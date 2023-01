Ettől az új thrillertől mind a tíz körmünket lerágtuk

Márpedig így történt, pár évvel később a Légió című X-Men-sorozatban úgy hozta a főgonoszt a kisujjából kirázva, hogy minden jeleneténél a hátunk borsódzott. Persze ehhez kellett az is, hogy a most 38 éves színésznő megjárja a ranglétrát romkomokkal (Kamatylista, Zombibarátnő), feltámasztott horrorokkal (Gyerekjáték), független filmekkel (Kockázatos túra), esetenként Elizabeth Olsen keze alá játszva (Ingrid új élete), hogy aztán 2022-ben végre megmutathassa, mit tud. Igen, a Fehér Lótusz című HBO-sorozatra gondolunk, ahol Aubrey Plaza teljesítményét látva azt hittük, hogy ennél nincs feljebb, ennél többet ő sem hozhat ki a saját furcsaságából.

Tévedtünk. És ahhoz, hogy rájöjjünk a bakinkra, meg kellett találnunk az Emily the Criminal című thrillert.

Az Emily the Criminal, melyet Amerikában 2022 nyarán mutattak be, egy Los Angelesben élő lányt, Emilyt (Aubrey Plaza) állítja középpontjába, aki a millenniumi generáció tagja, így fiatal felnőttként adósságaival és azzal küszködik, hogy az istennek se akarnak neki normális, jól fizető melót adni. Ráadásul a helyzetet nehezíti, hogy Emilynek priusza van, nem kell komoly törvényszegésre gondolni, pár kihágásra csak. De ez már épp elég ahhoz, hogy a leendő munkaadók szívózzanak vele. Hősnőnk egy teljesen átlagos lány, akit egy nem mindennapi lehetőség talál meg – az ételkiszállító cégnél dolgozó egyik munkatársa gyors pénzkereseti lehetőséget ajánl neki: itt egy telefonszám, jelentkezz, majd keresnek, és egy óra alatt szerezhetsz 200 dollárt (kicsit több mint 71 ezer forintot).

A főszereplőt játszó Aubrey Plaza úgy hozza le nagyjából 20 perc alatt a krízisben lévő Emilyt, mindenféle sírás, kiakadás, hiszti nélkül, hogy totálisan elhisszük neki, hogy ha a valóságban létezne, tényleg így tenne a lány, gondolkozás nélkül. Emily egyik pillanatról a másikra ébred úgy, hogy piti bűnöző lett belőle, és egyre komolyabb hitelkártyacsalásokat csinál egy csapat tagjaként. Ami az Emily the Criminalt megkülönbözteti a hasonszőrű thrillerektől, hogy az akciózás visszafogott, kis léptékű benne, a rendező John Patton Ford abszolút a realizmusra koncentrált.

Így bizonyos jeleneteknél azon kaptuk magunkat, hogy a körmünket rágtuk, a lábunkon doboltunk, annyira izgultunk, hogy mi lesz az épp izzasztó helyzetben lévő Emilyvel.

A központi karaktert egyébként a film jól megcibálja, és Emily a végére olyan (vissza?)fejlődésen megy keresztül, hogy a zárójelenetnél már alig ismerünk rá, hogy másfél órával korábban ő volt az a szerencsétlenkedő leányzó. Igen, végre egy thriller, aminél a játékidő nincs túlnyújtva, a forgatókönyv rettenetesen feszes végig, szinte egyetlen jelenet nincs a filmben, ami feleslegesen hatna. Unalmasabb dialógusok, mondjuk, akadnak, nem ártott volna a stábba egy pár fokkal jobb író is, aki kipofozta volna ezeket az interakciókat.

Ha nagyon el akarnánk ragadtatni magunkat, azt mondanánk, hogy az Emily the Criminal olyan, mint egy másfél órás Breaking Bad, csak női főhőssel. Annak ellenére azonban, hogy Aubrey Plaza jól elviszi a hátán a show-t, és a játékával valami emlékezeteset hoz ki az egészből, az AMC klasszikusához képest ez a thriller azért csak a felszínt kapargatja. Nyilván igazságtalan is lenne komolyabban összehasonlítani a kettőt, de nem lennénk meglepve, ha a készítő egyik inspirációja ehhez a filmhez Walter White-ék pokoljárása lett volna.

Az Emily the Criminal az a fajta film, amiről nem mondanánk meg, hogy egy első filmes rendező munkája, John Patton Ford előtt le a kalappal, hogy egy ilyen piszkosul szórakoztató thrillerrel tudott debütálni.

És természetesen meg kell süvegelnünk Aubrey Plazát is, aki az őt övező hype és őrület ellenére nem szállt el, hanem kisebb, független filmekre is simán igent mond. A sikerhez és ahhoz, hogy az Emily the Criminal ennyire élvezhető legyen, nagyon kellett ő is. A Fehér Lótusz sztárja nemcsak feszült, ideges játékával emelte el ezt a filmet az átlagos szintről, hanem a picit erőltetett szerelmi szálat is a színésznő mentette meg.

Kérünk, sőt követelünk még több, ehhez hasonló thrillert, mert az Emily the Criminallal nem tudtunk betelni. A Netflixnél, reméljük, figyelnek, mert így kell ezt az alacsony büdzsés borzongatást csinálni. Bravó!

8/10

Az Emily the Criminalt mi az iTunesról kölcsönöztük ki, de a Google Play-áruházban és a YouTube-on is meg lehet vásárolni.