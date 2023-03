Jon Favreau az Indexnek: A mandalóri mellé jöhet az ifjú Skywalker sorozata

Amikor Hollywood megkerülhetetlen film- és sorozatkészítőiről van szó, akkor Jon Favreau mellett egyszerűen lehetetlen elmenni szó nélkül. Az 56 éves szakember még 2008-ban a Vasember című szuperhősmozival és a feledés homályából visszahozott Robert Downey Jr.-ral letette a Marvel filmes univerzumának alapjait, és ezt követően is meghatározó alak maradt, executive producerként dolgozott több Bosszúállók-filmen, a Pókember-trilógián, és Happy Hogan szerepében színészként is emlékezetes volt. Jon Favreau az ugyancsak a Disney által birtokolt Star Wars-univerzum megmentőjévé avanzsált: miután az új filmtrilógia csúnyán megbukott, az író-rendező a tévébe költöztette a messzi-messzi galaxist. Mégpedig az Amerikában 2019-ben indult Disney+ egyik nyitócímével, A mandalóri című sorozattal, amelynek története öt évvel A Jedi visszatér után veszi fel a fonalat. A mandalóri olyan sikeres produkcióvá nőtte ki magát, hogy a már bemutatott Boba Fett könyve mellett további spin-offjai is készülőben vannak, egészen pontosan kettő: az Ahsoka és a Skeleton Crew. Március 1-jén mutatkozott be a Disney+-on A mandalóri harmadik évada, amellyel kapcsolatban exkluzív videóinterjú keretein belül értük utol a legnépszerűbb Star Wars-tévészéria atyját, Jon Favreau-t.

Lapunknak Jon Favreau többek között arról beszélt,

mikor döntöttek úgy, hogy Luke Skywalkert is behozzák A mandalóriba,

dühítette-e, hogy a rajongók Baby Yodának keresztelték a Gyermeket,

szerinte kötelező-e az új évad előtt megnézni a Boba Fett könyvét,

és hogy mit gondol Liam Neeson botrányos nyilatkozatáról, amelyet a színész a Star Wars-sorozatokról tett.

Az interjú abból a szempontból nem hétköznapian indult, hogy az első kérdést Jon Favreau tette fel:

Azok ott Funko POP!-figurák ön mögött a polcon?

Igen, gyűjtő vagyok.

Nekem is van pár. Nem küldenek, így az Amazonon szoktam keresgélni, és megveszem, amelyik tetszik. Csomó pénzem elmegy Funko POP!-okra. A Macy’s Thanksgiving Parade-en zseniális volt látni azt a hatalmas Baby Yoda-lufit, amelyet a Funko kivitt. Azok után az övék az összes pénzem. New York-i kölyökként egy álmom vált vele valóra.

Felkeltette a figyelmet, az biztos. Beszéljünk picit a sorozatról, hiszen megérkezett a folytatás. A mandalóri egészen a második évad közepéig nem foglalkozott a jedikkel, aztán hirtelen színre léptek. A kezdetektől tervezték, hogy behozzák őket?

Az első évad végén A mandalóri azt a küldetést kapta, hogy vigye vissza a Gyermeket a saját fajtájához, ami abból a szempontból érdekes fordulat volt, hogy a mandalóriak a történelmük során háborúban álltak a jedikkel. A második évad itt vette fel a fonalat, Din Djarinnak ezt a lehetetlennek tűnő feladatot kellett teljesítenie. Amikor elkezdtük összerakni a történetszálat Dave Filonival, még fogalmunk sem volt, hogy Luke Skywalker lesz, aki gondjaiba veszi a Gyermeket, de ő volt a leglogikusabb és legkézenfekvőbb választás számunkra. Nem volt kérdés viszont Mark Hamill visszahozatala ehhez. Mark Hamill egyébként nem először járt nálunk, még a sorozat adásba sem került, amikor elhívtuk a vágószobába, megmutattuk neki, min dolgozunk, és már akkor tapogatóztunk, hogy együttműködne-e velünk, ha arról lenne szó. Tetszett neki, amit csináltunk, és szívesen beszállt. Mire befejeztük az első évadot, már biztosak voltunk benne, hogy a második Luke Skywalker felbukkanásával ér majd véget.

A film- és sorozatipar egyre minőségibb és hihetőbb különleges effektekkel dolgozik. Mit gondol, tart már ott a technológia, hogy sorozat készüljön a fiatal Luke Skywalkerről?

