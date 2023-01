Ez a legszórakoztatóbb sorozat, amit az HBO valaha csinált

Amikor az ember szétnéz a jelenlegi televíziós kínálatban, könnyen észre lehet venni egy ismétlődő tendenciát, csak úgy özönlenek ránk a minőségi drámasorozatok. Tudnánk sorolni napestig: Sárkányok háza, Sandman, Squid Game, The Last of Us, Better Call Saul, Stranger Things és így tovább. Bármelyiket választja az ember közülük, jó eséllyel nem fog csalódni, hiszen kompetens készítők, ügyes szereplőgárdával dolgozva, szinte biztosra mennek azzal, ahogy összerakják ezeket a produkciókat.

De hol vannak a jó komédiák? Azok, amelyek könnyeden szórakoztatnak, és bár megbújik bennük néhány tragikus sors, és fordulat, mégis végső soron arra mennek rá, hogy jókat vigyorogjunk a képernyő előtt?

Fotó: HBO PressRoom

Nem kell sokat agyalni rajta, mondunk rögtön egyet, A Fehér Lótusz a címe. Mike White dramedyje, amely az HBO saját gyártása, 2021 nyarán mutatkozott be az első hat részével, és eredetileg a csatorna azt tervezte, hogy ott lesz a vége a mókának. Talán még az HBO-nál sem számítottak rá, hogy pont egy murder mysterybe csomagolt nyaralós széria fog ekkorát durranni. Márpedig A Fehér Lótusz nagyot szólt, a magas nézettsége mellett kritikuskedvenc lett. A Survivort versenyzőként megjárt, egyedi stílusáról ismert – ő készítette az Enlightenedet is az HBO-nak – White-ot pedig kisvártatva megkérte a csatorna, hogy ugyan csináljon már egy folytatást. A Fehér Lótusz második évada a Hawaiin játszódó első etaphoz hasonlóan néhány nyaraló amerikairól szól, akik flegmák, gazdagok, jellemhibáik viszont nekik is vannak, így a nagy pofon a többségüknek elkerülhetetlen. Mi meg közben alig győzzük magunkba tömni a popcornt.

A Fehér Lótusz új évadában Szicíliában járunk, és ezúttal is egy halálesettel indítunk. Valakinek az élettelen teste lebeg ugyanis a tengerben, amelyet az új arcként debütáló Daphne (Meghann Fahy) vesz észre, aki a vakációja utolsó napján megy még be egyet lubickolni a hullámok közé. Ezt követően visszaugrunk az időben, és ahogy az első etapban, most is feltérképezzük, hogy milyen körülmények vezettek el addig az amúgy több áldozatot követelő tragédiáig.

A szereplőgárda valami frenetikus, teli van beteg arcokkal.

Mondjuk ez szükséges is ehhez a sorozathoz, amely erős szatíra jelleget ölt, és fekete humorral nevettet. A már említett Daphnéról például kiderül, hogy nem az a szőke hercegkisasszony, akinek tűnik, hanem egy kikapós menyecske, aki ugyancsak csalfa férjével, Cameronnal (Theo James), na meg a fickó két barátjával, az egymás mellett rémesen unatkozó „szerelmespárral”, Harperrel (Aubrey Plaza) és kőgazdag urával, Ethannel (Will Sharpe) érkeztek az olasz szigetre.

Bármilyen más sorozatban a készítő itt megállna, és ennek a négy embernek a megcsalással, hazugsággal és lódítással teli kapcsolatrendszerét mutatná be. De itt A Fehér Lótuszról van szó, és persze Mike White-ról, aki bedob a már említett arcok mellé még több, ugyanennyire agyament figurát. Kezdve két olasz örömlánnyal, a kikapós kebelcsodával, Luciával (Simona Tabasco), aki barátnőjével, az énekesnői aspirációkkal rendelkező Miával (Beatrice Granno) karöltve összefekszik férfiakkal, nőkkel, azt sem szégyellve, hogy pár ember életét konkrétan romokba döntik ők ketten. De megéri a pénzét a nagypapa, apa és fia trió, azaz Bert (F. Murray Abraham), Dominic (Michael Imperioli) és Albie (Adam DiMarco) is, akik úgyszintén jó mélyre süllyednek morálisan, pedig csak azért jönnek A Fehér Lótuszba, hogy felkeressék itt élő szicíliai rokonaikat.

