Rátapadtunk a képernyőre, olyan izgalmas ez az új sorozat

Pedig nem is kell olyan messzire visszamennünk a múltba, hogy ütős címeket találjunk náluk. Az ABC-n 2004-ben bemutatott Lost – Eltűntek a mai napig megállja a helyét, és újranézve is érződik rajta, hogy örök érvényű alkotás. De hasonlóképp dicshimnuszt lehetne zengeni a FOX-on vetített A szökés eredeti négy évadáról, és bár ezzel lennének, akik vitatkoznak, a CBS-féle Jerichót és az NBC-s Hősöket is ide tudnánk sorolni. Az országos amerikai tévétársaságok mostanra csúnyán lemaradtak az olyan prémium kábelcsatornákhoz képest, mint az HBO és az AMC, hogy a gőzerővel zakatoló streamingipart ne is említsük, a Netflixszel és társaival az élen... de úgy tűnik, hogy bár hátul kullognak, még mindig van itt egy-két felvillanás.

Egészen pontosan az Alaska Daily című vadonatúj drámasorozatra gondolunk, amelyet a tengerentúlon tavaly októberben mutatott be az ABC, hazánkban pedig február 8-án a Disney+-on startolt el a Hilary Swank (A fiúk nem sírnak, Millió dolláros bébi) nevével fémjelzett produkció. A történet középpontjában egy díjnyertes újságírónő, Eileen Fitzgerald áll, aki egy zaftos sztorijába belebukik, ám mielőtt cancelt kapna, és kiutálnák a médiából, magától felmond. Az Oscar-díjas színésznőnél lehetetlenség lett volna illőbb arcot találni a folyton feszült, szigorú, karrierista zsurnaliszta eljátszására, akinek pár hónappal a botránya után kopognak az ajtaján.

egykori főnöke az, aki Alaszkába hívja, hogy menjen egy kis, helyi újsághoz riporternek.

A sorozat alapfelállása elég kockázatos. Még úgy is, hogy a kisvárosi drámák érdekesek szoktak lenni, egy ABC-ben simán benne van, hogy unalomba fullad a történet. Épp ezért kellemes meglepetés az Alaska Daily, amelyben visszafogott módszerekkel, de izgalmasan mutatják be, hogy a vidéki amerikai újságírásban is vannak kihívások. Eileen megérkezése nyilván felpezsdíti az aprócska lap hétköznapjait, a Nagy Almából érkező nő ráadásul nem szürkül bele a környezetébe, hanem hasznos tanácsokkal, trükkökkel igyekszik segíteni kollégáit.

Ennek a felpörgésnek köszönhetően érdekfeszítő heti eseteket kapunk, jó kis fordulatokkal, na meg az elmaradhatatlan átívelő szálat eltűnt és meggyilkolt nőkről, akiknek a sorsával nem foglalkozik senki sem. A sorozat főszereplője is végső soron egy ilyen lezáratlan ügy miatt mond igent az alaszkai újságnak, és a második részben már elég nagy elánnal lohol a kihűlt ügy nyomai után. Az amúgy sem elhanyagolható izgalomhoz és a feszültséghez hozzáad, hogy mindemellett egy ismeretlen telefonáló életveszélyesen megfenyegeti hősnőnket, és Eileennek folyton a háta mögé kell néznie...

Hilary Swank kihozza a maximumot Eileen Fitzgerald figurájából, ráadásul ahhoz képest, hogy egy ABC-s sorozatról van szó, amelynek nem illik meghökkentenie vagy sokkolnia az átlag amerikai nézőt, még mélység és megtörtség is van a főszereplőben: a környezetváltás kissé rámegy az idegeire, és pánikbetegsége alakul ki, ami további rétegeket és megoldandó problémákat pakol a karakterre. Ami az Alaska Daily szereplőgárdáját illeti, a többiek is jól hozzák az egyszerű kisembereket. Vannak köztük csillogó szemű pályakezdők, életunt veteránok,

de legyen bármennyire is kis újság a Daily Alaskan, egy tulajdonság közös bennük: hajlandók lennének a lelküket is kidolgozni a lapért.

Az Alaska Dailyt úgy összességében jellemzi a hiperrealizmus, a visszafogottság, de az Oscar-díjas, Spotlight című filmet író és rendező Tom McCarthy itt is mindent elkövet azért, hogy a tét ne maradjon ki a végeredményből. Nem is marad, rég nem tapadtunk kisvárosi drámasorozat miatt ennyire a képernyőre. Nem azért, mert világot váltanak meg benne, hanem mert pár perc alatt úgy kibontják bizonyos karakterek gondjait és nehéz élethelyzetét, hogy érdekelni kezd, mi lesz a sorsuk.

A Disney+ új sorozata, amelynek első évada 10 részes lesz összesen, és hetente jönnek az új felvonások, igazi kultúrsokk nemcsak Hilary Swank Eileenjának, hanem nekünk is. Végre egy szépen és igényesen ábrázolt vidéki sztori, ahol jól megfogják a csendességet, az utcák kihaltságát, ahelyett, hogy – ahogy Magyarországon divat – otromba humorral és bunkó, buta emberekkel töltenék meg ezt a „falut”. Üdítő élmény, de komolyan, amikor nem nézik hülyének a kisvárosiakat. Az Alaska Dailyt nem ajánljuk, hogy bárki kihagyja. Főleg, ha a Tisztelt Olvasó mondjuk beleunt a Netflixbe, merthogy itt a túltolt woke-kultúra is meglepően szabad szájjal megkapja a magáét.

8/10

Az Alaska Daily magyar felirattal elérhető a Disney+-on.