Star Trek-sztár az Indexnek: A mi Spockunk az eddigi legjóképűbb

„Hosszú és eredményes életet!” – ismerősen csenghet Spock köszönése bárkinek, aki picit is kedveli a Star Trek univerzumát. A trekkie-knek jó hír, hogy a február 14-én elindult SkyShowtime egy csomó Star Trek-filmet és -szériát elhozott nekünk, köztük a Magyarországon eddig nem látható Star Trek: Különös új világokat is, melynek különlegessége, hogy az 1966-os The Original Series előzménysorozata, és a szereplőgárdájában ikonikus karakterek is megfordulnak. A Star Trek: Különös új világok két sztárját, a fiatal Spockot alakító Ethan Pecket és az Egyes szerepében látható, korábban az X-Ment is megjárt Rebecca Romijnt exkluzív interjú keretében faggatta ki az Index a sorozattal kapcsolatban, a beszélgetés helyszíne a SkyShowtime amszterdami megnyitója volt.