Gőgh Szilvia személye, aki vízre specializálódott kaszkadőrként, és vízi biztosítóként él Los Angelesben, és amikor azt mondjuk, hogy a szakmájában az egyik legmegbízhatóbb emberről van szó, akkor picit sem túlzunk. Ennek nem is olyan nehéz utánanézni, az IMDb oldalán jól látszik, hogy világhírű blockbusterek és nagy költségvetésű tévésorozatok vizes jeleneteinél segédkezett a magyar nő, akit 2017-ben beválasztottak a Women Divers Hall of Fame-be, filmes munkái mellett az óceán és az ott élő állatok által inspirált ékszereket is készít, bátor nőket búvárkodásra inspiráló céget vezet, és weboldalán arról is őszintén beszél, miképp gyógyult ki rákbetegségéből.

A magyar mozikban december 15-én bemutatott, Avatar – A víz útja című film óriási, 350 millió dollár körüli büdzséből, soha nem látott technológiával készült, James Cameron filmrendező hosszú éveken keresztül, megfeszített munkatempóban dolgozott projektjén, abban bízva, hogy nem csak kasszát robbant vele, hanem tényleg újat mutat a filmfanatikusoknak.

Ennek a stábnak az egyik kulcsfontosságú tagja volt Gőgh Szilvia, akivel az Avatar 2-n való munkájáról beszélgettünk.

Hogyan került az Avatar – A víz útja stábjába?

Nagy volt a tülekedés a film körül, érthető módon millió ember szeretett volna az Avatar folytatásán dolgozni. Bekerülni James Cameron stábjába egy olyan lehetőség, ami talán egyszer adódik az életben. Úgy történt röviden, hogy a kaszkadőrcsapat vezetőivel, valamint a filmen dolgozó merülési szakértőkkel már korábban dolgoztam együtt egy másik filmen, és eszükbe jutottam.

Régóta dolgozik a film- és sorozatiparban, mostanában milyen említésre méltó projektjei voltak?

Olivia Wilde új thrillerje, a Ne aggódj, drágám! forgatásán Florence Pught tanítottam búvárkodni, dolgoztam a 911-Texason, és a november elején a Netflixen Jason Momoa főszereplésével debütált Slumberland – vagy magyarul Álomország – című filmen. Ez utóbbiból a gyerekszereplőt, Marlow Barkley-t készítettem fel a vizes jelenetekre. Dolgoztam még a Halálos iramban 9-en, és az egyik új Star Wars-sorozaton, az Obi-Wan Kenobin is.

Mit csinál pontosan egy biztosító búvár?

Az Avatarnál konkrétan az volt a feladatom, hogy mindenkit, aki a vízben volt, életben tartsak. Legyen szó Sigourney Weaverről, Zoey Saldanáról, Sam Worthingtonről, Cliff Curtisről, a gyerekekről, James Cameronról, de a kamera-operatőrökről és az amúgy népes stáb minden tagjáról nekem kellett gondoskodnom.

Mit tudna mesélni a rendező James Cameronról, mennyit találkozott vele?

Két és fél évet dolgoztam az Avataron, és amikor filmeztünk, akkor ő mindig ott volt. James Cameron egy abszolút maximalista ember, gondolom, ezt sokan sejtik róla. Azt kell, hogy mondjam, az összes rendező közül, akikkel életemben valaha dolgoztam, vele azért szerettem a legjobban az együttműködést, mert ő konkrétan el tudta mondani, hogy mit szeretne látni, és mit csináljunk. Cameron sosem mondott olyat, hogy vegyünk újra egy jelenetet, csak jobban, hanem pontos elképzelései voltak, hogy min változtassunk, legyen-e nagyobb a mozgás lendülete, tegyünk-e át valamit jobbra vagy balra az összkép kedvéért.

Úgy vélem, valami olyat kreáltunk az Avatar 2-vel, amit még soha senki. Az ebben a filmben látott víz alatti jelenetekhez hasonlóra még egy másik filmben sem volt példa.

A medence, amiben dolgoztunk, direkt erre a célra volt felépítve, speciálisan. Itt, Manhattan Beachen, egy stúdióban rakták össze, lehetett a mélységét változtatni, azon módosítani, hogy milyen szögben álljon a medence, de óriási hullámokat és örvényeket is tudtunk csinálni benne. Még számomra is elképesztő belegondolni, hogy az Avatar 2-ben a legtöbb akció nem kizárólag CGI volt, a lehető legtöbb elemet, a víz alatti lényeket a valóságban is megalkották, a bálnákkal együtt úszós jeleneteket kaszkadőrökkel vették fel, hogy a nézők beleélése a lehető legjobb legyen.

Mekkora kihívás volt a színészekkel együtt dolgozni a víz alatt?

Ami extra nehéz volt, hogy gyerekekkel is dolgoztunk. Őket megtanítani szabadtüdővel merülni, nem volt egyszerű. Plusz a gyerekek azért eléggé impulzívak, rájuk nagyon kellett vigyázni, pláne a legkisebbre, a Tukot játszó Trinity Blissre. A szereplőgárdában bőven akadtak idősebb színészek, Sigourney Weaver sem mai csirke, és neki is olyan jelenetei voltak, amelyek során nagyon hosszú időt töltött a víz alatt. Kate Winslet egy abszolút vízibogár, ő imádta az egészet, el is ment utána Tongára bálnákkal úszkálni. Nagyon beleszeretett a búvárkodásba. Amikor 7-8 perces, levegő-visszatartásos jelenetet forgattunk, és azt játszották el, hogy meghaltak és elmerültek a mélybe, néha nem volt könnyű visszafognom magam.

