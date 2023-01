Hogyan dolgozzák fel a tinédzserek egy barátjuk öngyilkosságát?

A fiatalkori öngyilkosság témájával egyre többet foglalkozik a magyar társadalom, de még így sem eleget. A jelenséget gyakran a szülők szemszögéből figyeljük, arról azonban keveset beszélünk, hogy egy-egy ilyen tragédia milyen hatással lehet a tinédzserekre. Kárpáti György Mór legújabb nagyjátékfilmje, a Jövő nyár most ezt próbálja megfogni letisztult képi világával és kiemelkedő színészi alakításokkal.

A film első fele egy nyári osztálytáborban játszódik, ahol a társai számára néha furcsa, 18 éves Milán (Liber Ágoston) szerelmi háromszögbe keveredik legjobb barátjával, Danival (Brezovszky Dániel György) és a külsős lánnyal, Annával (Bukovszky Orsolya). A három fiatal a társaságból kiválva a saját útját járja, a feszültség pedig egyre fokozódik köztük. Egy év elteltével az osztály visszatér a kirándulás helyszínére, már Milán nélkül. A tinédzserek megpróbálják megérteni a fiú öngyilkosságát, és különbözőképpen próbálják azt feldolgozni.

A Jövő nyár nagy előnye, hogy nem mutatja expliciten Milán öngyilkosságát, de a fiú mentális problémáit és küzdelmeit nyíltan ábrázolja. A depresszív gondolatok gyakran rajzok formájában jelennek meg, Milán pánikrohama életszerű, a néző mégis reméli, hogy a várt tragédia elkerülhető. Sok más hasonló témával foglalkozó filmmel és sorozattal ellentétben

a szerelmi csalódás nem indoka az öngyilkosságnak, hanem a mentális problémák fokozója.

Nem érezzük úgy, hogy bármelyik fiatal tehetne Milán haláláról, hiszen a fiú már a szerelmi háromszög előtt mutatja az öngyilkos hajlam jeleit. Ez pedig kifejezetten fontos, ha egy rendező ezzel a témával foglalkozik.

A film egészen érdekes módon a skandináv fiataloknak szóló produkciókat juttatja eszembe. A Jövő nyárra jellemző letisztult képi világ, a hosszú csendek, az aprólékos, sehol nem eltúlzott színészi játék és a zene „művészfilmes” összjátéka gyakran megjelenik ezekben a produkciókban.

Hozzá kell azt is tenni, hogy a karakterek mobiltelefonnal felvett videói is megjelennek a filmben, ami közelebb hozza a gimnazista csapatot a nézőhöz, és ezzel meglepően jól mutatja be a generációt. Az ember tényleg azt érzi, hogy egy összeszokott osztály életébe láthat bele, ami annak köszönhető, hogy a színészek a forgatás előtti nyáron valóban egy közösséggé váltak.

A színészgárdával Horváth Lili Olga pszichológus is foglalkozott, aki végig segítette a rendezőt, hogy minél hitelesebben mutassa be a jelenséget.

Egy, a filmhez hasonló, osztályközösséget érintő veszteségnél a közösség tagjai sokféle, akár egymástól látszólag nagyon különböző módon is reagálhatnak. Segíthet annak a kimondása, hogy nincs »helyes« módja vagy tempója annak, ahogy ilyenkor érezni »kell«. Segíthet, ha van lehetőség közösségként is foglalkozni a történtekkel, közösen keresni azokat a formákat, rítusokat, amit az adott csoport önazonosnak tud érezni, ami számukra segíteni tudja az események megértését és feldolgozását, és amiben mindenki saját igénye és teherbírása szerint vehet részt

– olvashatók Horváth Lili Olga gondolatai a sajtóközleményben.

Színészi játék szempontjából mindhárom főszereplő hozza a maximumot. Bukovszky Orsolya, Brezovszky Dániel György és Liber Ágoston is a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatója, a Jövő nyár az első nagyjátékfilmjük. A film rendezője Kárpáti György Mór, akinek több alkotása is megjárta a neves nemzetközi filmfesztiválokat, és elnyerte a Magyar Filmkritikusok Díját a legjobb debütálásért.

A film elkészülésében részt vett Lányi Zsófi dramaturg (Guerilla, Veszélyes lehet a fagyi), Pálos Gergely operatőr (Affrikáta, Történetek a végtelenségről, Free Entry), Petrányi Viktória producer (Remélem, legközelebb sikerül meghalnod, Külön falka, A besúgó), Asher Goldschmidt zeneszerző (A besúgó, Fehér Isten, A játszma, Guerilla), Tokár Dániel vágó (Wartburg, Lauretta) és Tasnádi Zsófia látványtervező (Rossz versek, Jupiter holdja, Űrpiknik, Veszélyes lehet a fagyi).

A Jövő nyár 2023. január 12-étől látható a mozikban.