Ennél mocskosabb valóságshow-t még soha nem csináltak

A MILF Manor (magyar címén Szingli anyák paradicsoma) úgy indul, mint bármelyik randizós valóságshow napjainkban: felcicomázott, alulöltözött nők tipegnek be indokolatlanul magas sarkú cipőkben egy luxusvillába, akik konkrétan a bemutatkozásuk során arról panaszkodnak, hogy ők aztán öt percet nem bírnak ki szex nélkül, ez a magas libidójuk átka. Eddig semmi különös nem lenne a TLC új realityjében, csakhogy ide 40-60 közötti, bevállalós anyukákat válogattak be, és a párkeresők között nem csak az a közös pont, hogy mindannyiuknak nagyjából egyformán nagyra fújt műmellük van, hanem az is, hogy buknak a fiatalabb férfiakra.

Ennyiből azt gondolnánk, hogy kitaláltuk, miről lesz szó a produkcióban, vagyis a készítők majd bezavarnak fiatal csődöröket, és különböző túlfűtött játékokkal hergelik a kedélyeket a Mexikó napsütötte partján fekvő villában. De vajon mi lesz a csavar? Merthogy csavarnak mindig lennie kell, a Too Hot to Handle (Ellenállhatatlan kísértés) is pont amiatt annyira vicces a Netflixen, mert a begőzölt fiataloknak megtiltják, hogy egymáshoz vagy magukhoz nyúljanak. Itt is van valami ilyesmi, csak még durvább. Amikor a hölgyeket szembesítik ugyanis azzal a nyolc férfival, akik közül válogathatnak majd, kiderül, hogy az elválasztófal másik oldalán a saját, felnőttkorú fiaik álldogálnak.

A sokk-faktor nagyjából akkora, mint a Balázs Show legkeményebb szembesítéseinél. Ugyan ki a fene akarna úgy randizni, hogy eközben az anyja árgus szemekkel nézi? Ráadásul idősebb nők közül válogatva... Megmondjuk mi a választ, senki. De nem csak a huszonéves fiúk mennek falnak a fordulattól – amiről állítólag a szerkesztők nem szóltak nekik, és az elfehéredett arcukból ítélve ezt el is tudjuk hinni –, hanem nyilván az anyukák is. Nehéz lehet azzal szembesülni, 40-50 évesen, hogy valakinek a fia az anyja korabeli nőket preferálja. A MILF Manor itt nem áll meg, a realityk történetének talán legneccesebb feladataiba kényszeríti bele a résztvevőket.

Kezdve az első epizóddal, amikor az anyák szemét bekötik, és felsorakoztatják velük szemben a félmeztelen fiaikat, akiknek a felsőtestének a kitapogatásával kell kitalálniuk a nőknek, hogy melyik lehet a gyerekük. A nyertesek lakosztályokat kapnak, a vesztesek meg mehetnek a pocsék helyre aludni. Nem is akárkivel, hanem a saját anyjukkal egy szobába. A magyar TLC-n már levetített második rész még tovább emeli a téteket, amikor a Wall of Secrets-játékban a legmocskosabb szextitkaikat cetlikre írják ki az anyák és fiaik, és találgatni kell, hogy vajon melyiket ki követte el. Aki a legjobban megdöbbenti a családtagját, az randit nyer. Megdöbbentő leleplezésekből akad is, hiszen olyan dolgok derülnek ki, mint hogy az egyik mutter bizony összefeküdt a fia legjobb haverjával – a vallomás jó kis drámát hoz magával, sírással, ajtócsapkodással, olyan kijelentésekkel, hogy

lehet, hogy anya vagyok, de nőként nekem is megvannak a magam igényei.

A szereplőválogatás jól sikerült, nagyon sokfélék a párkeresők. A legemlékezetesebb a harsány, direkt mindenkit megbotránkoztató Kelle, aki bármelyik fiút vinné magával az ágyba, rögtön az első estén. Ő az, aki rögtön az elején nemezisre talál Pola személyében, aki nem nézi jó szemmel, hogy szeme fényére, Jose nevű fiacskájára kiveti a hálóját a korosodó szőke bombázó. Velük csak SoYoung veszi fel a versenyt megbotránkoztatás terén, a többiek pár fokkal normálisabbak, és igyekeznek nem túl mélyre süllyedni. Persze ettől unalmasabbak és felejthetőbbek lesznek. Az ilyen műsorokban mindig a legbevállalósabb nők és férfiak pezsegnek igazán, és nyernek a végén. Szóval már most van tippünk a befutóra.

Nagyon érdekes látni, ahogy az elején felajzott nők egy-két pillanatra azért megilletődnek, és visszavesznek magukból. De aztán az indulatok megint elszabadulnak, a fiúk pedig láthatóan semmi rossznak nem elrontói, még ha ők is meg-megremegnek attól, hogy benne van a pakliban, hogy valamelyik új műsorbeli haverjuk a szemük láttára szedi fel az anyjukat.

Ami a kínosságot illeti, elképzelhetőnek tartjuk, hogy ennél mélyebbre már nem lehet süllyedni, bár a valóságshow-biznisz mindig meg tudja lepni az embert.

Ettől a MILF Manor még nem az ördögtől való, bőven lehet rajta szórakozni, már amennyiben a nézőnek az átlagnál magasabban van a tűréshatára, és némi feketehumorra való hajlam sem árt a részünkről. A manapság megszokott randizós műsorokból kezd kiveszni az él, főleg, hogy a Too Hot to Handle formátumát is már a sokadik évaddal próbálják újra és újra lenyomni a torkunkon. A TLC beleállt valami meglepőbe, és ahhoz képest, hogy mennyire rosszul is elsülhetett volna, egy korrekt szériát hoztak ki belőle.

Megbotránkoztató? Az. Nem való mindenkinek? Nem. De reality-imádók ki ne hagyják, mert ebben tényleg van kakaó, mégpedig bőven.

7,5/10

A magyar TLC idehaza február 14-én mutatta be a MILF Manort, az új részek keddenként érkeznek belőle, este 21 órakor. Magyar előzetes hozzá itt nézhető.