A Netflix elhozta nekünk a tökéletes filmet Valentin-napra

Biztosra mentek a Netflixnél, amikor a Nálad vagy nálam? (Your Place or Mine) című vadonatúj romantikus komédiát megcsinálták. Elvégre a főszerepekre beválogattak két olyan amerikai színészt, egészen pontosan Reese Witherspoont és Ashton Kutchert, akik erre a zsánerre építették karrierjük nagy részét, készítőnek pedig megnyerték Az ördög Pradát visel forgatókönyvíróját, Aline Brosh McKennát. Igaz, hogy pár nappal a szerelmesek ünnepe előtt, február 10-én jött meg az online videótárra, és a kivitelezését illetően a remek csapat ellenére itt-ott azért billeg a Nálad vagy nálam?, idén a legjobban ajánlható néznivaló Valentin-napra, és arra is lett tervezve. A nézők gyorsan rá is találtak idehaza, cikkünk írásának pillanatában ez a legnézettebb film a Netflixen.

A nagy kérdés, hogy ugyan minek néznénk meg egy százezredik filmet arról, hogy egy, a munkájának élő magányos nő és egy kezelhetetlen, örökifjú playboy egymásra találnak-e? A Nálad vagy nálam? hiába tűnik úgy, nem erre a túlhasznált premisszára épít. Tudják ugyanis a készítők, hogy mi, nézők tisztában vagyunk vele, hogy a főszereplők össze fognak jönni. Inkább azt vizsgálja ez az új film, hogy vajon az egymással 20 éve elválaszthatatlan barátságban lévő Debbie és Peter ugyan mi a fenéért nincsenek már régóta párkapcsolatban?

A Netflix filmje nemcsak a megcsavart alapsztorija miatt érdekes néznivaló, hanem azért is, mert a két főhőst a játékidő nagy részében nem is látjuk egy helyen. Debbie-ék barátsága amolyan online távkapcsolat, telefonálgatnak egymással, videóchatelnek, de mivel egyikük Los Angelesben él, a másik meg New Yorkban, ezért nem sűrűn futnak össze egymással. Vizuálisan a film mégis ügyesen hozza össze a tévénkre a két embert, osztott képernyőn keresztül nézhetjük Debbie és Peter csevegéseit és civakodását. Van is miért veszekedniük, de ebbe rögtön jobban belemegyünk.

A sztori annyi, hogy a Reese Witherspoon által játszott Debbie-nek több pénzre van szüksége, hogy ellássa a drága gyógyszerekre szoruló kisfiát, ezért New Yorkba indulna továbbképzésre. A nő úgy összességében jól ki van égve, nem elégedett könyvelői munkájával. Ami a melót illeti, a Nagy Almában tengődő Peter (Ashton Kutcher) is épp szenved, így amikor Debbie babysittere lemondja a felvigyázást, a fickó felajánlja, hogy vigyáz addig hősnőnk tinédzser fiára.

Debbie és Peter egy hétre életet cserélnek tehát.

Merthogy beköltöznek egymás lakásába, és rájönnek, hogy hiába öribarik, mégse ismerik egymást annyira, mint azt addig gondolták.

Nyilván egy romkomról van szó, így a Nálad vagy nálam? alapvető célja a könnyed szórakoztatás. Ugyanakkor visszafogottan, de bedobál az író-rendező Aline Brosh McKenna olyan dolgokat is a levesbe, mint a megbánás, a rossz döntések következményeinek viselése. A főszereplő páros egy ilyen filmet lazán, rutinból lehoz papíron, de a valóságban mindez csak félig jön össze. Bár Reese Witherspoon az elmúlt években olyan drámaibb szerepekben brillírozott, mint a Hatalmas kis hazugságok, a Vadon, és a The Morning Show, láthatóan nem felejtette ő el a Doktor Szöszi-s napokat sem. A színésznő ezt a két oldalát vegyíti össze Debbie megformálásánál, és az ő részéről kapunk egy viszonylag erős, kedvelhető női karaktert. Ashton Kutcher azonban ugyanezt nyomja már sok éve, ő nem okoz semmiféle meglepetést, és talán a színész unott játéka miatt megy félre a két karakter, Debbie és Peter összhangja főleg.

A Nálad vagy nálam?-ban akadnak üresjáratok, bénán megírt, szirupos párbeszédek, és lelketlenül vágyakozó pillantások, főleg Kutcher részéről – azt viszont ki kell emelnünk, hogy a mellékszereplői gárda ebben a filmben páratlan. Nem sűrűn mondunk ilyet, de a Zoe Chao által hozott Minkának spin-offot követelünk, a szép, fiatal, első ránézésre tipikus nagyvárosi divatbloggernek tűnő csaj fityiszt mutat az elvárásainknak, amikor kiderül róla, hogy igenis tanult, diplomás ember. Illetve Peter szálán a kevésbé zöld Yodaként említhető, tanácsadói szerepkörben forgó Tig Notaro-féle Alicia is csúnyán lopja a show-t.

Igaz, hogy a közel 120 perces játékidő nem áll jól ennek a filmnek, és elfárad, a végső jelenet, a nagy egymásra találás mégis valahogy működik. Újfent nyálas, picit elsietett és kidolgozatlan, de még az is előfordulhat, hogy így is meghatódik valaki az elkerülhetetlen egymás nyakába boruláson. Főleg, ha akad olyan a nézők között, aki valamelyik barátjával jött össze, sok-sok évvel azután, hogy egymást kerülgették.

A Nálad vagy nálam? inkább jobban, mint rosszul idézi meg a 90-es évek romkomjainak hangulatát, és annak ellenére, hogy néha lelketlen a kivitelezése, a humora megmosolyogtat, és a szívet is meg tudja melengetni.

Nem kellett volna már sok ahhoz, hogy a Netflix új filmjéből instant romantikus klasszikus legyen, de így is jól szórakoztunk rajta. Valentin-napra egyenesen kötelező.

7/10

A Nálad vagy nálam? szinkronnal és magyar felirattal elérhető a Netflixen.