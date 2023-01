Ezek voltak olvasóink kedvenc sorozatai 2022-ben

A koronavírus-járvány miatti leállások és csúszások az idei évet már egy fokkal kevésbé érintették a tévéiparban, gőzerővel ontotta magából az elmúlt 12 hónapban a Netflix mellett az HBO Max, az Amazon Prime, az Apple TV+ az újdonságokat, a versenybe pedig becsatlakozott nálunk is a Disney+, amely Marvel- és Star Wars-szériák tömkelegét hozta el a hazai nézőknek.

Idehaza és világszerte az előfizetők számát tekintve nyilván még mindig a Netflix a legnépszerűbb, de szépen látszik, hogy az emberek más platformok kínálatából is egyre bátrabban válogatnak. Top 10-es listába foglaltuk, hogy az Index-olvasókat idén mely sorozatok érdekelték a legjobban, cikkünk jó támpont lehet azoknak is, akik új néznivalókat keresnek, mert alább bizony előfordulnak bitang erős minőséget képviselő produkciók.

Ozark

Platform: Netflix (négy évad)

(Kritika formájában foglalkoztunk a 4. évad kezdésével, majd a végén a sorozattól is elbúcsúztunk.)

Sokan azt várták, hogy a 2017-ben indult Ozark lehet a Netflix Breaking Badje, ám ezt a pozíciót végül gyönyörűen betöltötte a Better Call Saul, amely az AMC zászlóshajójának spinoffja volt, és ugyancsak idén köszönt le az utolsó évadával. Marty Byrde-ék (Jason Bateman) családi vesszőfutása teljesen más síkon mozgott, már abban a tekintetben, hogy nemcsak az apuka, hanem a neje és a gyerekei is nyakig belemerültek a maffiaéletbe. Az Ozark negyedik és egyben utolsó évadát idén az eddigiektől eltérően két 7-7 epizódos felvonásban tűzte képernyőre a Netflix, és bár a finálé megosztotta az embereket, az érdeklődés láthatóan nagy volt iránta. Nem csoda, igazi érzelmi hullámvasút volt a vége, amit pár közönségkedvenc karakter sem élt túl.

Különválás

Platform: Apple TV+ (egy évad)

(Írtunk az évadkezdésről, de ez a sorozat nekünk is akkorát ütött, hogy később a finálé után még egy cikk erejéig visszatértünk hozzá.)

Még hogy a nem hétköznapi, amolyan réteg sci-fikre nincsen manapság igény... az Index-olvasóknak láthatóan volt, akiket nagyon érdekelt Ben Stiller munkahelyi drámába oltott tudományos fantasztikuma. Az Apple TV+-on látható Különválás, amelynek a második évadát már berendelték, egy olyan cég, a Lumon Industries falai közé kalauzol, amelynek dolgozói úgy húzzák ott az igát, hogy első munkanapjuk előtt egy különleges procedúrának vetik alá magukat. Ennek eredménye, hogy a tudatuk kettéválik, az irodában nem emlékeznek kinti életükre, míg a külvilágba lépve rögtön kimegy a fejükből, mivel foglalkoznak egyébként. A szereplőgárda teli van bődületesen jól játszó színészekkel, Adam Scott végre drámasorozatban villoghat, de a szerelemre vágyó John Turturro és az őrjöngve lázadó Britt Lower is megérik a pénzüket.

Tokyo Vice

Platform: HBO Max (egy évad)

(Az HBO Max saját gyártásától tavasszal, rögtön a premier után letettük a hajunkat.)

Bizonyos szempontból az HBO Max jövője nem tűnik túl derűsnek, mióta a Warner és a Discovery egyesültek, lekerült egy csomó saját gyártás a streamingszolgáltatásról, melynek a jövőbeli fontossága is kérdőjelessé vált. Ugyanakkor lehet még bízni abban, hogy nem omlik teljesen össze az online videótár, köszönhetően az olyan tartalmaknak, mint, mondjuk, a második szezonjára készülő Tokyo Vice. A széria, melynek a kezdését mi egész egyszerűen imádtuk, 1999-ben játszódik, és egy Jake Adelstein (Ansel Elgort) nevű újságírót állít a középpontba, aki Japánba költözik, hogy egy ottani újságnak dolgozzon. Sikerrel jár, ugyanakkor a szakma legalján kezdheti, a maffia és az alvilág fenyegetésében pedig a saját bőrén tapasztalja meg, hogy ez itt már nem Kansas...

