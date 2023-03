Ezt is megértük, a Creed III-ban nem láthatjuk a veterán akciósztárt.

A veterán színész-filmkészítő 1976-ban robbant be a köztudatba, amikor éhező fiatal művészként megírta az olasz csődör, Rocky Balboa történetét, és a főszerepet is magára vállalta a filmben. A Rockyból a 20. század legismertebb és egyik legszórakoztatóbb sportfilmsorozata lett, melynek első felvonását öt további rész követte, az utolsó 2006-ban. Jó sokat, kilenc évet kellett várni arra, hogy a karaktert újra a mozivásznon lássuk, a Creed című filmben viszont már mentorként tért vissza a legendás bokszoló, és egykori riválisa, Apollo Creed fiát rakta össze, és faragott belőle épkézláb bunyóst, sőt bajnokot.

Az első Rocky-spinoff rendezője, Ryan Coogler a mennybe ment, és a főszereplő, Michael B. Jordan előtt is leborult a szakma, de ez a film egyértelműen Sly látványos másodvirágzása volt, akit mellékszereplőként még Oscar-díjra is jelöltek. Borítékolható volt a Creed II, amelyet megint nagyon élveztünk, de a második részben már valahogy terhesnek éreztük Rocky jelenlétét, és mintha a sztori is a nagy búcsú irányába haladt volna.

A sors úgy hozta, hogy Stallone a 2019 őszén bejelentett Creed III-ból már kimaradt, részben azért, mert nem értett egyet a szerinte túl sötét hangvételű iránnyal, amelyet a trilógia zárása követ, másrészt a bokszolós franchise szülőatyja a Rocky jogai miatt összekülönbözött Irwin Winkler producerrel, így kihagyták a buliból. Mindez Michael B. Jordan vállaira rakott jó nagy terhet, akinek most bizonyítania kellett, hogy a direktori székbe ülve és egyszersmind a főszerepet újra eljátszva képes arra, hogy ne csináljon paródiát a Creed III-ból, és ne csúfolja meg a Rocky hagyatékát.

Jelentjük, nem csinált, és nem csúfolta meg. A Creed III szépen megállja a helyét úgy is, hogy igazából alig foglalkozik már Rocky karakterével. A történet szerint a főhős, Adonis Creed mindent megnyert már, amit nyerhetett, kiöregedőben van, és egy fényes győzelmet követően visszavonul a ringből. Igen ám, de kiszabadul régi jó cimborája, Dame (Jonathan Majors) közel 20 év után a börtönből, és a profi bokszoló egykori öri barija betoppan, hogy felforgassa Apollo Creed fiának az életét.

Érdekes döntés, hogy a Creed-filmsorozat harmadik felvonása részben egy előzmény, amelyből megtudjuk, hogy Michael B. Jordan karakterének milyen sanyarú gyerekkora volt, és ezzel a szállal a készítők jól bemutatják, hogy miért látja a férfi a megoldást mindig a pofozkodásban. Egyszersmind remekül állítják szembe a múltat a jelennel: azzal, hogy Adonis most már gyönyörű villában lakik, gazdag és híres, és amikor nem új pártfogoltja, Felix Chavez (José Benavidez Jr.) útját egyengeti, akkor szerető felesége, Bianca (Tessa Thompson) és kislánya társaságában tölti az idejét.

Attól a pillanattól kezdve, hogy Jonathan Majors balszerencsés figurája beállít, és baljósan somolyogni kezd, tudjuk, hogy ő és Michael B. Jordan Creedje a végén csúnyán össze fogják majd verni egymást. Ez a ki nem mondott ígéret valóra is válik, és a végső összecsapással kapcsolatban csak annyit mondunk, hogy még azoknak is tátva marad majd a szájuk, akiket amúgy hidegen hagy a boksz. Ezeknél a bunyós jeleneteknél gyönyörűen látszik, hogy a Creed III egy látványfilm, és bizony a moziban ülve olyan élményt ad, hogy hűha. Üt, mint a 220.

Kimondhatjuk végre? Jonathan Majors irtó jó színész, ennek a generációnak az egyik legnagyobb sztárja válhat belőle – amit Michael B. Jordan ellenében ő lehoz ebben a filmben, lenyűgöző.

De ugyanennyire izgatottak vagyunk a főszereplő miatt is, aki bár a Keenan Coogler–Zach Baylin írópárossal kiegészülve egy olyan filmet rakott le az asztalra, ami a zsáner ezerszer látott dolgait mondja fel lelkes kisdiákként, mégis egy nagyon tisztességes iparosmunkának nevezhető. Sőt, helyenként többnek is annál. B. Jordannek, meg vagyunk győződve, hogy van még jövője rendezőként is, ha arra adja a fejét. E tekintetben a debütálása csillagos ötös ugyanis.

Mi magunk is megdöbbentünk rajta, hogy Sylvester Stallone nélkül mennyire sikerült megtartaniuk az alkotóknak a Rocky-hangulatot, és a régóta milliók által kedvelt világszemléletet és küzdeni akarást felfrissíteni úgy, hogy még azoknak is élvezhető legyen a Creed III, akik a filmsorozat egyetlen részét sem látták eddig.

Stallone egy ízben azt találta nyilatkozni, hogy a Creed IV-ben szívesen benne lenne, viszont ki van csukva, hogy ezt a filmet ő valaha megnézze.

Reméljük, hogy megenyhül a legenda, mert a Creed III-at nagyon nagy kár kihagyni. Ritkán látunk olyat, hogy egy filmtrilógia a harmadik részére nem fárad el, itt viszont a vérfrissítés jól sült el, és amikor a stáblista elkezdett pörögni, abban reménykedtünk, hogy lesz még jelenet. Spoiler: nem volt, de ez jól mutatja, hogy a folytatásra ki vagyunk éhezve.

8/10

A Creed III jelenleg is látható a mozikban.