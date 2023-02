Ez a legizgalmasabb akciófilm a Netflixen

Bob Odenkirk a legutolsó színész a Földön, akiből kinéztük volna, hogy egyszer akciósztárnak áll – márpedig így történt. 2021 tavaszán mutatták be a mozik a Senkit (Nobody), amelyben a Breaking Bad és a Better Call Saul kétszínű zugügyvédje kapta a főszerepet. Odenkirk a Netflixen is elérhető filmben egy Hutch Mansell nevű fickó bőrébe bújik, aki teljesen hétköznapi, monoton életet él a családjával. Hétfő után jön a kedd, aztán a szerda, és így tovább... Hutch a saját rutinjainak a rabja, egészen addig, amíg egy éjszaka be nem törnek a famíliához. A főszereplőnek lehetősége van rá, hogy elintézze az egyik tolvajt, ám az utolsó pillanatban inába száll a bátorsága, a meglendített golfütővel nem viszi be a csapást. Szégyenben marad.

Amikor még a helyszínre érkező rendőrök is majdnem körberöhögik a családapát, akkor gondolkodunk el rajta, hogy vajon hogyan lehet egy ennyire hétköznapi csávót kihozni egy akciófilm főszereplőjének?

A John Wick írója, Derek Kolstad és a Hardcore Henry rendezője, Ilya Naishuller csattanós választ adnak a kérdésre. Kiderül, hogy Hutch Mansell tarsolyában akad egy-két váratlan trükk. A Senki egy csontegyszerű film, és talán pont ezért annyira szórakoztató, ahogy Bob Odenkirk az éberkómájából felébred, kikapcsolja a robotpilótát, és átadja magát eltitkolt gyilkológép énjének.

A cselekmény azzal folytatódik, hogy Hutch a piti bűnözők nyomába ered, az önjelölt igazságszolgáltatás közben azonban véletlenül egy orosz maffiafőnök testvérét is a másvilágra küldi. Így kezdetét veszi egy bosszúhadjárat hősünk ellen, amely során bizony kő kövön nem marad. A Senkiben úgy hullanak a rosszfiúk, mint egy átlagos télen Szibériában a hó. Egy ponton túl már-már annyira elszáll a ló a direktorral, hogy nem tudjuk komolyan venni a látottakat, vagy megrendülni rajtuk. Szimplán hátradőlünk, kikapcsoljuk az agyunkat, és élvezzük a jól koreografált lövöldözéseket, bunyókat.

A Senki csúcspontja egyértelműen a buszos jelenet, amikor Bob Odenkirk azért ver szét néhány kötözködő részeg fiatalt, hogy kieressze magából a gőzt. A Shang-Chi és a Tíz Gyűrű Legendája alkotóit pont egy hasonló snitt miatt dicsérték unalomig a Marvel-rajongók, pedig inkább erre a filmre kéne mindenkinek egy pillantást vetnie, aki zárt térben zajló heroikus ökölcsatát szeretne látni. A Senki ebből a szempontból nem okoz csalódást.

A legutóbb a Better Call Saul 6. évadában brillírozó Bob Odenkirk, ahogy a bevezetőben is említettük, meglepő választás egy akciófilm főszerepére, és igaz, hogy valami hasonlót hoz, mint amit Keanu Reeves a John Wick-filmsorozatban, csakhogy itt jóval megdöbbentőbb az egész hatása. Egyrészt, mert Hutchról teljesen elhisszük az elején, hogy egy teszetosza, béna lúzer, másrészt pedig Odenkirköt annyi ideig láttuk a másképp gyáva, de azért gyáva Saul Goodman színes öltönyeiben drámázni és hülyéskedni, hogy irtó sokkoló őt géppuskával a kezében látni.

A ritka alkalmak egyike, hogy egy olyan akciófilmet ajánlhatunk, ami alig lassít. Néhány unalmasabb jelenet van csak benne, és a vége egy picit hirtelen, de ettől függetlenül a Senki rémesen szórakoztató, jó montázsokkal és szereplőgárdával. Odenkirk hozza a kötelezőt, de rajta kívül

muszáj kiemelni még a Vissza a jövőbe legendáját, Christopher Lloydot. Na, az ő esetében tényleg vicces, ahogy shotgunnal osztja az ólmot a ruszkiknak.

Talán csak azoknak nem ajánlanánk a Senkit, akiket zavar az erőszak. Itt tényleg tocsog a vér, felrobbantanak, felgyújtanak embereket. De a gyilkosságok jórészt kreatívak is egyszermind, így a 18+-osabb szórakozást preferálók még ezekben a jelenetekben is megtalálhatják a maguk örömét.

Tény, hogy a John Wick óta nem láttunk ennyire vagány akciófilmet, szóval iszonyatosan örülünk, hogy a Senki folytatását is megrendelte a Universal, és 2023-ban meg is kezdik a forgatását. Hutch sztorijában még bőven van, ha hasonlóan elborultra veszik a figurát, akkor ki nem hagyjuk a moziban, az tuti.

8/10

A Senki a Netflixen magyar felirattal érhető el.