Sandman: Az álmok fejedelme

Platform: Netflix (egy évad plusz két különleges extra rész)

(Több évtizedes huzavona után a kultikus képregény adaptációja végre idén megjött a Netflixre, és bár a nézőket kiakasztotta, az első évad szinte tökéletes szórakozást nyújtott az utolsó részig.)

Neil Gaiman 1989-tól 1996-ig futott képregénysorozatát, a zsáner egyik, ha nem a legkiemelkedőbb darabját az elmúlt évtizedekben jó sokan próbálták már feldolgozni. Az író kulcsfigurának bizonyult ebben a hosszúra nyúlt procedúrában, aki a Warner Brost környékezte meg a dologgal, ám a projekt kapcsán olyan szkript született meg, amire Gaiman azt mondta, nem csupán a legrosszabb Sandman-forgatókönyv, amit olvasott, hanem a legrosszabb, ami valaha a kezébe került. A Sandmannel a Warner évtizedeken keresztül küszködött, még egy HBO-s sorozat lehetőségét is számba vették, ám 2019-ben az akkorra több mint 20 éve stagnáló produkciót átvette a Netflix. Ők pedig bizonyították, hogy még egy ennyire abszurd és elborult, dark fantasyba hajló történet is simán eladható a tömegeknek. A Sandman: Az álmok fejedelme idehaza is nagyot tarolt, mindenki erről beszélt hetekig. Nem véletlenül, egy mélyen elgondolkoztató első évadot kaptunk, aminek a folytatása is biztos már.

A mackó

Platform: Disney+ (egy évad)

(A konyhában játszódó filmek, sorozatok mindig nagyon érdekesek, A mackó évadkezdése is az volt.)

Az Index olvasóit ugyancsak levette a lábukról a hazánkban a Disney+-on bemutatott, de amúgy eredetileg a Hulu által gyártott tévészéria, melyben a Shameless sztárja, Jeremy Allen White bújik egy újfent nagyon emberközeli és kedvelhető figura, Carmy bőrébe. A sorozat főhőse korábban New Yorkban dolgozott a fine dining világában, ám testvére öngyilkossága miatt hazamegy Chicagóba, hogy a családja szendvicsezőjét vezesse. Ebből a 8 részből nagyon szépen átjön, hogy micsoda stresszt jelent akár egy „gyorsétteremben” is dolgozni, Carmy jól megizzad az étkezde hétköznapjainak irányításában, mi meg alig győzzük markolni a karfát izgalmunkban, és jobban leizzadunk, mint az étkezde séfjei együttvéve. A mackó az év kritikuskedvence volt, sokak szerint 2022 egyik legjobb sorozatrészét ennek a produkciónak köszönhetjük, így a díjeső sem kizárt. Kell ennél jobb ajánlás, hogy rohanjon az ember belenézni? Szerintünk nem.

Kitz titkai

Platform: Netflix (egy évad)

(Az év netflixes meglepetéssorozatáról szóló cikkünk is nagyot tarolt.)

Néha a legegyszerűbb ötletek durrannak a legnagyobbat... Tömegek olvasták az Indexen a Kitz titkai című Netflix-sorozatról szóló anyagunkat. Az osztrák síparadicsomba kalauzoló hatrészes széria néha szappanoperába hajlott, és olyan nagy elődöket idézett meg szemtelenül, mint az Elite és a Gossip Girl, mi mégse bántuk, mert egyszerűen a képernyő elé szegezett minket Lisi (Sofie Eifertinger) kalandja, aki az első részben még pincérnőként kezdte, ám gyönyörűen beszivárgott azok közé a német instacelebek közé, akiket bátyja haláláért felelősnek tartott. Tiniköntösbe öltöztetett Monte Cristo grófja? Nagyjából így lehetne bemutatni a német produkciót, ami nekünk az év guilty pleasure néznivalója lett a Netflixen.

Andor

Platform: Disney+ (egy évad)

(Az új Star Wars-sorozatot a feszült évadkezdése után kétszer is ajánlottuk, először a fél évadnál, majd a finálé után. Nem véletlenül, ezt tényleg nézni kell.)

A Disney az új trilógiával és a Star Wars-történetekkel, legfőképp a Han Solo-eredetsztorival csúnyán kinyírta a saját aranytojást tojó tyúkját, már ami a mozit illeti. A Disney+-on akadnak azért még bőven nézhető, a messzi-messzi galaxisba kalauzoló tartalmak, mint, mondjuk, a harmadik évadára készülő A Mandalóri és az idén debütált Andor. Utóbbi a legjobb példa arra, hogy miképp lehet egy, a Zsivány Egyesben még szürke karakterből igazi izgalmas antihőst csinálni, miközben a nézőket se nézzük hülyének, és akár hardcore sci-finek is nevezhető sztorit mesélünk el rajta keresztül. Szó se róla, Diego Lunáról eddig is tudtuk, hogy nagyszerű színész, de az Andor első évadában olyan stábot kapott maga mögé a mexikói sztár, legfőképp a showrunner Tony Girloyra gondolunk itt, hogy valami tényleges csoda lett a végeredmény.

