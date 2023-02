Annyira felkavaró ez az új horrorfilm, hogy a magyar mozik be se merték mutatni

Végre kijelenthetjük, hogy az európai horror virágzik? Nagyon úgy tűnik, mert az öreg kontinens alkotói a közelmúltban egyszerűen képtelenek voltak hibázni. Kiemelünk azért párat, nehogy valaki megvádoljon minket, hogy csak a levegőbe beszélünk. Csak az elmúlt pár hónapban megrázott minket A keltetés, A látogatás, és Az ártatlanok is. Ezek közül az elsőben egy kislány furcsa tojást dédelgetve jött rá szörnyű családi titokra, a másodikban egy dán és egy holland família barátsága durvult el, míg az utolsóként felsorolt film nem hétköznapi, szuperhős kisgyerekről mesélt. Mindre igaz, hogy a látottaktól egy-egy hétig nem tudtunk aludni.

Ami a durvulást illeti, a február 3-án az HBO Maxon bemutatott Malacka (Piggy) sem szégyenkezhet. Bár a filmmel kapcsolatos képek és trailerek egy véres slashert ígérnek, ahogy haladunk vele, úgy válik egyértelművé, hogy a rendező picit sem volt bereccsentve attól, hogy társadalmilag fontos témákhoz nyúljon egyszersmind. A Malacka nem csak azzal ráz meg, hogy hullanak benne a kezek, lábak, és fröcsög a vér, hanem a főszereplővel együtt minket, nézőket is lelki terrorba kényszerít. A pszichológiai horror pedig a végére legalább annyira elviselhetetlenné válik számunkra is, mint szegény főszereplőnek.

A Malacka története egy túlsúlyos tinédzserről, Saráról (Laura Galán) szól, aki egy apró faluban lakik, az isten háta mögött. Mindez azért kellemetlen, mert hősünknek nincs hova menekülnie a saját élete elől. Sarának problémákból jó adaggal jutott, a helyi szép lányok folyton szekálják, a bullying pedig kezd eldurvulni... egy alkalommal kis híján belefojtják az általuk röfinek csúfolt tizenévest a strandon a vízbe. A filmet jócskán árnyalja, hogy az Extremadura névre keresztelt településen egy sorozatgyilkos is garázdálkodik, aki meglátja a Sara elleni kegyetlenkedést, fogja magát, és a hazafelé sétáló Macát (Claudia Salas) és barátnőit elrabolja.

Az előző bekezdésben taglalt jelenet, mármint a fojtogatás és az emberrablás azért is kulcsfontosságú, mert a készítő, Carlota Pereda 2018-as, amúgy a Youtube-on ingyen megtekinthető rövidfilmje ennyiből állt. Miután a nagyjából 14 perces alkotás több fesztiválon is díjakat zsebelt be, jött a nagy ötlet, hogy ki lehetne bővíteni ezt egy egész estés horrorrá. A rövidfilmben is jól teljesítő Laura Galánt megtartották, és

olyan komplex kis forgatókönyvet rittyentettek a pár perces alapötlet köré, hogy csak elégedetten tudunk csettinteni.

Még úgy is, hogy itt-ott azért a Malackában érezhető üresjárat, vontatottság, leginkább a családi szálon, nagyszerű húzás volt, hogy a megviselt lányt még nyomorultabbá tették a 90 perces változatban: mégpedig úgy, hogy egy bántalmazó, és toxikus anyát írtak Sarának, aki folyton a túlsúlyos lány vérét szívja.

A tinédzserek által elkövetett bullying, a mérgező családi környezet, valamint a rosszfej helyiek kombinációja ahhoz vezet, hogy amikor lehetősége lenne Sarának, hogy szóljon róla, hogy a lányokat megverték, kocsiba taszigálták, és valószínűleg elvitték őket megölni, egy árva léleknek sem szól. Sőt, a leginkább a Stockholm-szindrómához hasonló okból elkezd a film főszereplője vonzódni az őrült sorozatgyilkoshoz, akivel egy ízben egy intim együttlétet is lezavar.

A film kegyetlenül játszadozik velünk, hiszen a végéig nem válik egyértelművé, hogy vajon a mindenki által megvetett Sara milyen útra lép. Megmentővé avanzsál-e, vagy pedig inkább Stephen King beteg sztorijához, a Carrie-hez hasonlóan egy bosszúálló, meghasonlott megoldást választ-e. A Malacka posztere alapján előre lehetetlen megmondani, és pont emiatt izgalmas ez a másfél óra, amit az elcseszett karakterek társaságában töltünk.

Ez az új spanyol film úgy tud horrorisztikus, és sokkoló lenni, hogy tulajdonképpen egyetlen jumpscare sincsen benne, és végig verőfényes nappal, a tikkasztó spanyol vidéken játszódik.

A főszereplő, és az őt terrorizáló színészek nagyszerű alakításai, valamint a finom, de azért beteges megoldások, mint például az úszómedence alján székhez kötözött vízihulla, egykönnyen elérik, hogy így is a frász jöjjön ránk. A Malacka kimérten halad előre, és tényleg csigalassan építkezik, hogy aztán az utolsó 20 percben úgy fröcsögjön a vér, a legszebb és legmocskosabb slasher pillanatokat megidézve a filmtörténelemből, hogy csak na.

Konkrétan vérzett a szívünk nekünk is, hogy végül egyetlen magyar filmforgalmazó sem merte bevállalni, hogy vászonra tűzzék ezt a rejtett spanyol horrorkincset. Szerencse, hogy az HBO Max fel szokta karolni az elhanyagolt európai újdonságokat, és a fentebb említett Az ártatlanokhoz hasonlóan legalább streamingre elhozzák őket.

Ritka az olyan sokrétű, és szépen elemezhető, elgondolkoztató horror, mint a Malacka. Ami bármennyire is tűnik első blikkre sima bosszúpornónak, sokkal több annál. Jellemrajz a modern bullyingról, a toxikus családokról, brutális köntösbe öltöztetve.

7,5/10

A Malacka szinkronnal és magyar felirattal elérhető az HBO Maxon.