Csak idő kérdése. A gépi tanulás és az AI (mesterséges intelligencia) egyre gyorsabban működnek, hozzáférhetőbbek és megbízhatóbbak, mint pár évvel ezelőtt. Luke Skywalker esetében azért is szerencsések vagyunk, mert a Lucasfilmnél a rendelkezésünkre állnak a régi filmek, és egy csomó felvételt megkapunk, hogy felhasználjuk őket. A közeljövőben, úgy vélem, eljutunk odáig, hogy a virtuális vagy éppen megfiatalított karakterek hétköznapiak legyenek. Már most létezik olyan szoftver, ami mindezt valós időben megcsinálja, de jelen pillanatban nem tartunk még ott, az emberek észreveszik, hogy valami nem stimmel. A mandalóri készítését azért is élvezem annyira, mert miközben felhasználjuk ezeket a technológiákat, a nézők akarva-akaratlanul rájönnek, hogy igen, itt tart már a tévéipar, és ilyen elbűvölő sztorik elmesélésére is lehet őket használni, nem csak megkérdőjelezhető célokra.

Grogut a rajongók sokáig Baby Yoda néven emlegették. Mit szólt hozzá, viccesnek vagy inkább bosszantónak találta ezt a becenevet?

Imádtuk. Sajnos nem használhattuk hivatalosan, mert összezavarta volna az embereket. Így is sokan azt gondolták a „baby yodázás” miatt, hogy a sorozatban Yoda fiatalkori verziója szerepel. Nem hibáztatom őket, a Star Wars idővonala elég kusza és össze tudja zavarni az embereket: az Andor és a Zsivány Egyes például A mandalóri előtt játszódnak, A Klónok háborújáról ne is beszéljünk, ami a II. rész és a III. rész közötti eseményeket meséli el. Még a legnagyobb rajongók is el tudom képzelni, hogy elveszítik a fonalat, pont emiatt alakulhatott ki a félreértés Yodával kapcsolatban,

A Baby Yoda nevet azonban már nem mossuk le magunkról, ez velünk marad, amíg világ a világ.

A mandalóri harmadik évada előtt szükséges megnézni a sorozat spin-offját, a Boba Fett könyvét?

Nem árt, ha legalább az utolsó pár részt megnézik a Boba Fett könyvéből. Készítünk pár videót is egyébként, csak emiatt, hogy akik lemaradtak, néhány percben felhozhassák magukat az eddig történtekkel. Az újságcikkeknek, a rajongói videóknak, teóriákat készítő YouTube-csatornáknak köszönhetően viszont úgy gondolom, hogy manapság nehéz információ nélkül maradni, ha valakit érdekel egy univerzum. A Marvelnél azt tanultam meg, hogy a nézők szofisztikáltak, attól még, hogy valaki nem látta mondjuk az Amerika Kapitány: Polgárháborút, tudja, ki az a Pókember, amikor beül a következő Bosszúállókat megnézni.

A Boba Fett könyvében mindenképp szükségesnek tartottuk, hogy A mandalóri és Grogu történetét tovább építgessük, nem akartuk, hogy két évnél is több idő teljen el azóta, hogy a nézők utoljára látták a párost. Örülök, hogy ezt a döntést hoztuk.

Liam Neeson nemrég arról nyilatkozott, hogy szerinte túl sok tévésorozat, spin-off jön, és a tartalomdömping miatt elveszik a Star Warsból a varázs és a misztikum. Mit reagálna erre?

Liam Neesonnak sokat köszönhet a Star Wars, amit Qui-Gon Jinn szerepében hozott, a mai napig erős és emlékezetes alakításnak számít ebben a franchise-ban. Minden joga megvan arra, hogy véleményt formáljon, hosszabb ideje részese a Star Wars-családnak, mint én vagyok. Ugyanakkor a lelkesedésünket Liam Neeson nem töri le, nagyon izgatott vagyok A mandalóri harmadik évada miatt. Láttam, hogy Dave Filoni milyen elánnal készíti az Ahsoka első évadát, mennyire odafigyel arra, hogy ne okozzon csalódást ezeknek a sokak által kedvelt karaktereknek az élőszereplős változataival. Jon Wattsszal a Pókember-filmek stábjában találkoztam, és volt egy ötlete, a Skeleton Crew, ami remekül beillik majd a Star Wars-univerzumba, és nyilván ő is belead apait-anyait ebbe a projektbe. A Star Wars mindannyiunknak nagyon fontos, és az is, hogy megőrizzük a messzi-messzi galaxis varázsát. Most, hogy a mozikban hiába keresik az emberek a Star Warst, nagy felelősség van rajtunk. És végső soron majd a nézők döntik el, hogy jó-e az, amit csinálunk.

Haladni kell a korral, és ezzel a felgyorsult világgal. Kiskoromban más volt, gyerekként láttam először a Star Warst és hosszú éveket kellett várni, hogy új rész érkezzen. Konkrétan megöregedtem, felnőtt lettem, mire a III. rész vászonra került. Jönnek a sorozatok, nem is kevés, és remélem, hogy a minőséget fenn tudjuk tartani, de eddig, amit láttam, azzal elégedett vagyok. Na, és persze izgatott a folytatás miatt.

