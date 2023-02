Befutott az év legjobb sci-fi-sorozata

Az Apple TV+-nál elég nagy erőkkel zajlik a műhelymunka azért, hogy a sci-fi műfaját kedvelő sorozatrajongók ne maradjanak étlen-szomjan, és bár vannak olyan mellényúlások, mint az űrlényes Invázió, az Isaac Asimov regényklasszikusán alapuló Alapítvány, vagy a szerintünk gyorsan unalomba fulladó For All Mankind, így is előfordul, hogy nagyon látványosan betalálnak. A kötelező néznivalók közé tartozik az online videótáron a Jason Momoa főszereplésével készített posztapokaliptikus See és a Különválás című munkahelyi science fiction dráma is, főleg utóbbitól durrant el teljesen az agyunk, ahogy évadkritikánkban le is írtuk.

Most egy újabb sci-fi-trónkövetelő érkezett az Apple istállójából, mégpedig Helló, holnap! (Hello Tomorrow) címmel, a félórás dramedyt február 17-én mutatták be, rögtön az első három epizódjával. A széria már abból a szempontból gyöngyszemnek számít, hogy egy retrofuturisztikus világba kalauzol, azaz ránézésre olyan, mintha az 50-es, 60-as évek Amerikájában járnánk, ugyanakkor nem sokkal a beton felett lebegő kocsik járják az utakat, robotpostások viszik reggelente a leveleket, és van, aki jetpackkel megy munkába, miután csókot nyomott a neje szájára búcsúzóul. Na és persze ne feledkezzünk meg főhősünkről, Jack Billingsről (Billy Crudup) sem, aki cégével megfizethető üdülést árul a kisembereknek, nem is akárhol, hanem a Holdon.

A Helló, holnap! igazából egy kicsavart Mad Mennek is nevezhető lenne, bár nem reklámügynökségen járunk, a főszereplők házaló ügynökök, akik a jó dumájukkal, kreativitásukkal és megnyerő személyiségükkel tolják le az emberek torkán a portékájukat. A már említett Jack kapja közülük a legalaposabb kibontást, látjuk a volt nejét, akit egy robot által elkövetett baklövés juttatott kómába, illetve a fickó húszéves fiát, Joey-t (Nicholas Podany) – utóbbihoz igyekszik a Helló, holnap! hőse közelebb kerülni, még a cégéhez is odaveszi a srácot, akinek konkrétan fogalma sincsen, hogy az őt pici korában elhagyó apjával parolázik lelkesen. A többiek… nos, ők is megérik a pénzüket, a Hank Azaria-féle Eddie sokat ironizál, Dewhane Williams Herbje igazi lúzer, szóval jókat lehet rajtuk szórakozni. Még úgy is, hogy papírmasék a mellékszereplők.

Amit az Apple TV+ új sci-fije nagyon jól csinál, az a világépítés és hangulatteremtés. Tényleg csak a Fallout-játéksorozatban láttunk ennyire jól megkomponált retrofuturisztikus környezetet.

Nem kell, csak két-három jelenet, hogy az ember álla leessen a részletektől. Az elején a The Morning Show-ért Emmyvel díjazott és itt is brillírozó Billy Crudup viszi el a hátán a show-t, a második-harmadik részre viszont megszaporodnak az emlékezetes jelenetek és ütősebb párbeszédek is. Mivel az első három részt mindössze másfél óra lenyomni, így érdemes a Helló, holnap! esetében ajtóstul rontani a házba, és darálni azt, lassú folyású a sztori, de a néző részéről a türelem kifizetődik.

Ahhoz képest, hogy a dolgok mennyire komótosan haladnak előre, a készítők rögtön az első epizód végén ellőnek egy brutálisan nagy csavart. Mi nem mondjuk meg, mi az, de jó húzás, mert plusztragédiát és izgalmat csempésznek ezzel a sorozatba. Már ha azt nem számítjuk, hogy a se nem jó, se nem rossz karakterek nyomában végrehajtók, dühös ügyfelek és még a hatóságok is loholnak néha.

Aki visszasírja a Jon Hamm által anno játszott Don Drapert, a fifikás embereit, és szívesen megnézne egy Mad Men-szerű tévésorozatot, sci-fis körítéssel, az ne habozzon, és próbálja be a Helló, holnap!-ot. Nekünk eddig nem csak a február, hanem a 2023-as év legnagyobb meglepetése ebben a zsánerben.

Simán lehet, hogy lesznek még erősebb darabok a kis képernyőn, de addig is elnézegetjük ezt az Apple TV+-on, és jókat szórakozunk a kissé klisés, de azért ötletes apa-fia kapcsolaton, és azon, hogy úgy tűnik, bármilyen alternatív múltban vagy jövőben járunk, a simlis teleshoposok és a nyugdíjasokat ámító termékbemutatósok mindig velünk lesznek.

7,5/10

A Helló, holnap! magyar felirattal elérhető az Apple TV+-on.