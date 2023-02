A Kokainmedve a legnagyobb állatság, amit valaha moziban láttunk

Bármilyen hihetetlen, de az idehaza február 23-án bemutatott, Kokainmedve című új horrorvígjátéknak valós alapjai vannak: egy 1985-ös eset, amikor az elítélt drogcsempész, Andrew C. Thornton II kénytelen volt egy csomó kokaint kihajítani a repülőgépéből a túlsúly miatt. Aztán a fickó is kiugrott, ám az ejtőernyője csütörtököt mondott, és ő meghalt. Három hónappal később és majdnem 100 kilométerrel odébb – a gép robotpilótára volt kapcsolva, és messzebb zuhant le – egy amerikai fekete medve teteme mellett találták meg a zsákmányt, Georgia államban. Az állat gyomra teli volt kokainnal, akkora adagot falt fel, hogy az élményt egyszerűen képtelenség volt, hogy túlélje. A Kokainmedvéből látványosság lett, később egy Kentuckyban található üzletláncban állították ki, ahol kitömve a mai napig megtalálható. Az eset pedig megihlette a filmeseket, akik a nyilvánvalóan sokkal visszafogottabb valósághoz képest egy agyament mozifilmmel hozakodtak elő.

A Kokainmedve a lehető legszorosabb értelemben vett trashfilm lett, abból a fajtából, amely igazából komolyan sem próbálja venni magát. Ennek a döntésnek megvannak azért a maga hátulütői, hiszen a történet nagy egésszé nem igazán áll össze például.

Olyan, mintha egymásra dobált, lazán összefüggő jeleneteket néznénk, és néha ott tombol a háttérben egy hatalmas, beszívott medve.

Ettől és a helyenként döcögő színészi játékoktól eltekintve a film tényleg az, mint aminek a címéből gondoljuk: egy véres, ellentmondást nem tűrő horrorisztikus vígjáték. Túl sok üdítőt nem érdemes bevinni rá, mert garantáltan kiprüsszögi a Tisztelt Olvasó az orrán keresztül, a röhögéstől... mi szóltunk!

Az alaphangulatról már az intró gondoskodik, a fekete medvékről olvashatunk okosságokat, Wikipédia-idézetek formájában, hogy nem sokkal később a Trónok harca-rajongóknak jól ismert Kristofer Hivjut lássuk egy nyúlfarknyi szerepben, aki egy Olaf nevű túrázót alakít, és barátnőjével először belefutnak a medvébe. Ez az a pont, amikor kicsit megremegünk, a címszereplő maci elég borzasztó CGI-vel készült, majd leesik a vászonról, hülyén és hihetetlenül mozog. De az emberek széttépése legalább jól megy neki.

Erről egy csapatnyi másik karakter is meggyőződik, biztos, ami biztos alapon, köztük két középsulis kisgyerek, Dee Dee (Brooklynn Prince) és Henry (Christian Convery), aki úgyszintén belefutnak a tomboló vadállatba. Egyiküket el is vonszolja magával a medve, és Keri Russell belevaló nővérkéjének be kell szállnia a buliba, hogy visszaszerezze a kislányát. Sajna ez a szál elég mostohán lett kezelve a rendező, Elizabeth Banks által, a készítő az erős alapozást követően elkezd összevissza csapongani. Behoz jó elemeket, például Margo Martindale béna vadőrét, és valami egészen zseniális cselekményt kanyarít a Han Solóval korábban nagyot bukott, de itt könnyfakasztóan jó Alden Ehrenreich figurájának.

Mégis, a Kokainmedve azon filmek sorába áll be, amelyek az emberi szereplőkkel bénán bánik, a már elhunyt Ray Liottát is elherdálja. Azt viszont aláírjuk, hogy

amikor a drogos medvének őrjöngenie kell, az néha tényleg nagyot üt.

Ami a belek kiontását illeti, a Kokainmedve remekül vizsgázik, szakadnak a kezek-lábak, patakokban ömlik a vér, és a trailerben is mutogatott, mentőautós szekvencia talán az év legszórakoztatóbb jelenete. Kár, hogy maga a film is elég sok sebből vérzik, így trashként kezelve se jöttünk ki róla annyira jó szájízzel, mint amire számítottunk. A másfél óra is picit túl hosszúnak érződött, a kohézió hiányában. A 80-as évekbeli hangulatot eltalálták, és a zenéket is, a vizuális megoldások azonban néha csípték a szemünket, és azt éreztük, elég lett volna, ha a Kokainmedve megmarad streamingen. A helye igazából ott lett volna.

6/10

A Kokainmedve jelenleg is látható a mozikban.