R besorolású, csak felnőtteknek szánt romantikus komédia? Régen Dunát lehetett volna rekeszteni ezzel a műfajjal, olyan klasszikusok jöttek jobbról-balról, mint az Amerikai pite, a Felkoppintva, a 40 éves szűz, a Lepattintva, a Túl jó nő a csajom vagy a Superbad... mostanra viszont, főleg Judd Apatow gyengélkedésével – 2022-ben az értékelhetetlen A buborékkal jelentkezett legutoljára a mester a Netflixen – látványosan visszaszorultak ezek a nem túl píszí alkotások.

Az Ismerős a múltból (Somebody I Used to Know) című új vígjáték már a posztere alapján egészen merésznek tűnt:ezen a főszereplő, a Communityből ismert Alison Brie anyaszült meztelenül rohan egy réten. A kérdés már csak az volt ezek után, hogy átverés-e a promóanyag, vagy tényleg felidézi az elég perverz filmklasszikusokat a Dave Franco által rendezett és ügyesen Valentin-nap elé időzített párkapcsolati dramedy.

A történet középpontjában egy Ally (Alison Brie) nevű nő áll, aki a szórakoztatóiparban dolgozik éjt nappallá téve, annak ellenére is, hogy egyre jobban ki van égve, mert nem érzi otthon magát a trash-realityk világában. Amikor a műsorát elkaszálják, hősnőnk fogja magát, és hazamegy, hogy vidéken eressze ki a gőzt, de öt percnek sem kell eltelnie, és összefut expasijával, Seannal (Jay Ellis). Ők ketten újra elkezdenek összemelegedni, ám kisvártatva fény derül rá, hogy hiába csattan el egy csók is köztük, Sean éppen az esküvőjére készül egy sokkal fiatalabb, Cassidy (Kiersey Clemons) nevű lánnyal. Ally kiteszi tehát a célkeresztet, ám arra ő se számít, hogy Seannal és Cassidyvel furcsa szerelmi háromszögbe keveredik.

Amikor azt mondjuk, hogy az Ismerős a múltból csak felnőtteknek való, nincs szó semmiféle túlzásról. A film visszatérő gagje, hogy Alison Brie karaktere akárhányszor betoppan a szülői házba, rajtakapja az anyját, ahogy a nevelőapjával szexel. De ezenkívül sem túlzottan szemérmes Dave Franco újdonsága, kapunk az arcunkba premier plánban péniszfotót, a főszereplő folyton a közszemlére tett melleivel hergeli a násznépet, valamint látványosan újraéli fiatalkorát, amikor visszatér régi nudista életstílusához. Ezekhez képest már-már visszafogott csavar, hogy ahelyett, hogy Ally az exét próbálná ténylegesen visszaszerezni, rámegy a menyasszonyra. Szóval van itt minden, jócskán elszabadul a ló a karakterekkel a potom 100 perces játékidő alatt.

Az Amazon Prime dramedyje meghúzza azért a határt, és nem süllyed le teljesen az Amerikai pite bugyutaságának szintjére. Alison Brie karakterét például egy pillanatig sem tárgyiasítják, a 2000-es évek eleje ebből a szempontból elég alja korszak volt, és 2023-ban már nem fér bele hasonló. Sőt, a film végig erős nőként kezeli Allyt, aki keresi a helyét a világban, és szépen lassan rájön arra, hogy ahelyett, hogy folyton másoknak akarna megfelelni, a saját útját kell járnia. Szájbarágós a mondanivaló, hiszen egy ponton konkrétan be is nyögi a hősnő az angol címet, azt, hogy a fiatal Cassidyben saját magát látja, amikor még égett benne a tűz, mégis valahogy működik a kinyilatkoztatás.

Dave Franco a rendezői debütálása, A titkok háza (The Rental) után újfent belenyúlt a tutiba, mert az Ismerős a múltból egy teljesen korrekt, néha röhögős, néha pityergős limonádé lett.

Ráadásul sikerült jól összeválogatnia a szereplőket, nyilván Alison Brie-vel, aki a való életben a készítő felesége, szívesen dolgozik együtt, de a többieket, Jay Ellist és Kiersey Clemonst is jól megtalálta – a trió tagjai között pedig végig szinte késsel lehet vágni a feszültséget. Van köztük kémia, rendesen. Ehhez adjuk hozzá Brie korábbi kollégáját, a Community című sorozatban a frenetikusan vicces Abedet alakító Danny Pudit, aki itt is nagyon jó, a maga kis bolondozásaival remek comic reliefet szolgáltat nekünk, nézőknek.

Persze, mivel az Ismerős a múltból az 1990-es, 2000-es évekből merítkezik, ezért a montázsok, valamint a rengeteg popzenei betét sem hiányozhat. Valahogy emiatt sem tudunk dühöngeni, mert nosztalgikus élményt ad a húzás. A tapló humorról nem is beszélve, és mivel a Dave Franco és Alison Brie által közösen jegyzett forgatókönyv elég kiszámíthatatlan, ezért a legvégéig fenntartja az érdeklődésünket a sztori. Ilyen se volt mostanában, ahogy az elején írtuk, a műfaj tényleg haldoklik, de minden gagyisága ellenére mi szívesen elnézegetünk egy-egy ilyen alkotást. És tényleg ideje lenne, hogy valaki Judd Apatow helyére lépjen végre. Talán épp Dave Franco lesz az? Esély ez alapján a film alapján van rá.

7/10

Az Ismerős a múltból magyar felirattal elérhető az Amazon Prime-on.