Ingyen nézhetjük a mutáns Palvin Barbarát, miközben meztelenül tekereg

Nem túlzás azt állítani, hogy Palvin Barbara a világ egyik legszebb modellje. A gyönyörű magyar lány talpig sminkben vagy teljesen smink nélkül, hétköznapi szerelésben vagy futurisztikus kifutóöltözékben, mindenhogy lenyűgöző.

Ám ha valaki a szépségével hódít, talán nem meglepő, hogy külsejét elfedve vagy elcsúnyítva is szeretné megmutatni tehetségét a világnak. Valószínűleg a szupermodell is hasonlóan gondolkodhatott, ugyanis a színészi ambíciókkal rendelkező lány szerepet vállalt a cseh származású rendező, Eva Dolezalová rövid horrorfilmjében.

A Serpentine című rövidfilmről eddig nem sokat tudtunk, ám most ingyenesen elérhetővé vált a tízperces alkotás. Előre felhívjuk a figyelmet, hogy testhorrorról van szó, ezért nem ajánljuk mindenkinek a látványt.

Aki nem szeretné látni az elcsúfított Palvin Barbit, annak leírjuk a látottakat, hátha mégis kedvet kap a kisfilmhez: egy kígyó megtermékenyíti a rémálmodó Palvin Barbit, aki egy kígyós szektában a fajok keresztezésével próbál szerepet vállalni egy kedves kis mutáns létrejöttében.

Fáradozásának meg is lesz a gyümölcse, ugyanis miután megtermékenyült, és kígyós mozgással körbetáncolta egy félkontakt-mozgással dolgozó csoport, világra hoz egy zöld, tojásszerű zselés izét, amiben egy elég csúnya kis hibrid bébikéz jelzi, hogy a kísérlet sikeresnek bizonyult.

Bár Palvin Barbi egyetlen mondatot sem mond a filmben, ami atmoszférából, sejtelmes zenéből és a Harry Pottert is megszégyenítő improvizált párszaszóból álló kántálásból tevődik össze, és jószerivel csak néz, azt nagyon is ügyesen teszi. Igazán megnéznénk a magyar modellt egy nagyjátékfilmben is.

A Serpentine 2022 februárjában debütált a Mammoth Filmfesztiválon, ahol az alkotók nyertek a legjobb rövidfilm kategóriájában. Ha valaki kíváncsi a fajok közti fejlődés lehetőségeit vizsgáló filmre, annak most jó hírünk van, ugyanis a Palvin Barbi főszereplésével készült Serpentine ide kattintva ingyenesen elérhető.