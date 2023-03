Úgy vetkőznek a Netflix sorozatában, mintha a világ sorsa múlna rajta

Ami a sokszínű történetmesélést illeti, a Netflixnél nem fogják vissza magukat, hiszen az online videótáron belefér minden a kardozós-belezős fantasytől kezdve a rémisztő, jumpscare-ekkel telinyomott horrorfilmeken át egészen a szoftpornóba hajló sorozatokig. Utóbbiak közé tartozik a Vágyak/Valóság, amelynek első évadát 2021 nyarán mutatták be, és a merészségével bizony sokaknál kiborította a bilit.

A széria főszereplője Billie (Sarah Shahi), egy fiatal és vonzó családanya, aki nagyon unja már a kertvárosi életét, na meg a töketlen férjét, Coopert (Mikel Voge). Gond egy szál se viszont, mert a színen feltűnik a nő rosszfiú exe, Brad (Adam Demos), akit nem kell kétszer kérni, hogy kényeztesse kicsit a volt kedvesét. A történet nagyjából annyival összefoglalható, hogy egy csomó vívódás és tépelődés után Billie az izgalmasabb utat választja, miközben a halandó hétköznapiaknak elképzelhetetlen pózokban és helyszíneken csalja meg az urát. A Vágyak/Valóság részben a rossz üzenete, vagyis a hűtlenség dicsőítése miatt kapta a savat az interneten, mégis irtó nagy sikere lett.

A harmadik rész zuhanyzós jelenete, amelyben Adam Demos karaktere dobta le a textilt, azóta se látott rekordot döntött a Netflixen, 20 milliónál is többen tekerték vissza, és a közösségi médiát is ellepték a miatta készített reakcióvideók.

Azt is lehet tehát mondani, hogy a Vágyak/Valóság egy nagy mém lett, de a nézettség (a premiert követő négy héten belül 67 millió háztartásban indították el) is elkerülhetetlenné tette, hogy berendeljék a folytatást. Jó sokat kellett várni rá, de március 2-án újabb hat résszel gazdagodtunk. Aki úgy gondolta, hogy a sorozat nem lehet az első évadnál is pőrébb és pocsékabb, az nagyot tévedett. Vetkőzős és szexjelenetekből ennél többet már egyszerűen lehetetlenség beleerőszakolni egy 50 perces epizódba.

A Vágyak/Valóság új etapja épp ott veszi fel a fonalat, ahol az előző abbamaradt, vagyis Billie beállít Bradhez, és arra kéri, hogy ott helyben tépje le róla a miniruhát, tegye magáévá és éljenek boldogan, amíg meg nem halnak. Csakhogy ide Sarah Shahi exotikus külseje sem elegendő, a jóképű rosszfiú kikosarazza a nőt, aki két szék közt a pad alá esik, hiszen a házasságának is lőttek Cooperrel. Az évadnyitó rész java azt mutatja be, hősnőnk miképp próbálja feldolgozni a kettős pofont, New Yorkban, immár szingliként, új lehetőségek után kutatva.

Ami minimális feszültség volt az első évadban Billie, Brad és Connor furcsa szerelmi háromszögében, azt úgy tűnik, a készítők sutba vágták. Egyik karaktertől sem kell elbúcsúznunk, de az első két epizódban ritkán keresztezi egymás útját a trió, inkább párhuzamosan haladnak a történetszálaik. Kiegészülve Billie barátnőjével, Sashával (Margaret Odette), aki kap egy előzménysztorit – de minek?, és hangsúlyosan tényezővé válik, legalábbis az új szezon elején.

Nincs nagy változás a Vágyak/Valóság párbeszédeivel és színészi játékaival kapcsolatban, előbbieket hallva néha az arcunkat kaparjuk le, és alakítások terén sem brillíroznak a szereplők.

Miért is kéne? Elég, ha villantanak egy nagyot, minden 15-20 percben, és el van felejtve, hogy egy amatőr is lejátszaná őket a színpadról.

Még mindig a Vágyak/Valóság a 18+-os sorozatok csimborasszója

A sorozat szexjelenetei minden eddiginél tabudöntögetőbbek, van itt együttlét a liftben, édeshármas, Adam Demos újfent péniszt villant, ha már egyszer bejött a dolog a nézőknek két évvel ezelőtt, a bevált recepten nem érdemes változtatni, de kötözős szexből, és egyéb perverziókból sincsen hiány a Vágyak/Valóság új részeiben. Aki könnyen zavarba jön, néha biztosan irul-pirul majd, A Bridgerton család ehhez képest egy szolid sorozat, pedig ott is esnek azért lefele a karakterekről a kosztümök.

A Vágyak/Valóság az a fajta sorozat, amin nem tudjuk, hogy sírjunk vagy nevessünk. Még a sok trash-t látott nézők idegrendszerét is megtépázza a béna forgatókönyv, a kínos párbeszédekről és ügyetlen színészi játékokról nem beszélve. Sarah Shahit a Békét bíróban és A célszemélyben anno egészen kedveltük, érthetetlen, hogy miért kellett ennyire mélyre süllyednie a színésznőnek, és a Netflix cicimutogatós sorozatának arcává válnia. Főleg, mivel a sorozat mondanivalója is necces, alapból az erős nőkről szóló történeteket megsüvegeljük, itt azonban elcsúszik az egész azon, hogy Billie egy morálisan megkérdőjelezhető nőszemély. Ráadásul a készítők még adják is a lovat a hősnőjük alá, menőként ábrázolva ezt a hozzáállást, ahelyett, hogy valami kis tanulságot megpróbálnának lenyomni a képernyő előtt ülők torkán.

Ez az a Netflix sorozat, amelynek a létezése többet árt a világnak, mint használ. Kivéve, ha valaki a vég nélküli agyzsibbasztásra vágyik, mert annak a Vágyak/Valóság tényleg tökéletes. Mindenki másnak messziről kerülendő.

3/10

A Vágyak/Valóság második évada szinkronnal és magyar felirattal elérhető a Netflixen.