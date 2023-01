Gurultunk a nevetéstől, annyira vicces Harrison Ford új sorozata

Az elmúlt néhány évben egyre jobban hozzászoktunk, hogy a legnagyobb mozisztárok is simán igent mondanak rá, hogy tévésorozatokban szerepeljenek: elég mondjuk Jude Law-t megemlíteni, aki Az ifjú pápában, és folytatásában, Az új pápában brillírozott, de hozzá hasonlóan Nicole Kidman is az HBO-hoz szerződött, és nem egy, hanem kettő szériában, a Hatalmas kis hazugságokban és Tudhattad volna című miniszériában is látható volt. Akkor ott volt még Orlando Bloom, A Gyűrűk Ura egykori Legolasa a tündéres Carnival Row-ra mondott igent, de simán említhetnénk Julia Robertset és Sean Pennt is, akik a Gaslit című politikai thrillerben szerepeltek a kisképernyőn.

Ami ennél jóval meglepőbb viszont, hogy a néhánnyal korábbi generáció is elkezdett a tévébe migrálni, hiszen Sylvester Stallone a Tulsa Kingben állt gengszternek, és hasonló húzásra készül 2023-ban Arnold Schwarzenegger is, aki egy, a Netflix számára készülő kémsorozatban keménykedik majd. Na, és jelen cikkünk alanya, Harrison Ford sem fogja vissza magát, aki 80 éves kora ellenére egy számára teljesen új műfajban, egy félórás vígjátéksorozatban bizonyítja, hogy nem csak a pisztolyok, hanem a vicces egysorosok durrogtatása is jól megy neki.

A Direkt terápiában (Shrinking), amelyet az Apple TV+ január 27-én mutatott be, egy Jimmy (Jason Segel) nevű terapeutát ismerünk meg, akitől páciensei útmutatást és segítséget várnak, de a fickó maga is durva krízisben van, és képtelen a saját életét egyben tartani. Míg tinédzser lánya a házban alszik, ő örömlányokkal bulizik a medencéjében, aztán félig részegen megy dolgozni, és kizárólag vehemens szomszédjának, Liznek (Christa Miller) és szarkasztikus, de azért törődő főnökének, Paulnak (Harrison Ford) köszönheti, hogy ennél nem sokkal rosszabb a helyzete.

Fontos megjegyezni erről a sorozatról, hogy mögötte az a Bill Lawrence és Brett Goldstein párosa állnak, akik a hazánkban picit alulértékelt, de amúgy remek focis komédiát, a Ted Lassót elhozták a nézőknek. Illetve előbbi szakember korábban a Scrubson, és a Cougar Townon is dolgozott. Picit ez utóbbi szériák is visszaköszönnek a Direkt terápián keresztül, és nem csak azért, mert Christa Miller a Cougar Townban is teljesen hasonló figurát (plusz a borfüggőség) hozott. Hanem azért is, mert a nagy elődökhöz hasonlóan a Direkt terápiának is fergeteges egysorosai vannak, nagy lelke, és a drámát is úgy építik bele az írók a történetbe, hogy részenként legalább kétszer irtózatosan meghatódunk.

A főszereplő, Jason Segel nagyjából az Így jártam anyátokkal Marshallját mentette át ide, Jimmy ugyanaz a fajta balfék félnótás, akivel kibabrált az élet, és most igyekszik összeszedni magát. Ugyanakkor picit sem panaszkodhatunk az egyértelmű hasonlóságok miatt, mert Segelnek ezek a fajta karakterek nagyon jól állnak. A Direkt terápia szíve-lelke azonban legalább annyira Harrison Ford, mint a tényleges főhős, a Star Wars és az Indiana Jones legendájából őszintén szólva ki se néztük volna, hogy ennyire képes lehet lopni a show-t.

De itt a bizonyíték, veterán színészként is meg lehet újulni, és baromi hálásak vagyunk érte, hogy ezt láthatjuk.

Üde színfolt a Direkt terápia a mai tévés palettán, hiszen a legtöbb terapeutás sorozat komor, depresszív és lehúzós szokott lenni. Itt viszont valami lightosabbat kapunk, hiszen Jimmy karaktere egy ponton rájön, hogy nem működnek a tradicionális módszerek, és extrémebb megoldásokat kell használnia. Ebben a szellemben teszi jobbá például a dühkezelési problémákkal küszködő ex-katona, Sean (Luke Tennie) nyomorúságos hétköznapjait is, akit bokszolni visz. Ebből a szempontból tényleg egy fontos sorozatról van szó, mert azt üzeni nekünk, hogy igenis merjünk a megszokottól eltérően gondolkozni.

Ha valakinek annyi nem lenne elég, hogy a Ted Lasso készítőinek új sorozatáról van szó, azért adjon esélyt a Direkt terápiának, mert az aranyos humora mellett mélyen szántó dráma is bőven akad az első két epizódban. Meg egy zseniális Harrison Ford, aki majdnem, hogy mellékszereplőként viszi a hátán az egészet, és oltja le néha úgy Jason Segel Jimmyjét, hogy mi is elszégyelljük magunkat.

A Direkt terápiát nézni valamelyest a nézőnek is gyógyír lehet a lélekre, főleg, mivel per pillanat a többségünknek olyan érzése lehet, mintha legalább két éve tartana már a január, és a tavasz még a kanyarban sincsen. De ezen a sorozaton röhögcsélve ezt a pár napot ki lehet bírni, fél lábon is.

8/10

A Direkt terápia magyar felirattal elérhető az Apple TV+-on.