Nehéz volt eldöntenem, hogy mikor van az, hogy valaki tényleg elájult a vízben, és segítségre szorul… és mikor az, hogy szimplán jó színész, és ügyesen adja elő, hogy éppen haldoklik.

Az idő alatt, amit a forgatással töltöttem, előfordultak veszélyhelyzetek, de az Avatar 2-nél biztonságosabb munkakörülményeket tényleg nem láttam még az elmúlt két évtizedben, amit ezen a pályán dolgoztam. Minden lehetséges szituációra felkészültünk, még arra is, hogy mi van akkor, ha valakinek a medencében eltörik a nyaka, mit kell olyankor tenni, hogyan kell biztonságosan kiszedni onnan.

Az Avatar 2 híressé vált arról, hogy ilyen technológiával, víz alatt még soha nem vettek fel filmet. Erről tudna mesélni?

Igen, nagyon érdekes, ahogy a motion capture-t csinálták, a színészek ugye búvárruhában voltak, telirakva érzékelőkkel, így mindent megcsináltak a valóságban is, amit a nézők láttak. A medencébe be volt építve egy csomó kamera, amik fix helyeken voltak. Ha számot kellene mondanom, akkor 50-nél is több kameráról van szó. A medencén körbe ablakok voltak, kívülről volt vagy 30 kamera, ami filmezett minket, és még bent a vízben is dolgoztak kamera-operatőrök, legalább három-négy fő egyszerre, minden alkalommal. Mindent, minden irányból leforgattak, így visszanézve a felvételeket, szinte a végtelenségig lehetett variálni a szögeket.

Az új Avatar elkészítése rendkívül időigényes munka volt, a vízi és a szárazföldi jeleneteket összeszámolva 4-5 évet töltött el az egésszel a stáb. Előfordult, hogy 10-15 órákat is vízben voltunk, ami irtó megterhelő.

Az Alien sztárjával, Sigourney Weaverrel is dolgozott, azt említette. Vele milyen volt a közös munka?

Rettentően okos színésznőről van szó, aki megnézi a filmet, észreveheti, hogy a karaktere Stanford-pólót visel, amikor a kutatónő szerepében látható, és ő tényleg ennek a neves amerikai egyetemnek volt a hallgatója. Sigourney Weaver volt az, aki minden stábtaggal kedvesen beszélt, legyen szó akár olyanról, aki csak söprögetni volt jelen a forgatáson. Nem késett, nem voltak sztárallűrjei, áhítattal hallgatta az instrukciókat, amiket adtunk neki. Ő volt a kedvencem az egész stábból.

Mekkora volt a titoktartás a forgatásokon?

Hatalmas, egyszerre vettünk fel jeleneteket a második, harmadik és a negyedik Avatar-filmből is, és soha nem lehetett tudni, hogy éppen melyikbe forgatunk.

Nézőként mennyire tetszett önnek az új Avatar?

Két éve fejeztem be a munkát rajta, és csak most láthattam az erőfeszítéseink gyümölcsét, a stábnak tartott vetítésen. A forgatásokon próbáltam elképzelni, hogy vajon a víz alatti részek hogyan néznek majd ki a vásznon, de Cameron minden várakozásomat felülmúlta. A bálnás jelenetektől is leesett az állam, amiken rengeteget dolgoztunk. Számomra ez a 190 perc nagyon gyorsan eltelt, és nem akartam, hogy vége legyen.

Úgy gondolom, hogy az Avatar – A víz útjának nagy hatása lesz a filmiparra, innentől mindenki a víz alá akar majd menni, búvárkodni, megismerni a víz alatti világot.

Számomra ez a film nem csak a búvárkodásról szól, erős spirituális üzeneteket rejt magában. A sztori szerint tönkretettük a Földet, mindent, ami volt rajta, elhasználtuk, és kerestünk egy új helyet, ahol élni lehetne, de persze ott, a Pandorán is felborítjuk a természet egyensúlyát. Remélem, az embereknek átmegy majd ez az aspektusa is az Avatar 2-nek, arról, hogy az ember folyton pusztít, bálnákat öl, erdőket éget. A Föld pedig a valóságban is tönkremegy már.

A Fekete Párduc 2 is megpróbálkozott a vizes közeggel nemrég, azt látta?

Igen, de nekik nem volt sem akkora büdzséjük, sem pedig annyi idejük, mint az Avatar 2 stábjának, ezért nem érdemes hasonlítgatni őket. Az új Avatar egy vizes film, a Fekete Párduc 2 pedig egy akciófilm, vízzel. Érdekes viszont, hogy a két stáb között rengeteg átfedés volt, nem csak a kaszkadőrök vezetőjét tekintve, hanem sokan mindkét produkción szabadtüdősök voltak. Egy nagyon specializált szakma a miénk, és kevesen vagyunk, akik ennyire a vízre szakosodtak, így elég sokszor találkozom ismerősökkel a forgatásokon.