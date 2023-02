Elindult a SkyShowtime, elképesztő extra kedvezménnyel streamelhet

Hét másik európai országgal együtt ma végre Magyarországon is elindul a SkyShowtime.

De mi értelme van egy újabb streamingszolgáltató platformnak?

– tette fel a kérdést több újságíró is Varsóban a SkyShowtime sajtóeseményén.

Filmrajongók esetében erre a válasz egyértelmű, ám hétköznapi igényekkel rendelkező felhasználóként teljesen jogos a kérdés. A Netflix, az HBO Max, az Apple TV, a Disney+, az Amazon Prime vagy akár az RTL+ után még egy platformmal bővült a lista, érdemes megnézni, hogy van-e értelme egy újabb előfizetésnek?

Kezdjük a legtöbb embert érdeklő kérdéssel, hogy mennyibe kerül havonta a SkyShowtime-előfizetés. Valószínűleg a cég is tisztában volt azzal, hogy valami extra akcióval kell felhívniuk a figyelmet magukra, hogy meggyőzzék az embereket egy újabb előfizetésről, ugyanis egy kifejezetten előnyös ajánlattal indítanak.

Na de mennyi az annyi?

Azoknak, akik egyből bizalmat szavaznak a SkyShowtime-nak, életre szóló kedvezményt ígérnek:

a most regisztrálók életük végéig féláron juthatnak hozzá az előfizetéshez,

ami a jelenlegi havi 1999 forintnál mindössze 999 forintot jelent – ezzel a Magyarországon elérhető konkurensek közül egyedül az Amazon Prime tud versenyezni. Hogy ez az életre szóló ajánlat meddig érvényes, arról bővebb információ nincs, csak a gyors vásárlásra késztető „korlátozott ideig” olvasható az oldalon.

Fontos, hogy csak azok juthatnak hozzá kedvezményesen az előfizetéshez, akik a SkyShowtime weboldalán keresztül regisztrálnak. Ha mindezt az appon belül teszik, akkor csak teljes áron tudnak előfizetni a szolgáltatásra.

A 999 forint tagadhatatlanul jó ár a piacon jelen lévő többi streamingóriáshoz viszonyítva, illetve akkor is, ha számításba vesszük a tényt, egy mozijegy ára itthon ennek az összegnek a kétszerese. Ha a szolgáltatás teljes árát viszonyítjuk a többi platform előfizetéseihez, akkor is az egyik legkedvezőbb ajánlat eddig az övék, kivételt képez az RTL+, ami havonta 1990 forintba kerül. (HBO Max: 2390 Ft, Netflix: a legolcsóbb előfizetés 2490 Ft, Disney+: 2490 Ft, Apple TV+: 2790 Ft, Amazon Prime Video: 5,99 euró, azaz körülbelül 2300 Ft, de az akciós előfizetés 899 forint.)

Ránk szabott kínálat

Így a kérdés már csak az maradt, milyen tartalmak kerülnek fel a kínálatba, és mire lehet számítani a jövőben a SkyShowtime-tól, hiszen nem csak az ár a döntő egy új előfizetésnél.

Igazából két előnye van a SkyShowtime-nak. Az egyik, hogy itt lehet majd megtekinteni két nagy hollywoodi stúdió, azaz a Paramount Pictures és a Universal Pictures filmjeit, és ez nemcsak a régi klasszikusokra igaz. Ahogy azt már például az HBO Max esetében a Warnertől is megszokhattuk, a SkyShowtime is azt ígéri, a premierek után a legújabb filmek is felkerülnek a platformra.

Monty Sarhan, a SkyShowtime vezérigazgatója Varsóban azt nyilatkozta, hogy nincs egy egységes határidő, hogy a stúdiók új mozifilmjei a premiert követően hány nappal kerülnek fel a SkyShowtime felületére, ugyanis vannak filmek, amiket nagyvászonra álmodtak meg, mint például a Top Gun: Maverick. Az ilyen típusú alkotásoknak több kifutási időt hagynak, mielőtt streamelhetővé teszik őket.

Ám a SkyShowtime nagy ígérete – és ez teszi külön érdekessé a platformot –, hogy próbálják a felületet olyan tartalmakkal megtölteni, amik relevánsak a közép- és kelet-európai piacon. Monty Sarhan úgy fogalmazott, hogy figyelembe veszik az igényeket és azokhoz igazítják a kínálatot. Ennek egyik jele, hogy a Warner Bros Discoverytől megvásárolták az HBO Maxon mindössze három hónapig futó A besúgó című magyar sorozatot is. Monty Sarhan a varsói sajtóeseményen külön kiemelte Szentgyörgyi Bálint produkcióját, mert szerinte remek lehetőség, hogy a sorozat náluk újra elérhetővé válik.

Nagyon úgy tűnik, hogy a SkyShowtime próbálja betölteni azt az űrt, amit az HBO hagyott, ugyanis a Varsóban hallottak alapján saját gyártású tartalmakra is számíthatunk a platformtól.

A bevezetéstől kezdve az alábbi filmek lesznek elérhetők a nézők számára: Ambulance, Downton Abbey: A New Era, Jerry and Marge Go Large, Jurassic World Dominion, Ray Donovan: The Movie, Redeeming Love, The Bad Guys, The Hanging Sun, The Northman és Top Gun: Maverick.

Sorozatok közül pedig a következő címekkel találkozhatunk: 1883, 1923, A Friend Of the Family, All The Sins, American Gigolo, Funny Woman, Halo, Law & Order 21. évad, Let The Right One In, Mayor of Kingstown 1. és 2. évad, Pitch Perfect: Bumper In Berlin, Star Trek: Strange New Worlds, Souls, Super Pumped: The Battle For Uber, The Best Man: The Final Chapters, The Calling, The Fear Index, The First Lady, The Midwich Cuckoos, The Offer, The Rising, Tulsa King, Vampire Academy és Yellowstone.

A következő hónapokban a SkyShowtime-ra érkező nagyszabású új filmek és sorozatok közül a legjobban vártak között nézhetők: A Town Called Malice, Belfast, Drift – Partners In Crime, Lioness, Nope, Minions: The Rise of Gru, Rabbit Hole, Smile, The Black Phone és The Great Game.

A SkyShowtime műsorai a www.skyshowtime.com weboldalon és a SkyShowtime alkalmazáson keresztül az Apple iOS-, tvOS-, Android-eszközökön, Android TV-n, Google Chromecast és LG TV-n, a Samsung Smart TV-ken keresztül is nézhetők.

A SkyShowtime a Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME, Sky Studios és Peacock új prémium filmsorozatait, gyerek- és családi tartalmait, ikonikus filmjeit és teljes évados sorozatait vonultatja fel kínálatában.