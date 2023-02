Ez a legijesztőbb horrorfilm a TikTok-közösség szerint, amit valaha láttak

A filmes műfajok közül talán a horrorban találhatjuk a legkreatívabb alkotásokat. Az évek során egyre nagyobb teret nyert a kísérletezés a rendezők között, a Skinamarink című alkotás ennek az iskolapéldája. A filmet a TikTok-közösség is felkapta, sokak szerint ez a legijesztőbb horror, amit valaha láttak.

Fotó: Shudder / YouTube

A Skinamarink egészen páratlan a filmkészítés terén, de az internetes horror-alkotások között csak egy a sokból. Ez nem meglepő, hiszen a rendező, Kyle Edward Ball korábban Heck címmel készített ugyanerre a koncepcióra épülő kisfilmet a YouTubra. A Skinamarink ennek az egészestés verziója, az viszont már kérdéses, hogy érdemes volt-e ilyen hosszúra nyújtani az amúgy érdekes sztorit.

A film egy népszerű internetes creepypasta koncepcióra épül. A creepypasták sötét, félelmetes történetek, amiket a felhasználók egymás között osztottak meg, leginkább a 4chan nevű netes platformon.

Azóta ezek kinőtték magukat, és ma már mindenki hallott Slandermenről, sőt, a karaktert Hollywood is megfilmesítette.

Kyle Edward Ball is tagja volt a creepypasta közösségnek, a nézőitől YouTube-on kapott rémálom-sztorikból készített videókat. A gyerekorri félelmek és a nosztalgia gyakran megjelentek az alkotásaiban.

A Skinamarink analóg horror is erre épít. A történéseket két kisgyerek szemszögéből látjuk. A testvérpár, Kaylee és Kevin bent ragadnak a házukban, miután az összes ajtó és ablak eltűnt, apjukat pedig nem találják. A filmben kevés párbeszéd hallható, inkább a látványon és az atmoszférán van a hangsúly. A film azt az érzést szeretné átadni, amikor gyerekként éjszaka felébredtünk, és még megmozdulni is féltünk a sötétben.

Ball nagyon jól használja a tévé zajait, a hátborzongatónak ható gyerekdalokat és a kékes színeket. Egy-két jumpscare (váratlan és ijesztő jelenet, aminek a hatására a néző annyira megijed, hogy megmozdul, de akár fel is ugrik) is bekerült az amúgy lassú filmbe, ezek viszont kicsit kidobják az embert a film hangulatából.

Erős túlzás azt mondani a Skinamarinkre , hogy a legijesztőbb film, amit valaha láttunk. Bár valóban kísérteties az alapkoncepció és a képi világ, a film hosszúsága számomra elvesz az élvezetből. Nem véletlenül lett az analóg horror internetes műfaj, hiszen a stílus inkább a rövidebb videóformátumhoz illik.

Kalózkodással jött a siker

A film sikere abban rejlik, hogy a híre szájról szájra terjedt a 2022-es Fantasia Film Festivalon való bemutatása után. A Skinamarink lekalózkodott részletei elkezdtek terjedni a YouTube-on, a TikTokon és a Redditen.

Akik nem tudtak a filmről, azoknak fogalmuk sem volt, mit néznek, a „házivideó” stílus pedig félelmetesen valóságossá tette a részleteket.

A produkciót később az amerikai Shudder horror streamingplatform vásárolta meg. A film terjedését sokan az 1999-es Ideglelés – The Blair Witch Project promóciójához hasonlítják. De míg az utóbbit a készítők akarták valóságosnak beállítani, ezért készítettek hozzá weblapot és terjesztettek részleteket, addig a Skinamarinknál ezt már az internet népe kreálta, a rendezőtől függetlenül.

Egyre több internetes kultúrára épülő horror érkezett és érkezik. A We’re All Going to the World’s Fair 2021-ben indította el a lavinát, most épp a Skinamarinket sztárolják, és 2023-ban érkezik a The Backrooms az A24 stúdiótól, ami a „hátsó szobák” szimuláció teóriáját veszi elő. Úgy tűnik, végre bekerültek ezek a történetek a mainstreambe, most már csak az a kérdés, hogy hozzák-e majd ugyanazt a rettegést, mint a netes tartalmak.

5/10