Nő a házban szemben az utca másik oldalán a lánnyal az ablakban

Platform: Netflix (egy évad)

(Anno az évadkezdésről azt írtuk, hogy a Netflixnek elment az esze, hogy ezt a sorozatot megcsinálták, a véleményünk erről azóta se változott.)

Ember legyen a talpán, aki végig megjegyzi a címét a Netflix új komédiájának, amely a streamingszolgáltató elmúlt pár évének legelborultabb próbálkozása volt. A Nő a házban...-t nemcsak mi imádtuk, hanem az Index-olvasók is serényen olvasták a sorozatról írt anyagunkat. A Kristen Bell főszereplésével készített, thriller-műfajparódiának is beillő 8 részes széria története egy olyan nőről szól, aki retteg az esőtől, így alig mer kilépni az utcára, ugyanakkor hallucinációi miatt sok gyógyszert szed, ezekre pedig szorgosan issza a bort. Amikor a szomszédba költözik egy jóképű szomszéd, az amúgy is labilis nő még jobban megborul, és elindul az igazi pokoljárás számára. A Veronica Mars korábbi sztárja egyszerűen brillírozik ebben a sorozatban, ezért is kötelező néznivaló a Netflix újdonsága, ami kiborítóan pontos görbe tükröt mutatva röhögi ki az elmúlt évek összes, borzongatást célzó filmjét.

A periféria

Platform: Amazon Prime (egy évad)

(A Westworld bár megbukott, és kaszát kapott, de az alkotói hoztak nekünk valami újat, amivel bőven kárpótolnak mindenkit.)

A nemrég megbukott és elkaszált Westworld sorozat készítőpárosa, Jonathan Nolan és Lisa Joy executive producerként álltak be az Amazon Prime új sci-fije, A periféria mögé, ami a Különválás mellett az év egyik legizgalmasabb címe lett ebben a műfajban – még úgy is, hogy az Apple TV+ produkciójához képest ez egy jóval tipikusabb alkotás. Vagy pont a fogyaszthatósága miatt nézőbarátabb a nagy tömegeknek? A periféria főszereplőjének azt a Chloe Grace Moretzet teszi meg, aki egyszer már visszavonult, most azonban szerencsénkre visszatért a színészkedéshez, és úgy viszi el a hátán a show-t, mintha egy percet se hagyott volna ki. A történet középpontjában egy Flynne nevű lány áll, aki nagyon jó a VR-játékokban, egy különleges sisak segítségével pedig egy váratlanul realisztikus alkotásra teszi rá a mancsát. Ennél többet nem is érdemes tudni az egészről, fedezze fel mindenki magának, aki még nem kezdett bele... De főleg azoknak ajánljuk az Amazon szériáját, akik beleuntak már az időutazós szériákba. Itt lesznek meglepetések.

Engedetlen hősök

Platform: HBO Max (egy évad)

(Az elit alakulat óta nagy hiány van kemény háborús drámákból a tévében, ezt a hiányt pótolja a BBC saját gyártása, melyről szóló cikkünket olvasóink is szívesen lapozgatták.)

Az emberek láthatóan ki vannak éhezve egy jó kis háborús sorozatra, legalábbis az olvasottsági adatok ezt mutatják. Az Engedetlen hősöket, a BBC saját gyártású újdonságát idehaza az HBO Max mutatta be, és bizony mind a tíz ujjunkat megnyalhattuk utána. Nem mondjuk, hogy olyan mély és drámai, mint anno Az elit alakulat, de hogy piszkosul szórakoztató, az tuti. Kevesebbet nem is vártunk a Birmingham bandája készítőjétől, Stephen Knighttól, aki az Engedetlen hősöket is jegyzi. A kreatív szakember 6 részben meséli el nekünk a SAS nevű, különleges légi hadosztály képtelennek tűnő, vagány történetét: a hadosztály azért alakult meg, mert néhány kezelhetetlen katona megunta, hogy az ellenség folyton a torkukat szorongatja. A főszereplők közül kiemelkedik a Skins korábbi sztárja, Jack O’Connell, rajta kívül hozza a kötelezőt a Trónok harca Alfie Allenje, és nagy meglepetés Sofia Boutella is, csábító kémhölgyként.