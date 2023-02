Szexi ügyvédnővel támad a Netflix új sorozata

A Bridgerton család 2020-ban újat mutatott a tévéfanatikusoknak, a Shonda Rhimes istállójában csinált és a Netflix kínálatába tűzött széria szexivé és szórakoztatóvá tette a 19. század díszes kosztümjeiben forgolódó nemesek hétköznapjait. Igaz, a jól megírt történet hiányzott A Bridgerton családból, és ezért guilty pleasure-nél, vagyis bűnös élvezetnél több soha nem lett belőle, de ezt az irányt egyértelműen felvirágoztatta. Azóta olyan hasonszőrű címek futottak, mint a Nagy Katalin – A kezdetek, A császárné, a filmek közül a Lady Chatterley szeretője, és még sorolhatnánk. A műfaj most egy újabb erős újdonsággal bővült, a Netflixre futott be február 15-én a Lidia ügyvédnő című olasz sorozat, mely amennyire fülledt lett, olyan minőségi is egyszerre.

A Lidia ügyvédnő egy csapásra megdönti azt a tévhitet, hogy az ehhez hasonló könnyedebb, limonádé sorozatokat elég a jól adagolt meztelenkedéssel eladni. Az első két rész alapján ugyanis egy meglepően fordulatos krimiszériát kaptunk, ami a fentebb felsorolt alkotásokhoz hasonlóan valós történelmi személyeken alapszik. Ebben az esetben Lidia Poët figuráján, aki egy olyan korban, egészen pontosan 1883-ban igyekezett a jogban praktizálni, amikor a nőknek még nem illett karrieristának lenni, és ezért a kamara mindent elkövetett, hogy megakadályozza, hogy olyan személy lépjen be a tárgyalótermeikbe, aki bugyit és melltartót hord.

A Netflix új sorozatának hősnője egy rebellis, legalább akkora lázadó Lidia Poët, mint A vezércselben Anya Taylor-Joy ügyes sakkozója, Beth volt. Az ügyvédnő szabadon fekszik össze bárkivel, nem izgatja a házasság gondolata, sőt egy ponton ópiummal tömi magát egy félpucér emberekkel teli bordélyház kellős közepén. A szerepre nyilván egy talpraesett színésznőt kellett találni, aki ránézésre is van annyira karakán, hogy elhiggyük neki, hogy ilyeneket csinál. A készítők sikerrel jártak, a Tudhattad volna című miniszériából emelték ki Matilda De Angelist, aki az HBO minisorozatában konkrétan Nicole Kidman elől lopta el a show-t. Talán mondanunk sem kell, hogy itt is zseniális.

Ha lefejtjük erről a sorozatról a 18+-os jelenetekbe csomagolt kosztümös mivoltát, akkor is nagyszerű, amit a magjában találunk. Mert egy remek, csavaros ügyvédes sztoriról van itt szó. Az epizódok különálló ügyeket dolgoznak fel, míg van a háttérben egy komolyabb átívelő szál, vagyis Lidia kiüldözése a jogi szakmából és az erőfeszítések, amiket a főszereplő tesz azért, hogy visszafogadják, és nőként komoly ügyvédi pályája lehessen.

Az első két rész alapján a bűnügyek picit ismétlődőek, és nehezen állnak össze, ugyanakkor a slusszpoén és a rosszfiúk fenéken billentése kétszer is működőképes. Jó jel. Remélhetőleg a végéig sikerül fenntartaniuk a színvonalat az íróknak. Helyenként a Sherlockra is emlékeztet minket a Lidia ügyvédnő, és ezt abszolút dicséretnek szánjuk, legutóbb talán abban a Benedict Cumberbatch neve által fémjelzett sorozatban élveztük ennyire a nyomozgatást és a bűnözők megszívatását.

Amikor rámondják egy sorozatra, hogy limonádé, azt általában lesajnálóan teszik. Mi ebben az esetben korántsem, a Lidia ügyvédnő könnyen csúszik, de bőséggel van értelem és átgondoltság is mögötte.

Ebben a kosztümös szexizős műfajban ugye mindkettő ritkaságnak számít, már csak ezért is értékeljük a Netflix olasz újdonságát. Főleg, hogy az óvatosan adagolt feminista üzenet ugyancsak jól áll a produkciónak, és ebben a mindig karakán Matilda De Angelisnek nagy szerepe van, akinek zsigeri módon megy a menőzés.

Reméljük, ez nem megint egy olyan sorozat lesz, amit a Netflix egy évad után pofátlanul lelő, mert akkor nagyon mérgesek leszünk. A Lidia ügyvédnőben megvan a potenciál arra, hogy valami maradandó legyen a piacvezető streamingszolgáltatón. Három évadot simán látunk benne, annyi lendületet lazán hordoz magában a sztori. Idehaza amúgy az emberek rátaláltak, cikkünk írásának pillanatában a Netflixen a legnézettebb széria a Lidia ügyvédnő. Nem is méltánytalanul.

7,5/10

A Lidia ügyvédnő szinkronnal és magyar felirattal elérhető a Netflixen.