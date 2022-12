Lehet, hogy nálunk forog a Wednesday 2. évada, mert Romániában le akarták húzni a Netflixet

A Netflix egyik legkedveltebb idei sorozata egyértelműen a novemberben megjelent Wednesday lett, amit Tim Burton rendezett. A nyolc részes sorozatot többek között Erdélyben, Bukarestben és más romániai helyszíneken forgatták. Számos ismert épület és intézmény is felbukkan a Netflix misztikus horrorvígjátékában. A cselekmény egyik központi helyszíne, a különcök iskolája, azaz a Nevermore Akadémiának például a Prahova megyében található neoromán stílusú Cantacuzino-kastély ad otthont.

Wednesday korábbi iskolájaként a Bukaresti Műszaki Egyetem egyik épülete jelenik meg, a növénytanórák a fővárosi botanikus kertben játszódnak, az első rész vízilabdás jelenetei pedig a Dinamo Klub uszodájában.

Tim Burton korábban lelkesen nyilatkozott a forgatás helyszíneiről, ugyanis a rendező szerint Romániának olyan különleges hangulata van, hogy tökéletesen passzol a Wednesday világába. A Transtelex azonban nemrég kiszúrta, hogy két okból is kérdésessé vált, hogy a második évadban is Romániában forogjon a sorozat.

Az egyik, hogy a román médiában megszellőztetett pletykák szerint az amerikai filmeseknek meggyűlt a baja a helyi filmipari cégekkel. Ugyanis lépten-nyomon azzal szembesültek, hogy megpróbálják őket „lehúzni”. Jellemző volt, hogy túlárazott ajánlatokat kaptak eszközbérlésre, egy példa szerint előfordult, hogy 3000 dollárért tudtak csak bérelni kamerákat, amelyeket egyébként 300 dollárért szoktak kölcsönözni.

A másik ok, amiért lehet, hogy maguk mögött hagyják Romániát, hogy az országban ugyan létezik egy kerettörvény, amely lehetővé teszi, hogy támogassák azokat a produkciókat, amik az országimázs erősítése szempontjából hasznosak,

ez a jogszabály viszont jelenleg hatályon kívül van helyezve.

Így a „lehúzástól” eltekintve is szívesebben választják az amerikai filmesek azokat az országokat, ahol kedvezőbb anyagi feltételek mellett forgathatják le a produkciókat. Így került szóba Magyarország is. Az itthoni stúdiók több okból is közkedvelt célpontjai a külföldi produkcióknak, kezdve azzal, hogy Kelet-Közép-Európában minden más országot megelőzve vezetettünk be rendkívül kedvező adózási feltételeket a filmgyártásban.

Ez azt jelenti, hogy a megszerezhető állami támogatás mértéke elérheti a magyarországi gyártási költség egyharmadát. Erre egyfajta grátiszként járul hozzá a tény, hogy a magyar filmes szakembereknek kifejezetten jó híre van; szakmai felkészültségük, rátermettségük, kreativitásuk és teherbírásuk is világszinten ismert.