Hiába antológiasorozat A Fehér Lótusz, akadnak visszatérő elemek, például Tanya (Jennifer Coolidge), akit az első hawaiis évadban is láthattunk, most pedig butuska asszisztensével, Portiával (Haley Lu Richardson) keveredik kőgazdag meleg férfiak jóindulatúnak tűnő társaságába, kezdetben jókat mulatva. Apropó, melegek: A Fehér Lótuszban ezúttal is kapunk egy, a saját neméhez vonzódó menedzsert, Valentina személyében, akinek az önfelfedezését Sabrina Impacciatore hozza remekül.

Mike White a szálakat megint nagyon ügyesen keveri a sorozatban, ahogy összeereszti ezeket az elborult karaktereket, néha tényleg fogjuk a hasunkat a röhögéstől. Az egészre felteszi a koronát, hogy a sokak által csak Stifler anyjaként emlegetett Jennifer Coolidge másodvirágzását éli a szériában, az idősödő színésznő bármit mond, vicces. Nem csoda, hogy Golden Globe-bal jutalmazták a teljesítményét, az isten tudja, honnan előkapart Coolidge a brutálisan erős szereplőgárda és egy brillírozó és különösen hátborzongató Aubrey Plaza elől is simán ellopja a show-t.

Szicília egyszerűen gyönyörűen fest A Fehér Lótusz második évadában, a kötelező és a turisták által jól ismert helyszínek mellett, mint Cefalu, Palermo, az Etna vagy éppen Taormina, rejtettebb lokációkat is bejárunk ebben a 7 részben. Különösen jólesik nekünk, filmfanatikusként, hogy A Keresztapa forgatási helyszíneire is elmennek ebben a szezonban a szereplők, például oda, ahol Michael Corleone (Al Pacino) neje a kocsijával felrobban, és jót iszogatva filozofálnak is egy sort Albie-ék arról, hogy a gengsztergeneráció már a múlté, és 2022-ben a férfimodell teljesen mást jelent a TikTok-függő fiataloknak.

Nagy butaság lett volna, ha a sorozat ikonikus főcímét durván átírják, de az intrónak jót tett a frissítés, és tényleg csak picit nyúltak hozzá, szerintünk még dallamosabbá téve azt. A Fehér Lótusz második évadáról úgy összességében elmondható, hogy olyan csavaros, minőségileg megírt szappanopera, mint az első etapja volt, csak még nagyobb, még szebb, még viccesebb, még szórakoztatóbb,

na és persze még erotikusabb.

Ebben az évadban tényleg mindenki csinálni akarja, jóformán mindenkivel. A két fiatal olasz prostituált barátnő járnak ebben az élen, de Tanya és asszisztense, a szerencsétlenül béta Albie, az apja és még egy csomóan mások úgyszintén a szex körül forognak. Ez az az aspektus viszont, amelyben A Fehér Lótusz nem kíván mélyebbre menni, az alkotó nem foglalkozik a prostitúció kérdésével komolyabban. Megáll ott, hogy aki örömlányokkal vagy örömfiúkkal kezd, és közben beléjük is szeret, az megszívja. Ebben a tekintetben Mike White mélyebbre is hatolhatott volna, de ez van.

A Fehér Lótusz fináléja bár jó hosszú, némiképp megint arcul csap bennünket, a 75 perces játékideje ellenére is. Túlságosan megszerettük ezeket az arcokat, és rosszulesik elengedni őket. A haláleset pedig... hát, őt halmozottan hiányolni fogjuk, nagyon ajánljuk, hogy a már berendelt harmadik etapba visszahozzák a pórul járt karaktert.

Mike White sorozata, A Fehér Lótusz tényleg igazi színfolt, az a fajta provokatív néznivaló, amit az HBO-n kívül nem sokan mernek bevállalni.

De nemcsak az teszi iszonyúan szórakoztatóvá a sorozatot, hogy megint szenvedő gazdagokat mutogatnak benne, akik egymást eszik, hanem a remek fényképezés, a csavaros, okos, átgondolt írás és a szereplőgárda is gyönyörködteti a szemünket és az agyunkat. A Fehér Lótusz ritka kincs, aki nem látta még, tegyen egy szívességet magának, és nézze meg, már abból a szempontból sem fogja megbánni, hogy pár óra erejéig a télből a nyárba csöppen.

9,5/10

A Fehér Lótusz első két évada szinkronnal és magyar felirattal elérhető az HBO Maxon.