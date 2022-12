Az Igazából szerelem kisfiúja csak öt évvel volt fiatalabb Keira Knightley-nál

Ha karácsony, akkor Igazából szerelem. Ez már annyira törvényszerű, mint szenteste a reszkető betörők vagy a decemberben fellobbanó igény egy Harry Potter-maratonra. Idén 24-én estére a TV2 tűzte műsorra korunk egyik legmeghatározóbb romantikus vígjátékát, emiatt pedig eszünkbe jutott az egyik

legsokkolóbb tény a filmmel kapcsolatban.

Ki ne emlékezne a szereplők közül a cuki, hihetetlenül aranyos kisfiúra, Samre, aki megtanul dobolni, hogy zenei tehetségével nyűgözze le sulija legszebb lányát? Sokaknak egyből a szeme előtt lebeg a jelenet, amikor a feleségét gyászoló Danielnek (Liam Nesson) a Temze partján megvallja, hogy az ő baja igazából a szerelem.

Na, hát az már önmagában megváltoztatja az idővel való viszonyunkat, hogy a Samet játszó Thomas Brodie-Sangster idén lett 32 éves, de a tény, hogy közte és a filmben szintén szereplő Keira Knightley között mindössze öt év különbség van, egyenesen sokkoló.

Keira Knightley alakította a Julietet, a gyönyörű nőt, aki iránt az Andrew Lincoln által megformált Mark plátói szerelmet táplál. Viszonyuk ugye azért nem léphetett ezen túl, mert Juliet a film elején hozzáment Mark legjobb barátjához.

Lényeg a lényeg, hogy a két szereplő között mindössze öt év volt. Ez persze azt is jelenti, hogy Thomas Brodie-Sangster korához képest mindig fiatalabbnak nézett ki (a Trónok harcában például mindössze két évvel volt fiatalabb, mint a Gregor Clegane-t alakító Hafþór Júlíus Björnsson), illetve azt is, hogy Keira Knightley nézhetett ki sokkal idősebbnek, hiszen a film forgatása alatt mindössze 17 éves volt. De ha csak látvány alapján ítélünk, akkor is hihetetlen, hogy nagyobb volt a korkülönbség közte és Andrew Lincoln között (12 év), mint közte és Thomas Brodie-Sangster között.

Persze mindez a film megítélésén mit sem változtat, ugyanúgy az Igazából szerelem az egyik legszerethetőbb mozi karácsony környékén, ami több szívet tépő jelenetével együtt is képes megmelengetni a lelkünket.