Pamela Anderson: gyerekkori abúzus, párkapcsolati erőszak és karriert bedöntő szexvideó

Pamela Anderson minden idők egyik legnagyobb szexszimbóluma, sokan mégsem ismerik a történetét. Gyerekkori abúzus, párkapcsolati erőszak és karriert bedöntő szexvideó – ezekről mesél a színésznő legújabb, Pamela közelről című netflixes dokumentumfilmjében.

A Playboy-modellből lett színésznő botrányairól lett híres, pedig egyikről sem tehetett. Viharos kapcsolatáról a Mötley Crüe dobosával, Tommy Leevel a Hulu készített sorozatot2022-ben. Pamelát senki nem kereste meg, a gyerekeitől tudta meg, hogy a szexvideó ügyéből humoros produkció készül. A Pamela közelről bemutatja, hogy az ikon gyerekkora óta mennyi nehézségen ment át, és hogyan tért vissza a nagyközönség elé.

A dokumentumfilmben Pamelát smink nélkül, bő ruhában látjuk. A pandémia előtt visszaköltözött szülővárosába, a kanadai Brit Kolumbia tartomány egyik kis szigetére. A filmben láthatjuk, mivel töltötte a napjait, a naplóbejegyzései és eddig nem látott, házi felvételei alapján pedig betekinthetünk az életébe.

Pamela Andersont gyerekkorában több trauma is érte. Bébiszittere évekig molesztálta, és 12 évesen egy nála több mint tíz évvel idősebb férfi megerőszakolta. A színésznő fiatalon került be a karrierjét elindító Playboy magazinba, és szinte egyből a legszexibb nő lett a szórakoztatóiparban. Beszél arról, hogy még a Baywatch alatt is inkább a melléről kérdezték, mint a sorozatról. Hiába szeretett volna elismert színésznő lenni, a televíziós műsorvezetőket jobban érdekelte a magánélete és a teste.

A hírhedt szexvideó

A popkulturális ikon hatszor házasodott, de valamennyi házasságának rossz vége lett. A dokumentumfilmben bevallja, hogy mindig is a „rosszfiúkhoz” vonzódott, és ez is lett a szerelmi élete veszte.

Leghíresebb kapcsolata Tommy Leevel párkapcsolati erőszak miatt ért véget, ami nemcsak Pamelára, de két közös fiukra is nagy hatással volt.

Brandon és Dylan őszintén beszél szüleiről a filmben, néha meglepően eltérő véleménnyel. A szexvideóval kapcsolatban egyikük örül anyja döntésének, hogy nem fogadott el érte jogdíjat, míg másikuk nem érti Pamela döntését, hiszen a pénz megoldotta volna az anyagi problémáikat.

A filmből kiderül, hogy Pamelát lelkileg tönkretette a videó és az, hogy soha nem tud megszabadulni tőle. Látjuk, ahogy a Pam és Tommy című sorozat újra feltépi a sebeket. Pamela a naplók olvasása közben gyakran kér szünetet, mert annyira mélyen érintik a történtek.

Soha nem látta még így a színésznőt a nagyközönség, hiszen a média és a címlapok kereszttüzében nem tudta elmondani a valódi történetét.

2022-ben elvált akkori férjétől, a dokumentumfilm rendezőinek hangüzenetben mesélt szerelmi életéről és csalódásairól.

Azt hiszem, soha nem léptem túl azon, hogy nem tudtam helyrehozni a dolgokat a gyerekeim apjával. Azt gondoltam, hogy sikerül egy új családot teremteni, és újra szerelmes tudok lenni, de ez nem én vagyok. Szóval azt hiszem, minden kapcsolatomat tönkreteszem. Így, ha nem lehetek a gyerekeim apjával, akkor inkább egyedül leszek. Lehetetlen, hogy mással legyek. De Tommyval sem tudnék lenni. Ez majdnem olyan, mint egy büntetés

– mondja őszintén Pamela.

Pamela szépsége miatt mindig háttérbe került intellektusa és aktivizmusa. Folyamatosan együtt dolgozott állatvédő szervezetekkel, még Putyinnal is találkozott ezzel összefüggésben. Gyakran került veszélyes helyzetekbe is az aktivizmusa miatt.

Szerintem soha nem fogta fel problémának azt, amikor bajba került ilyen ügyek miatt

– meséli Brandon a filmben.

A film utolsó húsz percében Pamela felkészülését láthatjuk első Broadway-szerepére. 54 évesen beválasztották Roxie Hart szerepére a Chicago című musicalbe. Az ikon a filmben azt mondja, először érezte azt, hogy komolyan veszik, pedig nagyon félt a feladattól. A musical hatalmas siker lett, a kritikusok mind dicsérték a színésznő játékát.

Nem vagyok áldozat. Őrült helyzetekbe kevertem magam, és túléltem

– mondja félmosollyal, de szomorú szemmel a film végén.