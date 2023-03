Új évaddal tért vissza a kedvenc sci-fi-sorozatunk

Miután a 2015-ös Az ébredő Erő és a két évvel később érkező Az utolsó Jedik finoman szólva sem váltotta be a Star Wars-rajongók reményeit, az új mozitrilógiát lezáró Skywalker korát sokan remegő gyomorral várták. A kétkedőknek igazuk lett, olyannyira, hogy a Disney azóta jegelte az egész estés folytatásokat. Helyette úgy döntöttek, hogy a messzi-messzi galaxist a tévéképernyőre költöztetik, mégpedig a Disney+-ra, és 2019 novemberében, a platform nyitócímei között indították el A mandalóri (The Mandalorian) című űrwesternsorozatot. A produkció öt évvel a Darth Vader és Palpatine császár által vezetett Galaktikus Birodalom bukása és az ellenállás győzelme után veszi fel a fonalat az eddig feltérképezetlenül hagyott peremvilágokban egy titokzatos Fejvadász főszereplésével.

A mandalóri első évada anno egy lehetetlen küldetéssel indított: a Pedro Pascal által játszott főhős, Din Djarin egy, az Erőre érzékeny csöppségre, Grogura bukkan, akit saját szakállára a gondozásába vesz, és mindenáron igyekszik megvédeni a gonoszoktól. Az eddig leadott két évadban a páros jókora megpróbáltatásokon megy keresztül, és még egy-két legendás jedibe is belebotlanak. Ám a kétéves kiképzést követően, amit Grogu Luke Skywalker mellett tölt el, a Gyermek végül visszatér „nevelőapjához”. Igaz, ahhoz, hogy valaki mindezzel tisztában legyen, látnia kell a Boba Fett könyve című testvérsorozatot is, amely időközben továbbfűzte kedvenceink sztoriját.

A Disney görcsös univerzumépítése előbb-utóbb félő, hogy rányomja a bélyegét A mandalórira, az eddig elkészült spin-off mellett jön még az anyasorozathoz kapcsolódó Ahsoka és a Skeleton Crew. Egyelőre azonban egyáltalán nem érezni, hogy Jon Favreau és Dave Filoni túlvállalná magát. A március elsején a Disney+-on debütált harmadik évad első része piszkosul szórakoztató, még mindig ez a legkönnyebben fogyasztható popcorn-sci-fi-sorozat a tévében.

Az új rész nyitójelenete az egyik legmenőbb belépő, ami eddig Star Wars-filmben vagy -sorozatban látható volt. Egy fiatal mandalóri beavatási szertartása sül el rosszul, támadásba lendül az ünnepély kellős közepén egy hatalmas víziszörny, és azt, hogy sok halott legyen, egyedül Din Djarin (Pedro Pascal) hathatós közreműködése akadályozza meg, aki régi-új űrhajójával, egy N1 vadászgéppel csap oda.

A kegyvesztett fejvadász ezt követően picit videójátékos megvalósítással vesz fel egy küldetést. ebből a szempontból nem sokat fejlődött a sorozat, de legalább némi felvezetést és képet kapunk, hogy mire számítsunk az új részekben.

Az évad eleje várhatóan arról fog szólni, hogy Din Djarin megpróbálja tisztára mosni magát, miután a különös fejvadászszekta szabályaitól eltérve sisak nélkül mutatkozott. Ehhez nem kevesebbet kell teljesítenie hősünknek, mint elmenni a szebb napokat látott, a Birodalom által lebombázott Mandalórra – a bolygót élőszereplős verzióban még nem láthattuk, már csak emiatt is izgatottan várjuk, hogy mi várja ott hősünket.

Az előző etap óta jó sokat, két évnél többet kellett várnunk a folytatásra, de megérte. Grogu, akit a rajongók egy időben Baby Yodaként is emlegettek, változatlanul aranyos, és lopja a show-t.

Jót tett a karakternek a Luke Skywalkerrel töltött idő, a csöppség magabiztosabban használja az Erőt, és mivel gyerekről van szó, sűrűn előfordul, hogy hülyeségekre.

Például hogy körbe-körbe forgassa magát egy székben vagy cukrot lopjon magának. Ezek a már-már running gagnek is beillő húzások nagyon jól állnak A mandalórinak, ahogy az is, hogy Jon Favreau-ék megtartották a sorozatot annak, aminek indult: űrwesternnek vagy inkább sci-fi-kalandszériának.

Ha jól számoltuk, Din Djarin és Grogu csak az első 30 percben három bolygót jár be, eközben gigaszörnnyel harcolnak, a fejvadász lenyom egy oldschool pisztolypárbajt néhány rosszarcúval, és még egy látványos űrbeli üldözés is belefér. A mandalóri megvalósítása és látványvilága rettenetesen filmes, a betétdalok Ludwig Göranssonnak köszönhetően fülbemászók, mindebből adódóan a szórakozási faktor nagyon magas, ha leül elé az ember. Hab a tortán, hogy az írásnál végre odafigyeltek arra, hogy a világot is építsék. Igaz, mindezt párbeszédek formájában teszik meg a készítők legfőképp, de így is jó hallani róla, hogy mi lett a kegyvesztett Gina Carano által játszott Cara Dune vagy a förtelmesen gonosz Moff Gideon (Giancarlo Esposito) sorsa.

Egyszerűen süt A mandalóriról, hogy rajongók csinálják rajongóknak, és ezt a legjobb értelemben mondjuk. Igaz, az Andor visszafogottabb, kémes stílusát is imádtuk, de a mainstream Star Warshoz még mindig ez a széria áll a legközelebb. Köszönhetően annak is, hogy A mandalóri teli van furcsa, néha rémisztő, néha vicces űrlényekkel, akiknek a hiányát sokan emlegették az Andor esetében.

Igaz, hogy a játékidő megint nyúlfarknyi, és végig azt néztük, ahogy a főszereplők A-ból B-be mennek, ott intézkednek, harcolnak, majd haladnak B-ből C-be, picit sem vagyunk emiatt mérgesek. A körítés annyira hangulatos, annyira Star Wars-os, hogy tátott szájjal ülünk a tévé előtt, és talán mondanunk sem kell, hogy ebből a kalandfilmes stílusból mostanság hiány van, főleg, ha sci-fis körítésben vágyunk hasonlóra. A mandalóri ebből a szempontból betölt egy piaci rést, és kötelező néznivaló, nemcsak a tősgyökeres Star Wars-rajongóknak, hanem mindenkinek, akit vonz ez a stílus.

9/10

A mandalóri harmadik évadának első része szinkronnal és magyar felirattal elérhető a Disney+-on, a folytatás minden szerdán jön, és az új etap az eddigiekhez hasonlóan nyolc epizódból áll majd.